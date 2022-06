“Qué infierno se está volviendo mi país”: Chumel Torres condenó el asesinato de sacerdotes jesuitas

Chumel Torres aseguró que México se está convirtiendo en “verdadero infierno” (Foto: Instagram/@chumeltorres)

El creador de contenidos, Chumel Torres, aseguró que México se está convirtiendo en “verdadero infierno”, esto, luego de que se diera a conocer el asesinato de dos sacerdotes jesuitas en el estado de Chihuahua.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el conductor de El Pulso de la República informó a sus seguidores sobre la muerte de los sacerdotes en una iglesia de la comunidad Urique. En el mensaje, el comediante chihuahuense lamentó que por el aumento de la violencia en el país, México se esté convirtiendo en un infierno.

“Asesinan a dos sacerdotes en la Sierra Tarahumara. Qué infierno se está volviendo mi país”

El comediante chihuahuense lamentó que por el aumento de la violencia en el país, México se esté convirtiendo en un infierno (Foto: Twitter/@ChumelTorres)

En otro tuit, el influencer compartió un fragmento de la nota de lo que hablará en su programa, en el que se lee: “Ahora sí se me hizo un hoyo en la panza por lo de los sacerdotes en Chihuahua. Dos viejitos misioneros de 79 y 81, no seas mamón. Y mañana el incuestionable va a ser lo de siempre: nada. Que ganas de chillar”.

Ante su declaración, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues varios usuarios recordaron al youtuber que la violencia existe desde sexenios anteriores.

“El caos es parte de la vida desde hace años y no de un periodo o una región en específico. Pero el detalle con la actualidad es que en cuestión de segundos te enteras de todo por todos lados, antes pasaba pero estabas en tu casa y ni las mosca pasaban”, manifestó un usuario, a lo que Torres respondió: “Soy de Chihuahua, de qué verg*s me hablas que antes no me enteraba. No diga pendej*das mijo”.

En otro tuit, el influencer compartió un fragmento de la nota de lo que hablará en su programa (Foto: Twitter/@ChumelTorres)

“Apenas te vas enterando, pero ya lo era desde hace décadas. Busca la matanza de Acteal para documentarte un poco”, comentó otro cibernauta, a lo que el chihuahuense le contestó: “¿En serio eres así de pendej* siempre?”.

Y es que el pasado lunes 20 de junio, Javier Campos Morales y Joaquín César Mora, sacerdotes jesuitas, fueron asesinados en el municipio de Urique, Chihuahua, al intentar auxiliar a un hombre que buscó refugio en la iglesia de la comunidad Cerocahui, luego de que fuera perseguido por un sujeto armado.

Según las autoridades locales, el agresor persiguió a su víctima hasta el interior de la iglesia, donde abrió fuego contra los dos sacerdotes y el tercer hombre involucrado, dejando sin vida a las tres personas. Tras el ataque, los cuerpos de los clérigos y de la tercera persona fueron sustraídos del templo.

Javier Campos Morales y Joaquín César Mora fueron asesinados en el municipio de Urique, Chihuahua (Foto: Archivo)

Tras darse a conocer la noticia, políticos, usuarios y organizaciones civiles lamentaron los hechos y exigieron justicia; tal fue el caso de la Compañía de Jesús, quien a través de un comunicado condenó los hechos violentos y pidió la recuperación de los cuerpos que fueron sustraídos del templo por personas armadas.

“Hechos como estos no son aislados. La sierra tarahumara, como muchas otras regiones del país, enfrenta condiciones de violencia y olvido que no han sido revertidas. Todos los días hombres y mujeres son privados arbitrariamente de la vida, como hoy fueron asesinados nuestros hermanos”

Los jesuitas indicaron que no callarán ante la realidad que lacera a toda la sociedad. “Seguiremos presentes y trabajando por la misión de justicia, reconciliación y paz, a través de nuestras obras pastorales, educativas y sociales”, agregaron.

Finalmente, la compañía sostuvo: “Al denunciar lo ocurrido hacemos notar también el dolor que vive nuestro pueblo por la violencia imperante y nos solidarizamos con tantas personas que padecen esta misma situación, sin que su sufrimiento suscite empatía y atención pública”.

