Jesús Zambrano prometió análisis y reintegración en el PRD de cara al 2024: “Es una fecha histórica”

Jesús Zambrano acudió a la Asamblea del Consejo Estatal de Michoacán (Foto: Twitter/@Jesus_ZambranoG)

El líder nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, prometió a la militancia del Sol Azteca que habrá análisis y reestructuración al interior de la organización de cara a las elecciones del 2024 donde se renovará la Presidencia de la República.

Durante la inauguración del XI Consejo Estatal en Michoacán, el político expuso que, tras los resultados de los pasados comicios del 5 de junio, existe una obligación por analizar y hacer un balance sobre “lo que se hizo mal” con el fin de no repetirlo y recuperar la confianza ciudadana.

Ante lo anterior, pidió mayor integración entre la militancia y los cuadros políticos, así como una mejora en los perfiles que se colocan como candidatos a los puesta de elección popular, por lo que modificarán en el futuro inmediato, dijo, los mecanismos democráticos transparentes.

“La coalición está dispuesta a seguir caminando y el PRD, aunque haya quedado en porcentajes pequeños, está presente y somos parte esencial de esa coalición”, refirió el perredista.

Jesús Zambrano aseguró que el PRD es fundamental para Va por México (Foto: Twitter/@PRDMexico)

Asimismo, Zambrano Grijalva negó que la coalición opositora esté llamando a una parálisis legislativa, explicó que, más bien, se trata de “cerrarle el camino a todas las pretensiones dictatoriales y militarista en la que se pretende meter al país”.

En la conferencia de prensa que ofreció posterior al evento en Michoacán, el perredista cuestionó las críticas que lanzó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), luego de la firma de la moratoria constitucional, y le respondió que “el estorbo” para el desarrollo del país se encuentra en Palacio Nacional.

“El presidente López Obrador habló de estorbo...el estorbo está en otro lado, el estorbo para el desarrollo nacional está en la Presidencia de la República. Él es el principal estorbo”

Aclaró que los acuerdos que signaron los dirigentes nacionales de los tres partidos políticos que integran la alianza son decisiones certeras ante la pretensión de una reforma electoral, la cual busca presuntamente acabar con los órganos electorales autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE): “Quieren controlar como partido de Estado y no lo vamos a permitir”.

Va por México firmó una moratoria constitucional (Foto: Twitter/@MarkoCortes)

Y es que el pasado 9 de junio, la coalición Va por México anunció la presentación de una moratoria constitucional con el fin de “preservar la división de poderes y la democracia, severamente lesionada en los tres del actual gobierno”.

En conferencia de prensa conjunta, los dirigentes del tricolor, Alejandro Moreno, del Sol Azteca, Jesús Zambrano, y de Acción Nacional, Marko Cortés, explicaron que durante el tiempo que resta a la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, los grupos parlamentarios no aprobarán cualquier iniciativa de reforma, adición o modificación a la Constitución Política que provenga del Ejecutivo Federal.

Durante su gira en Oaxaca, el presidente refirió sobre la moratoria constitucional (Foto: Presidencia/Cuartoscuro.com)

Ante tal acto, el presidente López Obrador aseguró la acción de los líderes opositores “no es nada nueva”, aunque, añadió, “mucho ayuda el que no estorba”.

Durante su conferencia de prensa matutina del 10 de junio desde el estado de Oaxaca, el mandatario federal dijo que pese a los resultados que obtuvieron en las elecciones del pasado 5 de junio, la alianza integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional “no quiere cambiar”.

“Pues no es nada nuevo, es lo que han hecho, estar bloqueando. No proponen nada, no ayudan, se dedican a estorbar. Mucho ayuda el que no estorba, pero no quieren cambiar, siguen con sus estrategas, con sus asesores, politólogos expertos”, refirió.

