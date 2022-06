Jóvenes piden que se rehabilite el estanque del parque Lincoln en Polanco y se viralizan: “Hoy por ti, mañana por Masaryk”

Los jovenes dijeron que el Parque Lincoln podría ser mejor aprovechado (Foto: Captura de pantalla/TikTok @soytualex)

La Ciudad de México cuenta con todo tipo de zonas, pero una de las más caras y lujosas para vivir o visitar es Polanco. Fue por esto que, en esta ocasión, dos jóvenes no pasaron desapercibidos por los usuarios de redes sociales, tras hacer una peculiar denuncia en esta área de la capital del país.

Localizados junto al estanque del Parque Lincoln, los influencers identificados como Alejandro Guizar (@soytualex) y Esteban Said (@esteban_said) se mostraron consternados desde un clip en TikTok por el “mal estado” en el cual se encontraba esta área.

“El día de hoy queremos hacer un llamado a la alcaldía, estamos cansados del agua del parque Lincoln, era para que el agua estuviera crystal clear (cristalina). Pecesitos japoneses nadando, pez espada, nemos, pez globos, pingüinos, güey, pez vela, marlins, mínimo unas focas, manatíes, tortugas, atunes, salmones, langostas”, comenzaron a decir los jóvenes.

En este sentido, tanto Alejandro como Esteban coincidieron en que el espacio acuático podría adaptarse de una mejor manera e, incluso, utilizarse como forma de abastecer a los negocios aledaños.

el Parque Lincoln Polanco es famoso (Foto: IG @pamelaisabelnajeraflores)

“¿Qué restaurante de Polanquito se podría estar abasteciendo de las langostas de este lago? ¡Almejas, güey! qué rico una pinch* almeja polanquiña”, continuaron.

Posteriormente, los influencers se dirigieron al alcalde de la Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, y lo exhortaron a que tomara las acciones correspondientes.

“Señor alcalde, este lago podría tener un alcance global. No es justo. Propongo que se haga un movimiento para traer agua de los cenotes de Quintana Roo, hoy por ti, mañana por Masaryk y por todos nosotros”, concluyeron.

Las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar, pero, aunque las declaraciones de los capitalinos fueron muy polémicas, el tono de broma que le insertaron al video, hizo que la respuesta por parte de los usuarios no fuera negativa y se tomaran el momento como una parodia a los denominados whitexicans.

“Un lago sustentable al 100″. “Me lleva la que me brought me (me trajo), con este sistema de gobierno”. “Cómo aguantan la risa”. “La alcaldía no se puso las pilas y hubieran recolectado el granizo del finde, hubiera estado cool”. “Obvio Alex, baja la plusvalía de Polanco, o sea que les pasa wey”. “Esa es agua de Insurgentes Sur, no de esta zona”, fueron algunas de las menciones que aparecieron en esta red social.

Asimismo, no faltaron quienes retomaron el difícil momento que atraviesa Nuevo León con la sequía para bromear con el sensible asunto.

“Y esa agua sucia nos la mandan a Monterrey pls. Peor es nada, dice mi mamá”. “Mínimo tienen agua. Saludos desde Monterrey”. “Ay, no, porque luego van a querer venir los de Mty a bañarse en el lago”. “Mejor traigan agua a Monterrey, la ocupamos”, señalaron.

Pero, algunos despistados que no captaron el sentido cómico del video, añadieron que la “rehabilitación” del parque Lincoln no era tan viable como los influencers lo plantearon.

“Es imposible yo vivo enfrente y el problema es q de los árboles cae muchas hojas y eso hace q se ensucie la fuente cada que la cambian”. “Solo se ponen a hablar y no muestran el lago”, escribieron otros cibernautas.

