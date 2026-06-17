México

Comisario de Los Guajes de Ayala denuncia presuntos vínculos entre autoridades de Guerrero y “La Familia Michoacana”

Habitantes de la sierra de Guerrero denuncian omisión de autoridades estatales ante el avance del crimen organizado y el uso de drones en ataques armados

Guardar
Google icon

Javier Hernández, Comisario de los Bienes Comunales de Los Guajes de Ayala, aparece en un video difundido en redes sociales y acusa al gobierno estatal de Evelyn Salgado de proteger al grupo delictivo La Familia Michoacana, según lo afirmado en una transmisión en vivo.

La violencia en la sierra de Guerrero volvió a encender las alertas luego de que Javier Hernández Peñaloza, comisario de los Bienes Comunales de Los Guajes de Ayala, municipio de Coyuca de Catalán, realizara fuertes señalamientos públicos contra autoridades estatales, a quienes acusó de presuntamente proteger a integrantes del grupo criminal conocido como La Familia Michoacana.

Durante una transmisión en vivo difundida en redes sociales, el representante comunitario afirmó que el gobierno estatal, encabezado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, así como su padre y senador Félix Salgado Macedonio, no han actuado para frenar la incursión de grupos armados en la región.

PUBLICIDAD

Hernández Peñaloza sostuvo que la falta de intervención de las autoridades ha permitido el avance de la violencia en comunidades de la sierra, una zona que desde hace varios años enfrenta disputas territoriales entre organizaciones del crimen organizado.

Denuncian presencia de grupos armados en zonas elevadas

Disparos atribuidos a presuntos miembros de La Familia Michoacana desde los cerros del Ejido Guajes de Ayala, según Javier Hernández Peñaloza, presidente ejidal. (video: Hora Cero)

El comisario informó que presuntos integrantes de grupos delictivos se encuentran posicionados en puntos estratégicos cercanos a las comunidades, desde donde tendrían la capacidad de operar drones para realizar ataques contra viviendas o posiciones de defensa comunitaria.

PUBLICIDAD

Asimismo, confirmó que en las últimas horas se registró un contacto inicial entre grupos rivales en la zona, aunque aclaró que el enfrentamiento no alcanzó mayores dimensiones.

De acuerdo con su testimonio, los habitantes mantienen vigilancia constante ante el temor de una nueva escalada de violencia, especialmente por el uso de tecnología como drones adaptados para lanzar explosivos, una modalidad de ataque que ya ha sido denunciada anteriormente en diversas regiones del estado.

Acusan falta de atención gubernamental

Evelyn Salgado presentó los avances en turismo y la reducción del homicidio doloso en Guerrero. |Presidencia
Evelyn Salgado presentó los avances en turismo y la reducción del homicidio doloso en Guerrero. |Presidencia

Durante su mensaje, Hernández Peñaloza también cuestionó el trabajo del subsecretario de Desarrollo Político y Social del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, a quien acusó de no atender adecuadamente la situación de seguridad en la región. Según el comisario, es falso que existieran intentos de comunicación con el ejido, como habría señalado previamente el funcionario.

Además, lanzó señalamientos contra la diputada Ma. Guadalupe Eguiluz, al asegurar que mantiene vínculos familiares con personas que, según su versión, fungirían como enlaces entre actores políticos y grupos criminales.

Hasta el momento, las autoridades estatales no han emitido una postura oficial respecto a las acusaciones realizadas por el representante comunal.

Guajes de Ayala, foco rojo de violencia en la sierra de Guerrero

Ataques La Familia Michoacana drones armas en Guajes de Ayala, Coyuca de Catalán Guerrero
Tras los ataques de La Nueva Familia Michoacana con drones y armas en Guajes de Ayala, Coyuca de Catalán, pobladores se han armado para defenderse (@gaceta_guerrero/X)

Guajes de Ayala se ha convertido en uno de los principales focos de violencia en la sierra de Guerrero debido a la disputa territorial entre grupos del crimen organizado.

En los últimos años, pobladores han denunciado reiteradamente incursiones armadas, desplazamientos forzados, amenazas y ataques con explosivos lanzados desde drones. Ante este escenario, las comunidades han solicitado en diversas ocasiones la presencia permanente de fuerzas de seguridad federales y estatales para garantizar la protección de los habitantes.

El comisario responsabilizó al Gobierno del Estado por cualquier hecho violento que pudiera registrarse en la región, al considerar que las alertas emitidas por la población no han recibido la atención necesaria.

La situación en la sierra guerrerense continúa siendo motivo de preocupación para los habitantes y organizaciones civiles, que advierten sobre el riesgo de una nueva escalada del conflicto si no se implementan medidas de seguridad efectivas en la zona. Mientras tanto, las comunidades permanecen en estado de alerta ante la presencia de grupos armados y el temor de nuevos enfrentamientos.

Temas Relacionados

GuerreroLa Familia MichoacanaEvelyn SalgadoNarco en MéxicoPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy 17 de junio en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 17 de junio en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Oaxaca

Así fue la llegada de la Selección Mexicana a Guadalajara: celebración de aficionados previo al partido contra Corea del Sur

Una multitud recibió al Tricolor con porras y mariachis previo al duelo del jueves que define al líder del grupo A de la Copa del Mundo 2026

Así fue la llegada de la Selección Mexicana a Guadalajara: celebración de aficionados previo al partido contra Corea del Sur

Lotería Nacional: resultados del Chispazo de este 16 de junio

Si participaste en cualquiera de las dos modalidades, consulta aquí las últimas cifras sorteadas y descubre tu fortuna

Lotería Nacional: resultados del Chispazo de este 16 de junio

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Oaxaca

El Servicio Sismológico Nacional documentó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Oaxaca

Así llegó la Selección de Panamá aToronto para su debut en el Mundial 2026 ante Ghana

La Marea Roja armó una fiesta masiva para impulsar al conjunto de Christiansen antes del choque del 17 de junio

Así llegó la Selección de Panamá aToronto para su debut en el Mundial 2026 ante Ghana
MÁS NOTICIAS

NARCO

Desarticulan célula del Cártel de Santa Rosa de Lima ligada a extorsión y secuestro en Guanajuato

Desarticulan célula del Cártel de Santa Rosa de Lima ligada a extorsión y secuestro en Guanajuato

SSC reporta cerca de 11 mil detenidos por delitos de alto impacto en la CDMX desde que gobierna Clara Brugada

Aseguran laboratorio de metanfetamina valuado en más de 2 mil millones de pesos en Puebla

Padre de desaparecido le pide a la Selección Mexicana que alce la voz por las personas que faltan en el país

Detienen en Colima a “El Valdo”, objetivo prioritario ligado al Cártel del Golfo y exintegrante del CJNG

ENTRETENIMIENTO

Luego de fuertes críticas por ‘La niña futbolista’, Julieta Venegas vuelve al Auditorio Nacional como parte de su gira Norteña

Luego de fuertes críticas por ‘La niña futbolista’, Julieta Venegas vuelve al Auditorio Nacional como parte de su gira Norteña

Fans de Oliver Tree preparan homenaje en CDMX para celebrar su legado

Clarita Videla rompe el silencio: el accidente que cambió su vida y cómo logro volver a brillar

La trágica historia de la “hermana mayor” del pato Merlín, la cual murió envenenada y dejó a la familia en depresión

Poncho Herrera muestra su faceta como entrevistador: Anahí, Martha Higareda y Hugo Sánchez entre sus invitados de lujo

DEPORTES

Así fue la llegada de la Selección Mexicana a Guadalajara: celebración de aficionados previo al partido contra Corea del Sur

Así fue la llegada de la Selección Mexicana a Guadalajara: celebración de aficionados previo al partido contra Corea del Sur

Así llegó la Selección de Panamá aToronto para su debut en el Mundial 2026 ante Ghana

Así es el viral entrenamiento extremo de Corea del Sur antes de enfrentar a México en el Mundial 2026

Guadalajara espera la presencia de Checo Pérez en el partido de  México contra Corea del Sur: esto ha dicho el piloto tapatío

Tortas ahogadas, birria y Fan Fest: las mejores opciones para ver el partido México vs Corea en Guadalajara