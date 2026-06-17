Así es el viral entrenamiento extremo de Corea del Sur antes de enfrentar a México en el Mundial 2026

México se enfrentará a Corea del Sur en la jornada dos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Fotos Infobae Centroamérica/AFP

A solo unos días de enfrentar a México en la segunda jornada del Mundial 2026, la Selección de Corea del Sur se ha convertido en tema de conversación por una serie de videos que muestran la intensidad de sus entrenamientos.

Las imágenes, difundidas ampliamente en redes sociales y medios internacionales, exhiben a los futbolistas asiáticos realizando ejercicios de contacto físico y resistencia que muchos aficionados compararon con prácticas de carácter militar debido a su nivel de exigencia.

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La preparación no es casual. Después de debutar con una remontada sobre República Checa, el conjunto dirigido por Hong Myung-bo busca mantener el ritmo competitivo y llegar en las mejores condiciones posibles a uno de los encuentros más importantes de la fase de grupos.

El entrenamiento extremo que se volvió viral antes de enfrentar a México

Las imágenes que han dado la vuelta al mundo muestran a los jugadores surcoreanos participando en ejercicios donde el contacto físico es el elemento principal.

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En varias dinámicas, los futbolistas deben disputar la posición, resistir empujones y mantener el equilibrio mientras compiten directamente con sus compañeros.

(redes sociales)

La sesión llamó la atención porque la intensidad supera la de un entrenamiento convencional. Los jugadores trabajan fuerza, resistencia y capacidad de reacción en situaciones similares a las que pueden presentarse durante un partido de alta exigencia.

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Por ello, en redes sociales surgieron comparaciones con entrenamientos militares, aunque el objetivo principal es reforzar aspectos futbolísticos específicos.

Este tipo de trabajo busca preparar a los futbolistas para los duelos individuales, una faceta que suele ser determinante en encuentros mundialistas donde cada balón puede marcar diferencias.

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El cuerpo técnico considera que mejorar la fortaleza física y la capacidad para soportar el contacto puede convertirse en una ventaja competitiva frente a rivales que también cuentan con gran intensidad en su juego.

La práctica también refleja una de las características históricas del futbol surcoreano: la disciplina.

A lo largo de los años, las selecciones de ese país han destacado por su capacidad física, orden táctico y esfuerzo colectivo, elementos que nuevamente pretenden convertir en fortalezas durante la Copa del Mundo.

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La difusión de estos videos generó reacciones entre aficionados de distintos países, incluidos seguidores mexicanos, quienes observaron con atención la forma en que Corea del Sur se prepara para uno de los compromisos más atractivos de la segunda fecha del Grupo A.

Corea del Sur ya ganó su primer encuentro en Guadalajara. REUTERS/Amanda Perobelli

México y Corea del Sur se juegan gran parte de su futuro en el Grupo A

Más allá de lo viral de las imágenes, la intensidad de los entrenamientos tiene una explicación clara: el partido contra México podría ser decisivo para las aspiraciones de ambas selecciones en el torneo.

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El Tri comenzó su participación mundialista con una victoria de 2-0 sobre Sudáfrica, mientras que Corea del Sur remontó para imponerse 2-1 a República Checa.

Gracias a esos resultados, los dos equipos llegan a la segunda jornada con tres puntos y ubicados en la parte alta del Grupo A.

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La combinación de resultados convierte este enfrentamiento en una prueba clave para ambos conjuntos.

México por su parte, viene de vencer 2-0 a Sudáfrica. (Foto AP/Natacha Pisarenko)

Un triunfo permitiría al ganador acercarse significativamente a la clasificación a los octavos de final, mientras que una derrota complicaría el panorama de cara a la última fecha de la fase de grupos.

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Además, Corea del Sur recibió noticias alentadoras en los días previos al encuentro, ya que algunos futbolistas que presentaban molestias físicas evolucionaron favorablemente y podrían estar disponibles para enfrentar al combinado mexicano.

Esto amplía las alternativas para Hong Myung-bo en un compromiso donde cada detalle puede resultar determinante.

Con dos selecciones que iniciaron el Mundial con victorias y con la posibilidad de dar un paso importante rumbo a la siguiente ronda, el duelo entre México y Corea del Sur promete disputarse con máxima intensidad.