Que no te cobren de más: cómo reportar tarifas excesivas en el transporte público de la CDMX

La Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México siguió este jueves el operativo de vigilancia en distintos paraderos para verificar que las unidades de transporte público concesionado cumplan con la normatividad de calidad en el servicio, luego que ayer entró en vigor del aumento de tarifa de 1 peso en camiones, microbuses y combis.

La Semovi señaló que una de las quejas más recurrentes entre los usuarios del transporte público son los cobros excesivos en las nuevas tarifas, por ello insistió que este tipo de situaciones se deben reportar a Locatel marcando el *0311 y por las cuentas @LaSemovi y @VigiMoviCDMX.

Andrés Lajous, titular de la Semovi, informó que durante la mañana de este jueves continuaron aplicando sanciones y suspensiones a las unidades que presentaron anomalías en el cobro de la nueva tarifa, o porque los operadores no presentaron su licencia vigente tipo C, como se estableció antes del 15 de junio.

Este tipo de operativos se realizan en los principales paraderos de la ciudad y en su segunda etapa, autoridades capitalinas llevarán a cabo verificaciones en las terminales de las distintas rutas que operan en las 16 alcaldías.

Las tarifas autorizadas

Microbuses y combis:

6 pesos en recorridos menores a 5 kilómetros.

6.50 cuando sean de 5 a 12 kilómetros.

7.50 pesos cuando sean mayores a 12 kilómetros.

Camiones de ruta:

7 pesos en recorridos menores a 12 kilómetros

7.50 pesos cuando sean mayores a los 12 kilómetros.

Autobuses de corredor:

8 pesos.

Durante el primer día de vigencia de la nueva tarifa, la Semovi informó que se aplicaron sellos de suspensión a 76 unidades y dos más fueron remitidas directamente al corralón. Las principales razones para aplicar estas sanciones fue que aplicaron una tarifa no autorizada, no portaron el uniforme, operaban con un acompañante (cacharpo), no tenían licencia tipo “C” vigente y/o póliza de seguro.

El titular de la Semovi aclaró que los sancionados pueden volver a ofrecer el servicio una vez que solventen la falta ante el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA).

La Semovi llevó a cabo un operativo para suspender a las unidades que no cumplieron la normativa impuesta con la nueva tarifa.

“Son sanciones distintas , una es suspensión del servicio, ellos tienen que corregir la falta y es una suspensión como hay de establecimiento mercantiles, etcétera, y una vez que corrigen la falta, van al Invea, demuestran que corrigieron la falta, entonces se les retira la calcomanía y puede operar la unidad otra vez”.

Agregó que en el caso de las unidades de transporte público que fueron remitidas al corralón, estas deberán cubrir una multa para quedar liberadas, considerando que se debe cubrir también el costo por el arrastre con grúa.

Las autoridades capitalinas indicaron que esta primera fase de operativos se mantendrá hasta el próximo 31 de julio y subrayaron que si las unidades y operadores sancionados no corrigen las fallas, entonces las sanciones podrían ser mayores, incluso con la cancelación del título de concesión.

El gobierno de la Ciudad de México recordó que el alza de 1 peso que entró en vigor este miércoles 15 de junio aplica únicamente al transporte público concesionado y recordó que en el caso del Metro, Metrobús, Trolebús, Cablebús, y RTP el costo se mantiene sin variación.

El incremento autorizado se dio luego que el Frente Amplio de Transportistas llevó a cabo un megabloqueo el pasado 7 de junio en las principales avenidas capitalinas con el que exigió un aumento en la tarifa de por lo menos 3 pesos, sin embargo, esta propuesta fue rechazada por la administración y aunque accedió a un ajuste, este fue únicamente de un peso.

