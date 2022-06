Gil Zuarth denunció a Santiago Nieto por nuevas irregularidades: “¿Cómo le hace para deber más y pagar lo mismo?”

Roberto Gil Zuarth denunció a Santiago Nieto por nuevas inconsistencias patrimoniales y financieras (Fotos: Wikipedia/Cuartoscuro)

El exsenador por el Partido Acción Nacional (PAN), Roberto Gil Zuarth, denunció al ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, por nuevas inconsistencias patrimoniales y financieras.

A través de un hilo de publicaciones en su cuenta de Twitter, el político indicó que Nieto Castillo reportó en su declaración fiscal de 2019 ingresos acumulables por 2 millones 300 mil 89 pesos, sólo dedujo gastos por 181 mil 110 pesos y sus pagadores le retuvieron 628 mil 149 pesos por concepto de ISR. Lo que significó, informó Gil Zuarth, que su disponibilidad total para ese año fue de un millón 490 mil 830 pesos.

En otra publicación, el también ex secretario particular de Felipe Calderón señaló que durante 2019, el ex funcionario de la UIF pagó intereses por diversos créditos hipotecarios por, al menos, un monto de 500 mil 84 pesos. Con ello, el millón 490 mil 830 pesos que tenía se redujo a 990 mil 746 pesos.

Gil Zuarth acusó que al ex titular de la UIF le faltan 209 mil 254 pesos para cuadrar su declaración fiscal (Foto: Twitter/@rgilzuarth)

Según declaró Gil Zuarth, el dinero que le quedaba no fue obstáculo para que Santiago Nieto se “animara” para comprar un departamento de 8 millones 200 mil pesos en Santa Fe, Ciudad de México.

Para adquirirlo, continuó el integrante de Acción Nacional, Nieto Castillo solicitó un crédito por 7 millones de pesos; para la diferencia, el exfuncionario transfirió 446 mil pesos y realizó 13 pagos en efectivo, por un total de 754 mil pesos, entre el 6 de mayo del 2019 y el 22 de mayo del mismo año. Es decir, “en tan sólo 14 días movilizó efectivo en ‘modo hormiga’”.

Con está información, Roberto Gil Zuarth acusó que al ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera le faltan 209 mil 254 pesos para cuadrar su declaración fiscal, asimismo, cuestionó sobre cómo vivió el político durante ese año.

Gil Zuarth acusó que al ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera le faltan 209 mil 254 pesos para cuadrar su declaración fiscal (Foto: Twitter/@rgilzuarth)

“Quizá la respuesta está en la red de empresas fachada que se facturan entre sí, reportan pérdidas y terminan en Santiago Nieto. Una de ellas es Reves Materiales y Construcciones, listada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como empresa que vende facturas y simula operaciones (69-B, DOF 20/10/17)”

Finalmente, dio a conocer que Nieto Castillo pagó en 2020 intereses por 691 mil 757 pesos, y en 2022 por 649 mil 54 pesos, no obstante, el exfuncionario declaró reiteradamente haber adquirido en 2020 créditos hipotecarios aún mayores, tres veces más que en 2019. “¿Cómo le hace para deber más, pero pagar siempre lo mismo?”, concluyó.

Información en desarrollo

