Día Mundial del Yoga: así puede ayudar esta práctica al control y bienestar de personas con diabetes

La yoga como una disciplina complementaria para las personas que viven con diabetes (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el marco del Día Mundial del Yoga, que se conmemora cada 21 de junio, especialistas en salud destacan el papel que esta disciplina puede desempeñar como una herramienta complementaria para las personas que viven con diabetes, al favorecer el bienestar físico, emocional y social desde una perspectiva de autocuidado integral.

Actualmente, millones de personas con diabetes enfrentan desafíos diarios relacionados con el control glucémico, el estrés y el agotamiento emocional. En este contexto, el yoga ha evolucionado más allá de ser una actividad recreativa para convertirse en una práctica que promueve hábitos saludables y una mejor calidad de vida.

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Mariana Buss, PhD, explicó que el yoga es reconocido cada vez más como una práctica complementaria efectiva, ya que combina movimiento, respiración consciente, relajación y conexión emocional.

“Esto puede ayudar a las personas a desarrollar una mayor conciencia de su cuerpo y de sus hábitos cotidianos”, señaló la especialista.

Yoga y diabetes: beneficios para la salud física y emocional

Práctica regular del yoga puede contribuir a mejorar la flexibilidad, la movilidad y la calidad del sueño (EFE/EPA/JAGADEESH NV)

Diversos estudios científicos han demostrado que la práctica regular del yoga puede contribuir a mejorar la flexibilidad, la movilidad y la calidad del sueño, además de ayudar en el manejo del estrés, factores que influyen directamente en la calidad de vida de las personas con diabetes.

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Asimismo, algunos estudios han explorado el potencial del yoga para disminuir factores de riesgo asociados al desarrollo de diabetes tipo 2 en personas con alta probabilidad de padecer esta enfermedad.

Uno de los principales beneficios de esta disciplina es su adaptabilidad, ya que puede practicarse a distintas edades y ajustarse a diferentes condiciones físicas, permitiendo que más personas incorporen actividad física a su rutina diaria.

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Además de los beneficios físicos, el yoga también favorece la salud mental. La reducción del estrés y el fortalecimiento del bienestar psicológico son elementos relevantes en el manejo de enfermedades crónicas como la diabetes.

El impacto emocional de vivir con diabetes

Las personas de la tercera edad que tienen diabetes pueden practicar diabetes

Especialistas advierten que el control de la glucosa suele recibir mayor atención que el impacto emocional de vivir diariamente con diabetes. Sin embargo, la salud mental es clave para mantener una adecuada adherencia al tratamiento.

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“El yoga puede ayudar a favorecer espacios de calma y conexión personal, algo especialmente importante para el bienestar integral”, destacó la representante de Embecta.

Las clases grupales, comunidades wellness y sesiones al aire libre también generan espacios de convivencia y apoyo social, fortaleciendo el sentido de pertenencia y creando redes de acompañamiento entre quienes enfrentan retos similares.

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Educación y autocuidado: claves para el manejo de la diabetes

Educación terapéutica en diabetes es fundamental para que las personas comprendan mejor su condición (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos subrayan que la educación terapéutica en diabetes es fundamental para que las personas comprendan mejor su condición y tomen decisiones informadas sobre su salud.

El manejo adecuado de la diabetes no depende de una sola acción, sino de una combinación de estrategias que incluyan alimentación equilibrada, actividad física regular, manejo emocional y tratamiento farmacológico, ya sea mediante medicamentos orales o aplicaciones de insulina cuando sean indicadas por el médico.

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En estos casos, es importante seguir las recomendaciones del equipo de salud, aplicar correctamente la técnica de inyección, rotar los sitios de aplicación y evitar la reutilización de dispositivos para optimizar el tratamiento.

Mariana Buss recomienda que quienes deseen iniciarse en el yoga lo hagan con rutinas adaptadas a sus capacidades y bajo la guía de profesionales capacitados.

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Asimismo, enfatiza que antes de incorporar cualquier nueva actividad física, las personas con diabetes deben consultar a su equipo médico tratante para garantizar una práctica segura y adecuada a sus necesidades.

Cuando el ejercicio, la educación y el acompañamiento profesional se integran al cuidado diario, las personas pueden fortalecer hábitos saludables y mejorar su bienestar a largo plazo.

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