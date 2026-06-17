México

Cuánto cuesta la tarjeta de Movilidad del Mundial 2026 y dónde la venden

Además de ser un objeto conmemorativo del Mundial 2026, la tarjeta funciona como medio de pago en Metro, Metrobús, Cablebús, Trolebús, Tren Ligero, RTP, Ecobici y Tren Interurbano

Guardar
Google icon
Tarjeta de Movilidad Integral
El ilustrador Kevin Cuevas diseñó la pieza con el Ángel de la Independencia, la Coatlicue, el ajolote y el Palacio de Bellas Artes. (@kevcuev)

La Secretaría de Movilidad lanzó a partir del 11 de junio una edición especial de la Tarjeta de Movilidad Integrada con motivo del Mundial 2026, con un tiraje inicial de un millón de ejemplares disponibles en taquillas seleccionadas del Metro y otros puntos de la red de transporte público de la Ciudad de México.

La pieza conmemorativa es distinta al ya conocido diseño institucional que la tarjeta mantenía desde octubre de 2019. El gobierno capitalino prevé producir hasta 1.5 millones de unidades para atender la demanda durante el torneo.

PUBLICIDAD

Kevin Cuevas diseñó la tarjeta con referentes de la Ciudad de México y el futbol

Además de ser un objeto conmemorativo del Mundial 2026, la tarjeta funciona como medio de pago en Metro, Metrobús, Cablebús, Trolebús, Tren Ligero, RTP, Ecobici y Tren Interurbano, con un saldo máximo de 500 pesos. (X/ @MetroCDMX)
Además de ser un objeto conmemorativo del Mundial 2026, la tarjeta funciona como medio de pago en Metro, Metrobús, Cablebús, Trolebús, Tren Ligero, RTP, Ecobici y Tren Interurbano, con un saldo máximo de 500 pesos. (X/ @MetroCDMX)

El ilustrador Kevin Cuevas fue el responsable del arte de la edición especial. La imagen integra el Ángel de la Independencia, la Coatlicue, el ajolote, el Palacio de Bellas Artes, balones y elementos de estética mundialista en una composición que mezcla identidad capitalina con la iconografía del torneo.

La tarjeta mantiene su función de siempre: es el método de pago único para el transporte público en la CDMX. Con ella se puede ingresar al Metro, Metrobús, Cablebús, Trolebús, Tren Ligero, RTP, Ecobici, Tren Interurbano y los servicios Park & Ride y Ride para el Mundial 2026 en CDMX.

PUBLICIDAD

Precio de la tarjeta especial

La versión física tiene un precio de entre 20 y 22 pesos, monto que incluye el plástico y saldo para un primer viaje. La versión estándar de la tarjeta tiene un costo de 15 pesos y admite un saldo máximo de 500 pesos.

Así será la nueva tarjeta de movilidad de la CDMX para el Mundial 2026 (Gobierno CDMX)
La versión física cuesta entre 20 y 22 pesos e incluye saldo para un primer viaje. (Gobierno CDMX)

También existe una modalidad digital con tecnología NFC disponible desde la App CDMX, inicialmente para dispositivos Android compatibles, con un precio de 15 pesos. Esta opción permite al usuario tener la tarjeta conmemorativa en el celular sin necesidad de adquirir el plástico.

La distribución avanza de forma progresiva en zonas de mayor afluencia

La distribución comenzó en junio de 2026 de manera escalonada. El gobierno capitalino concentró el inventario inicial en las estaciones de las líneas 1, 2 y 3 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, que conectan con los principales nodos hoteleros y turísticos de la ciudad.

Las máquinas expendedoras en estaciones del Metrobús y del Cablebús también cuentan con unidades disponibles para el público general. La planeación de distribución prioriza las zonas de mayor flujo de usuarios.

No todas las estaciones tendrán existencias al mismo tiempo. La Secretaría de Movilidad recomienda preguntar directamente en taquillas antes de trasladarse a un punto específico, ya que el abastecimiento se realiza de forma progresiva conforme avanza la demanda.

Tarjeta de Movilidad Integrada
A partir de este miércoles las y los usuarios de la Línea 6 de Metrobús, que recorre de El Rosario hasta Villa de Aragón, podrán recargar su Tarjeta de Movilidad Integrada e ingresar a las instalaciones de manera segura con los nuevos medios de pago

Dónde conseguirla

De acuerdo con el portal de la Semovi, los puntos de venta principales son las taquillas seleccionadas del Metro —con mayor disponibilidad en las líneas 1, 2 y 3—, así como las máquinas expendedoras del Metrobús y el Cablebús.

La tarjeta funciona igual que cualquier otra Tarjeta de Movilidad Integrada: se carga con saldo en las mismas taquillas y máquinas de la red, y no requiere ningún trámite adicional para activarse. Su valor como objeto conmemorativo no afecta su uso cotidiano como medio de pago en el transporte público capitalino.

El tiraje limitado y la distribución por etapas hacen que la disponibilidad varíe día a día. Quienes busquen la tarjeta como recuerdo del torneo tienen más posibilidades de encontrarla en estaciones céntricas y de alta afluencia durante las primeras semanas de circulación.

Temas Relacionados

Tarjeta de MovilidadMundial 2026CDMXmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Día Mundial del Yoga: así puede ayudar esta práctica al control y bienestar de personas con diabetes

El yoga ha evolucionado más allá de ser una actividad recreativa

Día Mundial del Yoga: así puede ayudar esta práctica al control y bienestar de personas con diabetes

Ghana vs Panamá EN VIVO: minuto a minuto del partido del Grupo L en el Mundial 2026

En el cierre de actividades del Grupo L, los canaleros se medirán ante las estrellas negras en búsqueda de los primeros puntos de la fase inicial del torneo

Ghana vs Panamá EN VIVO: minuto a minuto del partido del Grupo L en el Mundial 2026

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 17 de junio: se esperan lluvias fuertes en la mayor parte del territorio

Sigue minuto a minuto las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 17 de junio: se esperan lluvias fuertes en la mayor parte del territorio

Este es el vínculo que une a Juan Rulfo con Manuel García Rulfo, actor relacionado con Shakira

Entre supuestas dobles y cenas en Los Ángeles, la barranquillera domina la conversación digital tras su participación en la inauguración del Mundial 2026

Este es el vínculo que une a Juan Rulfo con Manuel García Rulfo, actor relacionado con Shakira

Comisario de Los Guajes de Ayala denuncia presuntos vínculos entre autoridades de Guerrero y “La Familia Michoacana”

Habitantes de la sierra de Guerrero denuncian omisión de autoridades estatales ante el avance del crimen organizado y el uso de drones en ataques armados

Comisario de Los Guajes de Ayala denuncia presuntos vínculos entre autoridades de Guerrero y “La Familia Michoacana”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Comisario de Los Guajes de Ayala denuncia presuntos vínculos entre autoridades de Guerrero y “La Familia Michoacana”

Comisario de Los Guajes de Ayala denuncia presuntos vínculos entre autoridades de Guerrero y “La Familia Michoacana”

Desarticulan célula del Cártel de Santa Rosa de Lima ligada a extorsión y secuestro en Guanajuato

SSC reporta cerca de 11 mil detenidos por delitos de alto impacto en la CDMX desde que gobierna Clara Brugada

Aseguran laboratorio de metanfetamina valuado en más de 2 mil millones de pesos en Puebla

Padre de desaparecido le pide a la Selección Mexicana que alce la voz por las personas que faltan en el país

ENTRETENIMIENTO

Este es el vínculo que une a Juan Rulfo con Manuel García Rulfo, actor relacionado con Shakira

Este es el vínculo que une a Juan Rulfo con Manuel García Rulfo, actor relacionado con Shakira

Luego de fuertes críticas por ‘La niña futbolista’, Julieta Venegas vuelve al Auditorio Nacional como parte de su gira Norteña

Fans de Oliver Tree preparan homenaje en CDMX para celebrar su legado

Clarita Videla rompe el silencio: el accidente que cambió su vida y cómo logro volver a brillar

La trágica historia de la “hermana mayor” del pato Merlín, la cual murió envenenada y dejó a la familia en depresión

DEPORTES

Ghana vs Panamá EN VIVO: minuto a minuto del partido del Grupo L en el Mundial 2026

Ghana vs Panamá EN VIVO: minuto a minuto del partido del Grupo L en el Mundial 2026

Así fue la llegada de la Selección Mexicana a Guadalajara: celebración de aficionados previo al partido contra Corea del Sur

Así llegó la Selección de Panamá aToronto para su debut en el Mundial 2026 ante Ghana

Así es el viral entrenamiento extremo de Corea del Sur antes de enfrentar a México en el Mundial 2026

Guadalajara espera la presencia de Checo Pérez en el partido de  México contra Corea del Sur: esto ha dicho el piloto tapatío