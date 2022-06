Jesus Zambrano se lanzó contra AMLO por moratoria constitucional: “¡Sereno, moreno!”

(Fotos: Twitter/@Jesus_Zambrano / CUARTOSCURO)

La oposición conformada por la coalición Va por México ha retomado bríos tras el anuncio de la presentación de moratoria constitucional para evitar que pasen las reformas que vengan por parte del presidente o de su partido el Movimiento de Rgeneración Nacional (Morena).

Dicha moratoria fue acordada por Alejandro Moreno Cárdenas, líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y Marko Cortés, presidente del Partido Acción Nacional (PAN), quienes el pasado 9 de junio declararon que no permitirían el pase de cualquier reforma del jefe del ejecutivo ni de Morena y sus aliados.

Esto causó que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hiciera declaraciones en contra de los partidos PAN, PRI y el de la Revolución Democrática (PRD) a quienes llamó a no estorbar.

Posteriormente volvió a ser tema en una de sus conferencias de matutinas en la que declaró: “Nada más que no cobren. Que pidan licencia porque están declarando que no van a aprobar nada”.

Por lo que Jesús Zambrano, líder del PRD se lanzó en contra de AMLO a través de sus redes sociales en la que insistió en que no van a pasar sus contrareformas en la desaparición del Instituto Nacional Electoral (INE) o la militarización del país.

“¡Serénate Andrés Manuel, sereno, moreno! #VaPorMéxico es muy claro: no van a pasar ni tu contrarreforma electoral para desaparecer al INE, ni la militarización que quieres del país. No mientas, quien protege criminales eres tú. Y recuerda nosotros no somos tus empleados”

(Foto: Twitter/@ClementeCH)

De igual forma el presidente del PAN hizo de las suyas a través de las redes sociales en las que retó al jefe del ejecutivo a aprobar alguna de las reformas promovidas por parte de la oposición.

En el video promovió la agenda panista y condena la administración de López Obrador, motivo por el cual insistió en que el legislativo federal debería de operar bajo los objetivos del PAN en vez de continuar con la agenda planteada por la mayoría.

“Retamos al presidente López Obrador a aprobar las iniciativas presentadas por las y los legisladores de Acción Nacional”, declaró Marko Cortés.

Aunque esta no fue aprobada unanimente por miembros de la oposición como el partido Movimiento Ciudadano (MC). Ya que el senador Clemente Castañeda la calificó de “Desesperada e irracional” a través de su cuenta oficial de Twitter donde declaró la mañana del 10 de junio que su acción “en nada ayuda al país”, pues no construían ninguna alternativa.

(Foto: Twitter/ @MarkoCortes

De forma similar, la ex presidenta nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu declaró no “compartimos esa visión de cancelar el trabajo legislativo a priori y a rajatabla, sino como lo hemos hecho durante todos estos años con seriedad analizar cada cosa que se propone, no importa quién lo proponga. Y a partir de eso pues ir haciendo un trabajo político y legislativo serio y tomar una definición de cómo votaremos para cada tema”.

La moratoria constitucional de la oposición consiste en cinco puntos iniciales, entre los cuales estipulan que dicha medida funge como un compromiso para “impedir que se aprueben iniciativas que violen la Constitución”.

Dicho decreto aclara que la abstención aplicará únicamente para las reformas constitucionales, en tanto, las iniciativas en la ley secundaria aún serán impulsadas. Asimismo, indican que la participación de las y los legisladores se limitará para testimonios estrictamente personales.

