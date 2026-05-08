México

Así se vivió la experiencia BTS de Spotify en CDMX: desde zonas para fotos hasta regalos del evento

Como parte de la celebración por su regreso a tierras mexicanas se realizaron diversas actividades en la capital del país enfocadas en las ARMYs

Guardar
Google icon
Experiencia de BTS con Spotify (OCESA K-pop)
Experiencia de BTS con Spotify (OCESA K-pop)

La Ciudad de México se ha pintado de morado, con la llegada del grupo de K-pop BTS, para sus conciertos programados el 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros.

Como parte de la celebración por su regreso a tierras mexicanas se realizaron diversas actividades en la capital del país enfocadas en que las ARMYs puedan pasar un buen momento y continuar con la euforia de la visita de la banda surcoreana.

PUBLICIDAD

Uno de los eventos más solicitados fue el organizado por Spotify, donde solo las afortunadas con más escuchas tuvieron la oportunidad de recibir una invitación de la plataforma de streaming para poder acceder al registro de la dinámica.

El video muestra un evento promocional en interiores, iluminado con luces rojas. Se observan varias estaciones o cabinas. Una pantalla grande exhibe texto y una imagen de un grupo musical. Algunas estaciones llevan nombres como "JUNGKOOK", "HOPE", "SUGA" y "JIN". Una estructura con forma de faro incluye el logotipo de Spotify y la frase "KEEP SWIMMING". El piso presenta un patrón que simula agua. Este evento corresponde a una campaña de marketing experiencial.

Experiencia de BTS con Spotify

Este 8 de mayo dio inició la experiencia “Swimside México” en la capital del país, donde cientos de fanáticas mexicanas se congregaron para disfrutar de espacios interactivos inspirados en el nuevo álbum de la agrupación “ARIRANG”, viviendo un momento memorable.

PUBLICIDAD

Al entrar al lugar, te recibe un área llena de mesas donde las asistentes pueden escribir en una postal temática un mensaje para uno de los integrantes, ya sea dedicada a V, Jimin, JungKook, Jin, RM, Suga o J-Hope.

El recorrido continúa con otra zona donde las ARMYs tienen la oportunidad dejar su carta en alguno de los siete buzones decorados como trajineras de Xochimilco. En este espacio también se encuentran diversos escenarios para fotografías y videos.

Asimismo, en la última sala las fanáticas pasan a un spot para fotos y reciben un pequeño llavero de regalo conmemorativo del evento, con el objetivo de que se lleven un recuerdo de la experiencia.

BTS experiencia Spotify
BTS experiencia Spotify en la Ciudad de México (Samantha Godínez - Infobae México)

ARMYs de México viven la “Swimside México”

Al concluir la experiencia, las participantes aseguraron sentirse muy emocionadas por haber sido elegidas para vivir esta celebración, aunque señalaron que imaginaban un recorrido diferente y con mayor duración.

“Fue una experiencia muy bonita. Llevamos esperando un rato por esta. La verdad, esperaba un poquito más de cosas, como en Manila, creo que Yakarta ya fue. Esperaba más cosas, pero simplemente que nos invitaran y nos trajeran ya es, es premio para nosotras y está muy padre. De hecho, la vibra la hace Army y Army de México nunca decepciona”, declaró una de las asistentes de 29 años.

Otra admiradora mexicana aseguró que “es una experiencia muy bonita porque convives con muchos Armys. Sobre todo también tienes, momentos para tomarte fotografías, estar ahí escuchando música y sobre todo tener una buena vibra. Así que estoy muy feliz con ello y creo que es algo que todos estábamos esperando”.

El impacto de BTS en México

Durante 2026, Ciudad de México se posicionó como la ciudad número uno a nivel global en streams de BTS en Spotify. En el contexto de su regreso a la música, la emoción de las fans sigue en aumento.

“Los streams de BTS en México crecieron casi 50% en el último año desde el anuncio de su gira en enero de 2025, mientras que en Ciudad de México el aumento superó el 60% en el mismo periodo”, de acuerdo a información brindada por la plataforma de streaming.

Temas Relacionados

BTSK-popSpotifyCiudad de Méxicomexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Revisión del T-MEC entre México y Canadá se da con miras a abrir nuevos mercados y fortalecer la cooperación bilateral

Marcelo Ebrard destacó que ambos países se encuentran en una posición estratégica rumbo a las próximas negociaciones con Estados Unidos

Revisión del T-MEC entre México y Canadá se da con miras a abrir nuevos mercados y fortalecer la cooperación bilateral

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 8 de mayo? Sin servicio en la L5 del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 8 de mayo? Sin servicio en la L5 del STC

Parque Dora María reabre tras incendio en la Feria de Tabasco, hay indemnización a afectados

El gobernador Javier May aseguró que ayudar a quienes sufrieron daños derivados del siniestro es parte de su prioridad

Parque Dora María reabre tras incendio en la Feria de Tabasco, hay indemnización a afectados

Denuncian ante FGR a Rubén Rocha y a 55 presuntos “narcopolíticos” de Morena, también irán contra la oposición

La coalición pide ser reconocida como víctima para intervenir en la investigación

Denuncian ante FGR a Rubén Rocha y a 55 presuntos “narcopolíticos” de Morena, también irán contra la oposición

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 8 de mayo: lluvia con posibilidad de granizo en la capital

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este viernes

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 8 de mayo: lluvia con posibilidad de granizo en la capital
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estas serían las razones por las que Fernando Yael “N” habría desaparecido a su madre en la CDMX

Estas serían las razones por las que Fernando Yael “N” habría desaparecido a su madre en la CDMX

Hallan cadáver en avanzado estado de descomposición en parque del Infiernillo, en Mazatlán

Presuntos sicarios de Los Mayos atacan a elementos federales en Culiacán: hay dos muertos y un detenido

No habrá sentencia para El Mayo Zambada este mes: audiencia se realizará el 20 de julio

Trump tensa de nuevo la relación con México: “Los cárteles gobiernan”

ENTRETENIMIENTO

Festival Arre 2026 presentará nueva generación del regional mexicano

Festival Arre 2026 presentará nueva generación del regional mexicano

El elenco original de Scary Movie se reunirá con fans en México: así puedes ver a los Hermanos Wayans

ARMY de Japón confundió un albur con la dirección del hotel de BTS en México y se arma polémica entre fans

Kate del Castillo confirma su regreso como Teresa Mendoza en La Reina del Sur 4

Christian Nodal estrena ‘Miel con licor’ en medio de fuertes disputas familiares: esto dice la letra

DEPORTES

Chivas deja a sus máximos goleadores fuera del festejo del 120 aniversario del club

Chivas deja a sus máximos goleadores fuera del festejo del 120 aniversario del club

¿América Femenil jugará la Final en el Estadio Azteca? Esto se sabe tras goleada 7a 1 al Toluca 

Hija del “Piojo” Herrera revela detalles ocultos de la pelea contra Christian Martinoli y Luis García

Cruz Azul vs Atlas: cuándo a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido de vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026

Pachuca vs Toluca: cuándo a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido de vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026