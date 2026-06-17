Así fue la llegada de la Selección Mexicana a Guadalajara: celebración de aficionados previo al partido contra Corea del Sur

Una multitud recibió al Tricolor con porras y mariachis previo al duelo del jueves contra Corea del Sur en la Copa del Mundo 2026. (FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTROSCURO.COM)

La Selección Mexicana llegó a Guadalajara la noche del martes 16 de junio con una bienvenida que desbordó las calles alrededor del Hotel Hilton Guadalajara Midtown: decenas de aficionados esperaron a los jugadores con mariachis, banderas tricolores y cánticos, entre ellos “Cielito Lindo”, para recibirlos antes del partido del jueves 18 contra Corea del Sur en la segunda jornada del Grupo A de la Copa del Mundo 2026.

El ambiente en el exterior del hotel fue de euforia desde las primeras horas de la noche. Los fans ondearon banderas, lanzaron porras y entonaron canciones mientras esperaban ver, aunque fuera de lejos, a los jugadores del combinado nacional. La Selección respondió a ese calor desde sus redes sociales con mensajes y videos que documentaron el momento.

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GUADALAJARA, JALISCO. 16JUNIO2026.- Esta noche la Selección de Futbol de México, arribo a la ciudad para su compromiso el próximo Jueves contra Corea del Sur en la Copa Mundial Estados Unidos, México, Canadá 2026, dicho combinado se aloja en el Hotel Hilton Guadalajara Midtown a donde se dieron cita decenas de aficionados así como para presenciar su arribo. FOTO: FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTROSCURO.COM

Decenas de aficionados esperaron a la Selección Mexicana en el Hotel Hilton Guadalajara Midtown con mariachis, banderas y cánticos de "Cielito Lindo"; el Tri enfrenta a Corea del Sur este jueves en un partido que define al líder del Grupo A del Mundial 2026. FOTO: FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTROSCURO.COM

Guadalajara recibe a los suyos con el corazón

“¡Qué recibimiento! Te amo, Guadalajara. ¡Gracias por tanto, Incondicionales!“, escribió el equipo en sus plataformas digitales, donde también compartió videos de los momentos más emotivos de la llegada. En otro mensaje, el conjunto dirigido por Javier ‘Vasco’ Aguirre añadió: “Guadalajara nos recibió con el corazón. Una pasión imposible de describir. Un momento inolvidable para nuestra Selección”.

GUADALAJARA, JALISCO. 16JUNIO2026.- Esta noche la Selección de Futbol de México, arribo a la ciudad para su compromiso el próximo Jueves contra Corea del Sur en la Copa Mundial Estados Unidos, México, Canadá 2026, dicho combinado se aloja en el Hotel Hilton Guadalajara Midtown a donde se dieron cita decenas de aficionados así como para presenciar su arribo. FOTO: FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTROSCURO.COM

México busca el liderato en solitario del Grupo A del Mundial 2026 ante Corea del Sur este jueves en Guadalajara, tras vencer 2-0 a Sudáfrica en la inauguración y con la baja obligada de César Montes por expulsión. FOTO: FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTROSCURO.COM

La Selección también dirigió palabras directamente a su afición: “Sentimos de cerca el cariño de nuestros Incondicionales. Detrás de cada grito de aliento hay una historia, una ilusión y un país entero acompañándolos. Su pasión nos impulsa. Su apoyo nos fortalece. Y juntos seguimos soñando en grande”.

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El mensaje de cierre fue una invitación abierta al partido del jueves: “¡Estamos en nuestra casa y con nuestra gente! Guadalajara, gracias por todo. ¡Este jueves vamos todos juntos!”

El partido que define el liderato del Grupo A

GUADALAJARA, JALISCO. 16JUNIO2026.- Esta noche la Selección de Futbol de México, arribo a la ciudad para su compromiso el próximo Jueves contra Corea del Sur en la Copa Mundial Estados Unidos, México, Canadá 2026, dicho combinado se aloja en el Hotel Hilton Guadalajara Midtown a donde se dieron cita decenas de aficionados así como para presenciar su arribo. FOTO: FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTROSCURO.COM

El duelo ante Corea del Sur decidirá al ganador del encuentro que se colocará como líder en solitario del Grupo A, en el que también participan República Checa y Sudáfrica. México llega al partido con tres puntos en la bolsa tras vencer 2-0 a Sudáfrica el jueves pasado en el Estadio Azteca, en la jornada inaugural del torneo.

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Desde el viernes 12 de junio, el equipo comenzó a preparar este compromiso. Los jugadores que fueron titulares en la inauguración realizaron trabajos de recuperación, mientras el resto del plantel afinó detalles tácticos bajo la conducción de Aguirre. La última práctica antes de viajar a Guadalajara se realizó bajo una intensa lluvia que no frenó el buen ánimo del grupo.

La baja de César Montes complica la zaga

Con Guadalajara como sede y respaldado por una afición que lo recibió con mariachis y banderas, el Tri de Javier Aguirre busca este jueves su segundo triunfo consecutivo en el Mundial 2026 ante una Corea del Sur que también necesita ganar. FOTO: FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTROSCURO.COM

Javier Aguirre enfrenta un problema en la defensa central. César Montes fue expulsado en los minutos finales del partido contra Sudáfrica por una falta innecesaria cuando el marcador ya favorecía a México con comodidad. Su ausencia obliga al técnico a reorganizar la línea defensiva para enfrentar al combinado coreano.

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La expulsión de Montes, uno de los pilares en la zaga del equipo, llega en un momento en que México necesita mantener la solidez defensiva que mostró en el debut. Aguirre deberá encontrar la fórmula para cubrir ese hueco sin alterar el equilibrio que le dio el triunfo en la apertura del Mundial.

GUADALAJARA, JALISCO. 16JUNIO2026.- Esta noche la Selección de Futbol de México, arribo a la ciudad para su compromiso el próximo Jueves contra Corea del Sur en la Copa Mundial Estados Unidos, México, Canadá 2026, dicho combinado se aloja en el Hotel Hilton Guadalajara Midtown a donde se dieron cita decenas de aficionados así como para presenciar su arribo. FOTO: FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTROSCURO.COM

GUADALAJARA, JALISCO. 16JUNIO2026.- Esta noche la Selección de Futbol de México, arribo a la ciudad para su compromiso el próximo Jueves contra Corea del Sur en la Copa Mundial Estados Unidos, México, Canadá 2026, dicho combinado se aloja en el Hotel Hilton Guadalajara Midtown a donde se dieron cita decenas de aficionados así como para presenciar su arribo. FOTO: FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTROSCURO.COM

Con Guadalajara como sede y con la afición empujando desde las calles, el Tri llega al partido del jueves con el respaldo de una ciudad que ya demostró que piensa apoyarlos hasta el final.

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