Gobierno de CDMX suspendió 78 unidades de transporte público en primer día de aumento de tarifa

(Foto: Twitter/LaSEMOVI)

A unas cuantas horas de que entró en vigor el aumentó de 1 peso a la tarifa de transporte público concesionado en la Ciudad de México, la Secretaría de Movilidad capitalina (Semovi) informó que hasta el momento se han sancionado 78 unidades por incumplir con los requisitos de operación.

A través de una tarjeta informativa, la dependencia señaló que este miércoles se realizaron un total de mil 56 revisiones en paraderos o bases de 13 de las 16 alcaldías: Gustavo A Madero, Venustiano Carranza, Iztapalapa, Benito Juárez, Álvaro Obregón, Coyoacán, Azcapotzalco, Tláhuac, Tlalpan, Miguel Hidalgo, Cuajimalpa, Iztacalco, Cuauhtémoc y Xochimilco.

Derivado de éstas, se registró un cumplimiento de acuerdos de manera general del 92.61 por ciento.

Sin embargo, a 76 operadores se les colocó un sello de suspensión en su unidad. Entre las principales razones están: aplicaron una tarifa no autorizada, no portaron el uniforme, iban con acompañante, no tenían licencia tipo “C” vigente y/o póliza de seguro.

(Foto: Twitter/LaSEMOVI)

Además, dos fueron remitidas directamente al corralón por incumplir con todos los requisitos anteriormente señalados.

El titular de la Semovi, Andrés Lajous, aclaró que los sancionados pueden volver a ofrecer el servicio una vez que solventen la falta ante el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA).

“Son sanciones distintas , una es suspensión del servicio, ellos tienen que corregir la falta y es una suspensión como hay de establecimiento mercantiles, etcétera, y una vez que corrigen la falta, van al Invea demuestran que corrigieron la falta, entonces se les retira la calcomanía y puede operar la unidad otra vez”

“En el caso de las remisiones al corralón, se la lleva la grúa al corralón y es una multa para poder salir del corralón”, explicó.

(Foto: Twitter/LaSEMOVI)

Lajous recordó que estos operativos “no son sorpresa”, pues fueron anunciados públicamente y en las mesas de trabajo con los transportistas con el objetivo de brindar un mejor servicio para los usuarios.

Finalmente, subrayó que si las unidades y choferes no corrigen las faltas por las que fueron sancionados, las consecuencias serán mayores, incluso hasta la cancelación de la concesión y la ruta.

Cabe mencionar que, esta fase del programa de operativos al transporte público continuará hasta el 31 de julio.

Llamó a la ciudadanía a realizar denuncias de cobro no autorizado o mal servicio a través de Locatel al número *0311 o en las redes sociales de la Secretaría de Movilidad.

(Foto: Twitter/LaSEMOVI)





SEGUIR LEYENDO: