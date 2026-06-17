Guadalajara espera la presencia de Checo Pérez en el partido de  México contra Corea del Sur: esto ha dicho el piloto tapatío

Sergio Pérez en duda para venir a ver el duelo entre México y Corea del Sur en Guadalajara. REUTERS/Bruna Casas

Sergio Checo Pérez nació en Guadalajara, Jalisco un 26 de enero de 1996. Aparte de ser uno de los deportistas más reconocidos de la ciudad y del estado, su pericia y habilidad frente al volante, contribuyeron a que hoy el piloto mexicano coloque en alto el nombre de nuestra nación en la Fórmula 1.

Checo Pérez se despidió de México a muy corta edad pero en su trayectoria por la F1 contrajo matrimonio con su esposa Carola Martínez, también originaria de Guadalajara, el 1 de junio de 2018 en la Parroquia de San Francisco de Asís, una iglesia emblemática de la ciudad.

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En su vida actual, aunque Sergio Pérez sigue muy ligado a su natal Guadalajara y suele compartir de manera pública el cariño y aprecio especial por su ciudad, sus compromisos profesionales frecuentemente le impiden asistir a eventos locales y muy importantes.

Durante esta temporada en México se lleva a cabo la celebración del Mundial 2026, en el que la Selección Mexicana de Futbol, el próximo jueves 18 de junio, recibirá en el estadio Guadalajara a la Selección de Corea del Sur y el pueblo tapatío anhela contar con la asistencia de Sergio Checo Pérez el día del partido.

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¿Qué ha dicho Checo Pérez sobre ir al México vs Corea?

Checo presume playera de México previo al GP de Barcelona. REUTERS/Bruna Casas

Horas previas al Gran Premio de Barcelona-Cataluña, a Sergio Pérez Mendoza se le preguntó acerca de hacer presencia en el siguiente partido mundialista de la Selección Mexicana frente a Corea del Sur, sin embargo su respuesta dada generó dudas en la afición mexicana.

“Quiero ir a algún partido (del Mundial 2026) aunque con la temporada europea es complicado. Ahora tengo un compromiso con el equipo (Cadillac), así que parece que no podré lograrlo (ir al México vs Corea del Sur en Guadalajara)“. declaró Checo Pérez.

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A pesar de sus recientes comentarios en España, sus fans mexicanos, especialmente de Guadalajara, Jalisco, no pierden la esperanza de ver a Sergio Checo Pérez en la ciudad sede para el partido México frente a Corea del Sur, puesto que en esta semana no habrá carreras de la Fórmula 1, sino hasta el fin de semana del 26 al 28 de junio, en Austria, por lo que podría existir una ligera esperanza de verlo en la tribuna

Actividad de Sergio Pérez durante el Mundial 2026

Checo Pérez finalizó en el puesto 14 del Gran Premio de Barcelona. REUTERS/Manaure Quintero

Durante el festejo de la Copa del Mundo, la Fórmula 1 celebrará cuatro carreras de la temporada 2026. En el último fin de semana se llevó a cabo el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, continúa el Gran Premio de Austria, en Spielberg.

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Posteriormente, Sergio Pérez y el resto de los pilotos de la F1 se trasladarán a Reino Unido para correr el Gran Premio de Silverstone y luego el Gran Premio de Bélgica, en Lieja, misma que se realizará el mismo día de la gran final de la Copa del Mundo.

¿Cuántas carreras de la Fórmula 1 se celebrarán este año?

Sergio Pérez largará 19 en el GP de Barcelona. REUTERS/Manon Cruz

El año de la Fórmula 1 se establece de 22 carreras oficiales, incluyendo la cita en la capital con el Gran Premio de México, del 30 de octubre al 1 de noviembre, desde el Autódromo Hermanos Rodríguez. La fecha final será en Abu Dhabi del 4 al 6 de diciembre.

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En primera instancia, se calendarizaron 24 grandes premios para la temporada 2026, no obstante, las carreras en Baréin y Arabia Saudita se cancelaron por asuntos relacionados a la guerra en Medio Oriente. Previo al GP de Austria siete rondas ya se celebraron en este campeonato: Australia, China, Japón, Miami, Canadá y Mónaco y Barcelona.