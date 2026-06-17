Cuánto cuesta la tarjeta de Movilidad del Mundial 2026 y dónde la venden

El ilustrador Kevin Cuevas diseñó la pieza con el Ángel de la Independencia, la Coatlicue, el ajolote y el Palacio de Bellas Artes. (@kevcuev)

La Secretaría de Movilidad lanzó a partir del 11 de junio una edición especial de la Tarjeta de Movilidad Integrada con motivo del Mundial 2026, con un tiraje inicial de un millón de ejemplares disponibles en taquillas seleccionadas del Metro y otros puntos de la red de transporte público de la Ciudad de México.

La pieza conmemorativa es distinta al ya conocido diseño institucional que la tarjeta mantenía desde octubre de 2019. El gobierno capitalino prevé producir hasta 1.5 millones de unidades para atender la demanda durante el torneo.

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Kevin Cuevas diseñó la tarjeta con referentes de la Ciudad de México y el futbol

Además de ser un objeto conmemorativo del Mundial 2026, la tarjeta funciona como medio de pago en Metro, Metrobús, Cablebús, Trolebús, Tren Ligero, RTP, Ecobici y Tren Interurbano, con un saldo máximo de 500 pesos. (X/ @MetroCDMX)

El ilustrador Kevin Cuevas fue el responsable del arte de la edición especial. La imagen integra el Ángel de la Independencia, la Coatlicue, el ajolote, el Palacio de Bellas Artes, balones y elementos de estética mundialista en una composición que mezcla identidad capitalina con la iconografía del torneo.

La tarjeta mantiene su función de siempre: es el método de pago único para el transporte público en la CDMX. Con ella se puede ingresar al Metro, Metrobús, Cablebús, Trolebús, Tren Ligero, RTP, Ecobici, Tren Interurbano y los servicios Park & Ride y Ride para el Mundial 2026 en CDMX.

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Precio de la tarjeta especial

La versión física tiene un precio de entre 20 y 22 pesos, monto que incluye el plástico y saldo para un primer viaje. La versión estándar de la tarjeta tiene un costo de 15 pesos y admite un saldo máximo de 500 pesos.

La versión física cuesta entre 20 y 22 pesos e incluye saldo para un primer viaje. (Gobierno CDMX)

También existe una modalidad digital con tecnología NFC disponible desde la App CDMX, inicialmente para dispositivos Android compatibles, con un precio de 15 pesos. Esta opción permite al usuario tener la tarjeta conmemorativa en el celular sin necesidad de adquirir el plástico.

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La distribución avanza de forma progresiva en zonas de mayor afluencia

La distribución comenzó en junio de 2026 de manera escalonada. El gobierno capitalino concentró el inventario inicial en las estaciones de las líneas 1, 2 y 3 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, que conectan con los principales nodos hoteleros y turísticos de la ciudad.

Las máquinas expendedoras en estaciones del Metrobús y del Cablebús también cuentan con unidades disponibles para el público general. La planeación de distribución prioriza las zonas de mayor flujo de usuarios.

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No todas las estaciones tendrán existencias al mismo tiempo. La Secretaría de Movilidad recomienda preguntar directamente en taquillas antes de trasladarse a un punto específico, ya que el abastecimiento se realiza de forma progresiva conforme avanza la demanda.

A partir de este miércoles las y los usuarios de la Línea 6 de Metrobús, que recorre de El Rosario hasta Villa de Aragón, podrán recargar su Tarjeta de Movilidad Integrada e ingresar a las instalaciones de manera segura con los nuevos medios de pago

Dónde conseguirla

De acuerdo con el portal de la Semovi, los puntos de venta principales son las taquillas seleccionadas del Metro —con mayor disponibilidad en las líneas 1, 2 y 3—, así como las máquinas expendedoras del Metrobús y el Cablebús.

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La tarjeta funciona igual que cualquier otra Tarjeta de Movilidad Integrada: se carga con saldo en las mismas taquillas y máquinas de la red, y no requiere ningún trámite adicional para activarse. Su valor como objeto conmemorativo no afecta su uso cotidiano como medio de pago en el transporte público capitalino.

El tiraje limitado y la distribución por etapas hacen que la disponibilidad varíe día a día. Quienes busquen la tarjeta como recuerdo del torneo tienen más posibilidades de encontrarla en estaciones céntricas y de alta afluencia durante las primeras semanas de circulación.

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