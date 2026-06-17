Comisario de Los Guajes de Ayala denuncia presuntos vínculos entre autoridades de Guerrero y “La Familia Michoacana”

Javier Hernández, Comisario de los Bienes Comunales de Los Guajes de Ayala, aparece en un video difundido en redes sociales y acusa al gobierno estatal de Evelyn Salgado de proteger al grupo delictivo La Familia Michoacana, según lo afirmado en una transmisión en vivo.

La violencia en la sierra de Guerrero volvió a encender las alertas luego de que Javier Hernández Peñaloza, comisario de los Bienes Comunales de Los Guajes de Ayala, municipio de Coyuca de Catalán, realizara fuertes señalamientos públicos contra autoridades estatales, a quienes acusó de presuntamente proteger a integrantes del grupo criminal conocido como La Familia Michoacana.

Durante una transmisión en vivo difundida en redes sociales, el representante comunitario afirmó que el gobierno estatal, encabezado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, así como su padre y senador Félix Salgado Macedonio, no han actuado para frenar la incursión de grupos armados en la región.

PUBLICIDAD

Hernández Peñaloza sostuvo que la falta de intervención de las autoridades ha permitido el avance de la violencia en comunidades de la sierra, una zona que desde hace varios años enfrenta disputas territoriales entre organizaciones del crimen organizado.

Denuncian presencia de grupos armados en zonas elevadas

Disparos atribuidos a presuntos miembros de La Familia Michoacana desde los cerros del Ejido Guajes de Ayala, según Javier Hernández Peñaloza, presidente ejidal. (video: Hora Cero)

El comisario informó que presuntos integrantes de grupos delictivos se encuentran posicionados en puntos estratégicos cercanos a las comunidades, desde donde tendrían la capacidad de operar drones para realizar ataques contra viviendas o posiciones de defensa comunitaria.

PUBLICIDAD

Asimismo, confirmó que en las últimas horas se registró un contacto inicial entre grupos rivales en la zona, aunque aclaró que el enfrentamiento no alcanzó mayores dimensiones.

De acuerdo con su testimonio, los habitantes mantienen vigilancia constante ante el temor de una nueva escalada de violencia, especialmente por el uso de tecnología como drones adaptados para lanzar explosivos, una modalidad de ataque que ya ha sido denunciada anteriormente en diversas regiones del estado.

PUBLICIDAD

Acusan falta de atención gubernamental

Evelyn Salgado presentó los avances en turismo y la reducción del homicidio doloso en Guerrero. |Presidencia

Durante su mensaje, Hernández Peñaloza también cuestionó el trabajo del subsecretario de Desarrollo Político y Social del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, a quien acusó de no atender adecuadamente la situación de seguridad en la región. Según el comisario, es falso que existieran intentos de comunicación con el ejido, como habría señalado previamente el funcionario.

Además, lanzó señalamientos contra la diputada Ma. Guadalupe Eguiluz, al asegurar que mantiene vínculos familiares con personas que, según su versión, fungirían como enlaces entre actores políticos y grupos criminales.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, las autoridades estatales no han emitido una postura oficial respecto a las acusaciones realizadas por el representante comunal.

Guajes de Ayala, foco rojo de violencia en la sierra de Guerrero

Tras los ataques de La Nueva Familia Michoacana con drones y armas en Guajes de Ayala, Coyuca de Catalán, pobladores se han armado para defenderse (@gaceta_guerrero/X)

Guajes de Ayala se ha convertido en uno de los principales focos de violencia en la sierra de Guerrero debido a la disputa territorial entre grupos del crimen organizado.

PUBLICIDAD

En los últimos años, pobladores han denunciado reiteradamente incursiones armadas, desplazamientos forzados, amenazas y ataques con explosivos lanzados desde drones. Ante este escenario, las comunidades han solicitado en diversas ocasiones la presencia permanente de fuerzas de seguridad federales y estatales para garantizar la protección de los habitantes.

El comisario responsabilizó al Gobierno del Estado por cualquier hecho violento que pudiera registrarse en la región, al considerar que las alertas emitidas por la población no han recibido la atención necesaria.

PUBLICIDAD

La situación en la sierra guerrerense continúa siendo motivo de preocupación para los habitantes y organizaciones civiles, que advierten sobre el riesgo de una nueva escalada del conflicto si no se implementan medidas de seguridad efectivas en la zona. Mientras tanto, las comunidades permanecen en estado de alerta ante la presencia de grupos armados y el temor de nuevos enfrentamientos.