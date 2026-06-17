Luego de fuertes críticas por ‘La niña futbolista’, Julieta Venegas vuelve al Auditorio Nacional como parte de su gira Norteña

La aclamada cantante Julieta Venegas posa con un acordeón Gabbanelli en una playa, luciendo un maquillaje brillante y un atuendo elegante mientras el sol se pone sobre el mar. (Julieta Venegas/Instagram)

Julieta Venegas regresa la noche del 17 de junio al Auditorio Nacional con la gira Norteña, su proyecto más personal en décadas, que convierte los sonidos y las memorias de la frontera norte de México en el eje de un nuevo capítulo artístico.

El concierto está programado para las 20:30 horas en el recinto ubicado sobre Paseo de la Reforma, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Los boletos siguen disponibles en taquillas y en Ticketmaster.

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La gira continúa en Guadalajara con dos fechas en el Teatro Diana: 20 y 21 de junio. Más adelante, la cantautora llevará el proyecto a Estados Unidos, con paradas en Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Phoenix, Las Vegas y San Diego, entre otras ciudades.

(Auditorio Nacional/ Instagram)

El álbum que nació en Tijuana

Norteña Tour visitará varios puntos clave del país (Ocesa)

Norteña es el décimo disco de estudio de Venegas. Se publicó el 14 de mayo de 2026 de forma independiente bajo su propio sello, Lolein Music, con distribución de Altafonte. El trabajo reúne 12 canciones y 44 minutos de música construida desde una instrumentación casi totalmente acústica: acordeón, requinto mexicano, bajo quinto y ocasionales vientos de banda.

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“No iba a hacer un álbum norteño tradicional”, declaró la artista al The New York Times. “Iba a ser mi versión del norteño: mi álbum norteño imaginario“.

La frontera entre México y Estados Unidos funciona, según sus propias palabras, como “casi un personaje del álbum”. Los temas abordan la identidad, la memoria de Baja California, la migración y la separación familiar, con canciones como “La Línea”, que narra la historia de una pareja dividida por una deportación.

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Las colaboraciones del disco

El elenco de voces que acompaña a Venegas en Norteña cruza generaciones y estilos. Natalia Lafourcade canta junto a ella en “Tengo que contarte”, una pieza sobre la amistad como refugio en momentos de incertidumbre. (Jesús Avilés/Infobae)

El elenco de voces que acompaña a Venegas en Norteña cruza generaciones y estilos. Natalia Lafourcade canta junto a ella en “Tengo que contarte”, una pieza sobre la amistad como refugio en momentos de incertidumbre.

Bronco aparece en “Volver a ti”, aportando el peso de su trayectoria en el regional mexicano. El cantautor El David Aguilar suma una mirada más poética al proyecto, mientras que Yahritza y su Esencia —trío mexicoamericano del estado de Washington— acompañan a Venegas en “La Línea”. La productora y cantante Ruzzi participó tanto en la composición como en la producción del álbum.

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Un paréntesis, un libro y un regreso

MondoSonoro describió Norteña como “un regreso a casa” tras un periodo en el que Venegas necesitó detenerse para reencontrarse con la música. El proyecto surgió en paralelo a un libro de memorias, Norteña: Memorias del comienzo, publicado de forma simultánea en México, Argentina, Colombia, Chile y España a través de editoriales independientes.

Ambos trabajos comparten el mismo universo: Tijuana, la infancia en Baja California y la experiencia de crecer entre dos países. La ranchera “Te Celebramos”, dedicada a su padre, y la polka “Terca”, que dialoga con sus inicios artísticos, refuerzan el carácter autobiográfico del conjunto.

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Qué esperar la noche en el Auditorio Nacional

Julieta Venegas anuncia el lanzamiento de su libro autobiográfico Norteña, donde explora sus orígenes personales y creativos. | (Crédito: Itzalllana/Infobae México)

El repertorio probable del concierto en el Auditorio Nacional combina clásicos de su carrera con canciones del nuevo álbum. Entre los temas más esperados figuran “Andar Conmigo”, “Limón y Sal”, “Me Voy”, “Lento” y “Eres Para Mí”.

Del material nuevo, los conciertos previos de la gira anticipan la presencia de “Leyendas de Tijuana”, “Terca”, “La Línea”, “Tengo que Contarte” y “Te Celebramos”. En Tampico, la artista ofreció una versión norteña de “Ese Camino”, adaptando sus propios clásicos a la propuesta sonora de la gira.

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La producción escénica incluye un cuarteto de vientos, la participación de Gaby Romero en el requinto y músicos provenientes de Buenos Aires y otras ciudades.

La polémica de “La Niña Futbolista”

La cantautora Julieta Venegas aparece en una presentación, rodeada de mujeres, reafirmando su defensa de la canción feminista del Mundial 2026 y el impacto positivo que busca en las niñas. (YouTube: Julieta Venegas)

El regreso de Venegas al Auditorio Nacional llega semanas después de que su nombre protagonizara una de las controversias más comentadas del año en redes sociales. El 29 de mayo, la cantautora presentó una nueva versión de “La Niña Futbolista” —canción original de la banda Patita de Perro, de 2003— durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. La producción contó con el respaldo de la Secretaría de Cultura, la Secretaría de las Mujeres, Estudios Churubusco y el Conservatorio Nacional de Música, enmarcada en el programa “Mundial Social 2026”.

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Las críticas llegaron de inmediato. Usuarios en redes señalaron el contraste entre el ritmo lento y melancólico de la pieza y la energía habitual del fútbol, cuestionaron el anacronismo de una letra que narra la prohibición de jugar al balompié —en un contexto de ligas femeninas profesionales ya consolidadas— y rechazaron su presentación en un foro gubernamental, lo que la vinculó con propaganda oficial. El video acumuló más de 559 mil reproducciones en YouTube, pero el equipo de Venegas desactivó la sección de comentarios ante la avalancha de reacciones negativas.