El irónico comentario con el que Chumel Torres tundió a AMLO por no perseguir a narcos: “Hay que hacerlos periodistas”

Una avalancha de críticas se ha desbordado sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador después de que el pasado lunes 20 de junio fueran asesinados dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas en el municipio de Urique en Chihuahua. El brutal crimen conmocionó a gran parte de la ciudadanía, quienes cuestionaron tajantemente la estrategia de seguridad que el mandatario tabasqueño ha implementado para la protección de las y los habitantes del país.

Bajo ese tenor, el influencer Chumel Torres -quien se ha posicionado como uno de los principales críticos de la autodenominada Cuarta Transformación- figuró entre las múltiples personalidades que condenaron los hechos ocurridos en Chihuahua y con su ácido sentido del humor se lanzó una vez más en contra del líder del Ejecutivo.

Fue a través de su cuenta oficial de Twitter que el conductor de El Pulso de la República emitió un irónico comentario en donde sugirió que a los narcotraficantes y miembros del crimen organizado deberían de hacerlos periodistas para que así el presidente Andrés Manuel López Obrador los persiga.

Aunque Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia predicando la consignia de “abrazos, no balazos”, la incesable ola de violencia en el país ha provocado el hartazgo de una ciudadanía que enfrenta y vive en carne propia los estragos de la presencia de grupos de crimen organizado en territorio mexicano.

Por otro lado, la relación que el mandatario tabasqueño ha tenido con la prensa y con los múltiples críticos de su administración ha dejado entrever la molestia que le ocasiona que se le señale y cuestione pues, en más de una ocasión y sobre todo durante su tradicional conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador se ha dedicado a perseguir y exponer a periodistas, argumentando incluso que las posturas de medios de comunicación son financiadas por grupos de oposición.

Chumel Torres aseguró que México se está convirtiendo en “un infierno”

En mensajes anteriores, Chumel Torres, aseguró que México se está convirtiendo en “verdadero infierno”, luego de que se diera a conocer el asesinato de dos sacerdotes jesuitas en el estado de Chihuahua.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el conductor de El Pulso de la República informó a sus seguidores sobre la muerte de los sacerdotes en una iglesia de la comunidad Urique. En el mensaje, el comediante chihuahuense lamentó que por el aumento de la violencia en el país, México se esté convirtiendo en un infierno.

“Asesinan a dos sacerdotes en la Sierra Tarahumara. Qué infierno se está volviendo mi país”

En otro tuit, el influencer compartió un fragmento de la nota de lo que hablará en su programa, en el que se lee: “Ahora sí se me hizo un hoyo en la panza por lo de los sacerdotes en Chihuahua. Dos viejitos misioneros de 79 y 81, no seas mamón. Y mañana el incuestionable va a ser lo de siempre: nada. Que ganas de chillar”.

Ante su declaración, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues varios usuarios recordaron al youtuber que la violencia existe desde sexenios anteriores.

“El caos es parte de la vida desde hace años y no de un periodo o una región en específico. Pero el detalle con la actualidad es que en cuestión de segundos te enteras de todo por todos lados, antes pasaba pero estabas en tu casa y ni las mosca pasaban”, manifestó un usuario, a lo que Torres respondió: “Soy de Chihuahua, de qué verg*s me hablas que antes no me enteraba. No diga pendej*das mijo”.

“Apenas te vas enterando, pero ya lo era desde hace décadas. Busca la matanza de Acteal para documentarte un poco”, comentó otro cibernauta, a lo que el chihuahuense le contestó: “¿En serio eres así de pendej* siempre?”.

