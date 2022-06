Roberto Gil Zuarth respondió a los amagos de Santiago Nieto: “Demanda o denuncia, lo que te convenga”

La discusión de Roberto Gil Zuarth y Santiago Nieto Castillo continúa (Fotos: Wikipedia/Cuartoscuro)

Roberto Gil Zuarth, ex diputado del Partido Acción Nacional (PAN), continúa los ataques en contra de Santiago Nieto Castillo, quien fue titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) hasta 2021. A través de Twitter, sostuvieron una discusión, derivada de las acusaciones de lavado de dinero que el panista ha hecho en contra del aliado de la Cuarta Transformación (4T).

Los presuntos movimientos ilegales fueron compartidos en un hilo, donde el ex integrante del Congreso de la Unión aseguró que diversas empresas envían dinero ilícito a Nieto por diferentes vías. Por este medio, el abogado señalado por supuestos actos ilícitos amagó con denunciar a quien lo acusó públicamente e incluso lo retó a que muestren sus declaraciones patrimoniales.

Gil Zuarth aseguró no estar preocupado por los amagos de Santiago Nieto (Screenshot: @rgilzuarth)

Pero el intercambio de tuits no se detuvo ahí, ya que Gil Zuarth aseguró que no le preocupa ser acusado legalmente e incluso alentó al ex encargado de la UIF a tomar acciones legales. Además, afirmó que más que realizar una denuncia, Nieto Castillo debería mostrar pruebas para desmentir las transacciones que han sido difundidas. Mediante su cuenta oficial dijo:

“Oye @SNietoCastillo, denuncia o demanda, lo que te convenga, pero esta vez sí fírmala, no te escondas como siempre en escritos anónimos y filtraciones. Pero, sobre todo, desmiente las operaciones que he hecho públicas. Ándale…”

El origen de la discusión Nieto-Gil Zuarth

La enemistad de Santiago Nieto y Roberto Gil Zuarth comenzó desde que la UIF vinculó al ex diputado panista por participar en actividades ilegales (Fotos: CUARTOSCURO)

La disputa entre ambos exfuncionarios, pertenecientes a bandos opositores, tiene su origen en los escándalos en que se han visto envueltos. Gil Zuarth estuvo envuelto en la polémica en abril de 2021, cuando la UIF lo vinculó a delitos de corrupción y lavado de dinero. Esto ocurrió antes de Santiago Nieto dejara el cargo de la agencia de gobierno, por lo que la enemistad pudo surgir desde ese entonces.

Cabe mencionar que, junto al exdiputado blanquiazul, la UIF señaló también a Javier García Cabeza de Vaca, el actual gobernador panista del estado de Tamaulipas, quien está sujeto a un juicio de desafuero en la Cámara de Diputados por los cargos presentados en su contra. Desde entonces, el intercambio de acusaciones entre las tres figuras políticas no ha cesado.

El proceso legal en contra de quien está al frente del gobierno tamaulipeco ha seguido dando de que hablar, pues recientemente, durante el noticiero del periodista Ciro Gómez Leyva, su abogado filtró un presunto mensaje del aliado de la 4T, en el que él reveló que la denuncia de la UIF fue una orden dada por el gobierno morenista.

Santiago Nieto Castillo aseguró que las nuevas declaraciones en su contra son un acto desesperado ante el triunfo de Morena en Tamaulipas (Foto: Cuartoscuro)

En ese sentido, Santiago Nieto ha expresado que todas declaraciones en su contra son un acto desesperado ante los resultados de los comicios estatales, en los que el candidato de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Américo Villareal Anaya ganó la gubernatura frente a César “Truco” Verástegui, del PAN. Así, mediante un tuit expuso:

“Están desesperados por la corrupción que tienen que tienen en Tamaulipas y por el triunfo de Américo Villareal. Saben lo que les espera”

Cabe recordar que Santiago Nieto dejó la UIF a finales de 2021, en medio del escándalo que generó su ostentosa boda con Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE). A su salida, aseguró que tomó la decisión de renunciar para no afectar el proyecto de nación impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a quien afirmó ser leal.

SEGUIR LEYENDO: