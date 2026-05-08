Así se vivió la experiencia BTS de Spotify en CDMX: desde zonas para fotos hasta regalos del evento

Experiencia de BTS con Spotify (OCESA K-pop)

La Ciudad de México se ha pintado de morado, con la llegada del grupo de K-pop BTS, para sus conciertos programados el 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros.

Como parte de la celebración por su regreso a tierras mexicanas se realizaron diversas actividades en la capital del país enfocadas en que las ARMYs puedan pasar un buen momento y continuar con la euforia de la visita de la banda surcoreana.

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Uno de los eventos más solicitados fue el organizado por Spotify, donde solo las afortunadas con más escuchas tuvieron la oportunidad de recibir una invitación de la plataforma de streaming para poder acceder al registro de la dinámica.

El video muestra un evento promocional en interiores, iluminado con luces rojas. Se observan varias estaciones o cabinas. Una pantalla grande exhibe texto y una imagen de un grupo musical. Algunas estaciones llevan nombres como "JUNGKOOK", "HOPE", "SUGA" y "JIN". Una estructura con forma de faro incluye el logotipo de Spotify y la frase "KEEP SWIMMING". El piso presenta un patrón que simula agua. Este evento corresponde a una campaña de marketing experiencial.

Experiencia de BTS con Spotify

Este 8 de mayo dio inició la experiencia “Swimside México” en la capital del país, donde cientos de fanáticas mexicanas se congregaron para disfrutar de espacios interactivos inspirados en el nuevo álbum de la agrupación “ARIRANG”, viviendo un momento memorable.

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Al entrar al lugar, te recibe un área llena de mesas donde las asistentes pueden escribir en una postal temática un mensaje para uno de los integrantes, ya sea dedicada a V, Jimin, JungKook, Jin, RM, Suga o J-Hope.

El recorrido continúa con otra zona donde las ARMYs tienen la oportunidad dejar su carta en alguno de los siete buzones decorados como trajineras de Xochimilco. En este espacio también se encuentran diversos escenarios para fotografías y videos.

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Asimismo, en la última sala las fanáticas pasan a un spot para fotos y reciben un pequeño llavero de regalo conmemorativo del evento, con el objetivo de que se lleven un recuerdo de la experiencia.

BTS experiencia Spotify en la Ciudad de México (Samantha Godínez - Infobae México)

ARMYs de México viven la “Swimside México”

Al concluir la experiencia, las participantes aseguraron sentirse muy emocionadas por haber sido elegidas para vivir esta celebración, aunque señalaron que imaginaban un recorrido diferente y con mayor duración.

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“Fue una experiencia muy bonita. Llevamos esperando un rato por esta. La verdad, esperaba un poquito más de cosas, como en Manila, creo que Yakarta ya fue. Esperaba más cosas, pero simplemente que nos invitaran y nos trajeran ya es, es premio para nosotras y está muy padre. De hecho, la vibra la hace Army y Army de México nunca decepciona”, declaró una de las asistentes de 29 años.

Otra admiradora mexicana aseguró que “es una experiencia muy bonita porque convives con muchos Armys. Sobre todo también tienes, momentos para tomarte fotografías, estar ahí escuchando música y sobre todo tener una buena vibra. Así que estoy muy feliz con ello y creo que es algo que todos estábamos esperando”.

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El impacto de BTS en México

Durante 2026, Ciudad de México se posicionó como la ciudad número uno a nivel global en streams de BTS en Spotify. En el contexto de su regreso a la música, la emoción de las fans sigue en aumento.

“Los streams de BTS en México crecieron casi 50% en el último año desde el anuncio de su gira en enero de 2025, mientras que en Ciudad de México el aumento superó el 60% en el mismo periodo”, de acuerdo a información brindada por la plataforma de streaming.

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