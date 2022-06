De Sheinbaum a Calderón: los políticos que se solidarizaron y recriminaron burlas al hijo de AMLO

Usuarios de redes sociales no pasaron por alto la apariencia del hijo de AMLO (Foto: Especial)

Este sábado políticos de todas las bancadas olvidaron sus diferencias para defender al hijo menor del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Esto luego de que Jesús Ernesto fuera motivo de críticas y burlas por su peso en una fotografía que se viralizó.

Como era de esperar, los principales personajes que salieron en defensa del menor fueron los políticos de Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Usando el hashtag #ConLosNiñosNo, donde recriminaron a todos aquellos que se mofaron del adolescente.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que burlarse del menor retrata un discurso de odio y se solidarizó con él.

“Hostigar a cualquier niña o niño únicamente retrata la pequeñez de los emisores del discurso de odio. Jesús Ernesto es un joven muy querido y muy afortunado. Además tiene grandes ejemplos. Todo mi cariño y solidaridad. #ConLosNinosNo”.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, también recriminó los ataques con un mensaje en su perfil de Twitter.

“Jesús Ernesto es un adolescente sensible y lleno de vida. El odio en su contra es bajeza y discriminación. Cobardía pura. No prevalecerán. Cariño y solidaridad con Jesús Ernesto #ConLosNiñosNo”.

Otras figuras públicas también salieron en defensa del joven de 15 años, como Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); Tatiana Clouthier, Secretaria de Economía; Citlali Hernández, secretaria general de Morena y el periodista Epigmenio Ibarra, quienes también publicaron tuits repudiando el acoso en redes.

El mensaje de Zaldívar obtuvo algunas respuestas negativas por parte de personas como el columnista Fernando Belaunzarán, quien aprovechó para rememorar la amenazas que recibió el hijo de Lilly Téllez, senadora del Partido Acción Nacional (PAN). El periodista le recriminó al autor del tuit no haber dicho nada en esa ocasión.

“Entro a redes y veo con tristeza como se ofende a un menor de edad de manera inaceptable, con tal de dejar caer el enojo o molestia con un gobierno. Abrazo solidario a @BeatrizGMuller, su hijo y al Presidente #Amlo”, fue el mensaje de Clouthier.

Por su parte, Citlali Hernández refirió que el ciberacoso podría ser producto de usuarios falsos. Sin embargo, internautas opositores a la autodenominada Cuarta Transformación (4T) aprovecharon este comentario para criticar también a Hernández por su condición física. Hubo quien incluso compartió un collage con fotografías de ambos acompañado de la frase “La citlalización de Jesús Ernesto”.

Pero no solo los morenistas estuvieron en desacuerdo con las burlas a Jesús Ernesto, pues el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa comulgó en su Twitter con la opinión de Alejandro Hope, quien señaló como regla de oro no burlarse de nadie por su apariencia física. “Nunca. Sea quien sea. Y mucho menos si lo haces desde la comodidad del anonimato y el avatar: eso es doblemente cobarde”.

También compartió otro tuit de Guadalupe Acosta Naranjo en donde pidió congruencia, pues así como nadie debería burlarse de los hijos de personas que son víctimas o tienen cáncer, tampoco se debe de hacer con el hijo del presidente. “NO CON NINGUNO”.

Fernández Noroña se solidarizó con la misma causa. “Es bastante ruin que lo ataquen porque no pueden hacerle daño al compañero presidente @lopezobrador_. Un abrazote a @BeatrizGMuller y toda mi solidaridad a la familia. #ConLosNinosNo.”

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Jesús Ernesto López Gutiérrez es víctima de burlas en redes sociales, pues en 2020 fue criticado por la apariencia de su cabello, con mechones teñidos de rubio. Uno de los iniciadores del ataque fue el polémico youtuber, Chumel Torres, quien lo llamó despectivamente “chocoflan”. Ahora, por su apariencia física fue llamado “rotoflan”, una combinación entre la marca de tinacos “Rotoplas” y “chocoflan”.

