“Claudia, prepárate para otro récord, pero de COVID”: usuarios de Twitter tundieron a la jefa de Gobierno por clase masiva de box

La mañana de este sábado, el Zócalo de la Ciudad de México fue la sede de la clase masiva de Box en la que, de acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México, asistieron 14 mil 299 personas, con lo que se rompió un Récord Guiness.

Y es que sin importar que la Ciudad de México -al igual que todo el país- ya cursa por la quinta ola de contagios por COVID-19, se llevó a cabo el segundo evento masivo en solo ocho días, luego del concierto gratuito también ofrecido en la plancha del Zócalo, del cantante cubano Silvio Rodríguez, evento que congregó a 100 mil personas, según el propio gobierno local.

Tras la clase de box, el gobierno de la Ciudad de México recibió la constancia que acredita el Récord Guiness, por lo que la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum -quien está enferma de COVID por segunda ocasión-, reconoció el esfuerzo de los asistentes, así como de los 50 campeones mundiales de boxeo que participaron y al director de Indeporte, Javier Hidalgo.

“Muchas gracias, Javier Hidalgo, un gran aplauso y sobre todo gracias a los campeones y gracias a ustedes que lo hicieron posible. ¡Que viva la Ciudad de México! ¡Que viva México!”.

Dijo sentirse orgullosa de la ciudadanía por el esfuerzo que realizaron, pues aseguró que con la clase están formándose muchísimos campeones.

“Muchas felicidades a todas a todos, este gran esfuerzo que se mostró hoy en el Zócalo hace sentirnos muy orgullosos de nuestro país, de nuestra ciudad”, escribió en su cuenta de Twitter.

¡Oficialmente rompimos el Récord Mundial Guinness por la #ClaseMasivaDeBox más grande del mundo en el Zócalo! El Pueblo de la Ciudad de México demostrando una vez más que en unidad lo puede todo. Gracias a las más de 14 mil personas que hoy hicieron historia”, afirmó.

Usuarios de Twitter tundieron a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, por clase masiva de box

Las publicaciones de la jefa de Gobierno recibieron fuertes críticas por parte de algunos usuarios de la red social, en donde le cuestionaron haber hecho esta actividad que congregó a más de 14 mil personas en plena quinta ola de contagios de coronavirus.

“Siga haciendo eventos masivos, cuando hay poco máximo de contagios de covid, cuantos van a salir infectados ahí y luego a repartirlos en sus casas, con sus abuelos y gente susceptible. Cada quien es responsable de sus actos, pero incitar a eventos masivos no me parece” (sic), escribió una usuaria identificada como @silviara2022.

“Claudia prepárate para otro récord, pero de COVID, en plena quinta ola, primero la ivermectina, después la línea 12, el ahuehuete y ahora esto ¿algo que hagas bien?”, escribió @JonaGuzmán12.

Previo a la clase, Claudia Sheinbaum dijo que los asistentes al evento son los verdaderos protagonistas y representantes de la ciudad y el país ante el mundo.

“Están apunto de hacer historia. Recuerden que vamos a hacer historia, vamos por el nocaut y muchas felicidades a todos y a todas”, comentó.

Cabe recordar que la jefa de Gobierno está enferma de COVID-19 por segunda ocasión, así lo dio a conocer el pasado 15 de junio a través de sus redes sociales.

“Les informo que salí positivo a COVID. Me encuentro bien y me mantengo trabajando a distancia, o dicho de otra forma, no se puede vencer a quien no sabe rendirse”, escribió el miércoles por la noche.

La primera vez que se contagió fue en octubre de 2020.

