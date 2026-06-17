Desarticulan célula del Cártel de Santa Rosa de Lima ligada a extorsión y secuestro en Guanajuato

(FGE Guanajuato)

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato informó sobre la desarticulación una célula criminal dedicada a la extorsión de comerciantes en Irapuato, tras obtener sentencia condenatoria contra el último integrante de la organización. Reportes periodísticos indican que se trata de una estructura ligada al Cártel de Santa Rosa de Lima.

El fallo recayó sobre Brayan José “N”, identificado como el operador encargado de negociar las exigencias económicas con las víctimas, con lo que la totalidad de los miembros del grupo quedó procesada y sentenciada.

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La organización delictiva operó durante los meses de enero y febrero de 2025 y afectó a cerca de 20 negocios en el municipio de Irapuato. El esquema de operación incluyó amenazas directas, envío de notas extorsivas y ataques armados contra los establecimientos cuyos propietarios se negaban a cubrir los pagos exigidos, lo que representó una amenaza sistemática contra la actividad comercial de la zona.

El material probatorio recabado resultó determinante para sostener las acusaciones y obtener las condenas correspondientes ante los tribunales competentes. Con la sentencia contra Brayan José “N”, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato da por cerrado el caso.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

La imagen compartida por las autoridades muestra la detención de Brayan José “N” y la de Jesús Ricardo “N”, Yojan Alfredo “N”, Emili Karla Vaneza, Ernesto Ulises “N” y Rosa María “N”.

“Se logró la captura de todos los responsables y el aseguramiento de evidencia clave que permitió obtener las condenas correspondientes”, escribió en sus canales oficiales la FGE Guanajuato el 15 de junio.

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Aseguran vehículo, armas y chalecos del Cártel de Santa Rosa de Lima

Por su parte, el 1 de abril pasado, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) de Guanajuato, en coordinación con el Ejército y la Guardia Nacional, ejecutaron dos operativos en distintos puntos de la entidad que derivaron en la incautación de armamento, equipo táctico y vehículos vinculados al Cártel de Santa Rosa de Lima.

El primer operativo tuvo lugar en la comunidad de Santa Rosa de Lima, perteneciente al municipio de Villagrán, durante labores de patrullaje conjuntas entre elementos de seguridad estatales, el Ejército y la Guardia Nacional.

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Parte de los indicios asegurados (FSPE)

En el transcurso del recorrido, los uniformados detectaron una camioneta SUV de color blanco en la que viajaban tres personas. Al percatarse de la presencia de los agentes, los ocupantes intentaron darse a la fuga, lo que desencadenó una persecución. Los sospechosos abandonaron el vehículo y huyeron a pie sin ser capturados. La unidad asegurada resultó ser una camioneta Volkswagen T-Cross con reporte de robo.

Entre los indicios decomisados en esta primera acción figuran un arma de fuego larga tipo carabina calibre .223 con cargador abastecido, cartuchos percutidos del mismo calibre, un cargador adicional calibre 7.62 x 39 mm, dos chalecos porta placas, un casco balístico, coderas y rodilleras, dos uniformes tácticos tipo pixelado, una mochila táctica y un teléfono celular. El material fotográfico difundido por las FSPE muestra los indicios con las siglas CSRL y el nombre completo del grupo delictivo estampados en el equipo.

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El segundo operativo se desarrolló en un camino de terracería ubicado entre las comunidades San Isidro de Helguera y San José de Guanajuato, en el municipio de Celaya. En ese punto, los elementos de seguridad localizaron dos motocicletas con alteraciones en sus números de identificación. Además, se aseguraron 60 cartuchos útiles calibre 7.62 x 39 mm, un cargador metálico para arma larga, una base metálica tipo tripié para arma larga y 10 artefactos metálicos tipo ponchallantas.