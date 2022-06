Epigmenio Ibarra explotó contra quienes se burlaron del hijo menor de AMLO: “Que se exhiban (...) la gente los repudia”

El cineasta expresó apoyo al hijo menor de AMLO y a la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, madre de Jesús Ernesto y esposa del presidente. (Foto: Archivo)

Personalidades del círculo político alzaron la voz ante las burlas que recibió el hijo menor del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Jesús Ernesto, por su peso en una fotografía viralizada en redes sociales.

Las defensas hicieron tendencia el hashtag #ConLosNiñosNo en Twitter, donde se plasmaron los reclamos a las mofas hacia el joven de 15 años de edad, tales como la expresada por el ferviente defensor de la Cuarta Transformación (4T), Epigmenio Ibarra.

En una primera publicación de la misma plataforma, el también cineasta recriminó a quienes atacaron a Jesús Ernesto de exponer su simpatía por “la derecha conservadora” la cual, sentenció, habría impulsado “la campaña mezquina y sucia” contra el adolescente.

De esa manera, el fundador de Argos expresó su solidaridad y apoyo al joven, así como a su madre: la académica y esposa del Jefe del Ejecutivo, Beatriz Gutiérrez Müller.

“Muestra de nuevo su miseria la derecha conservadora. Cegada por el odio se empeña en otra campaña mezquina y sucia contra un joven de 15 años. Yo abrazo con mucha admiración, respeto y cariño a Jesús Ernesto y a Beatriz Gutiérrez Müller. Y les digo - como a AMLO - #NoEstanSolos!”.

El cineasta mexicano insinuó que la mentalidad de “la derecha conservadora” impulsa las mofas a Jesús Ernesto, hijo de López Obrador: “Creen que un acto atroz es justificable”. (Foto: captura de pantalla)

Horas después, y a través de un tweet diferente, Ibarra se lanzó contra los que señaló como los de la “derecha conservadora” al afirmar que los comentarios denigrantes al hijo menor de AMLO evidenciaría su “racismo” e “intolerancia”.,

Bajo ese tenor, insinuó que estas muestras negativas sólo reafirman el supuesto odio hacia el movimiento encabezado por el mandatario tabasqueño, tanto así que, apuntó, “son capaces de cualquier cosa”: “Creen que un acto atroz como este es justificable (...) Que se exhiban más”, aseveró en la publicación.

Que se exhiban como son; racistas, intolerantes. Que se exhiban también como los ciega el odio y los vuelve capaces de cualquier cosa. Creen que ganan algo atacando a un niño. Creen que un acto atroz como este es justificable. Que se exhiban aún más; la gente los conoce y los repudia”.

Cabe señalar que Epigmenio no fue el único en responsabilizar a la oposición de haber impulsado la ola de arremetidas, pues el dirigente nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado, también condenó el “vil actuar” de dicho bloque.

“La afrenta de la oposición en contra de un adolescente demuestra, una vez más su vileza. Es inaceptable que en tiempos como los que vivimos, sigan existiendo manifestaciones de odio y discriminación”, escribió el morenista.

Personalidades de la oposición salieron en defensa del hijo menor de AMLO. (Fotos: TWITTER/@LOPEZDORIGA y GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM)

La defensa de la oposición

Pese a los señalamientos del dirigente, la realidad es que varias personalidades del flanco adversario dejaron de lado sus diferencias políticas para abogar por el joven, Jesús Ernesto.

Uno de los más destacables fue el propio ex presidente, Felipe Calderón Hinojosa, quien señaló como regla de oro no burlarse de nadie por su apariencia física: “Nunca. Sea quien sea. Y mucho menos si lo haces desde la comodidad del anonimato y el avatar: eso es doblemente cobarde”, escribió en su cuenta de Twitter.

Por su parte, Javier Lozano, extitular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), también rechazó los comentarios, tras responder un tweet del periodista, Ricardo Alemán, en el que tachaba a los defensores de Jesús de “hipócritas” pues, dijo, son los mismos que “crucificaron sin pudor” a hijos de los ex presidentes Vicente Fox, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.

“Aún así, no se vale, querido Ricardo. No me sumaré a ese tipo de comentarios, críticas ni ataques al hijo del presidente. Ya estamos grandecitos como para argumentar y debatir entre nosotros”, publicó el también abogado.

