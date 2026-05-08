Revisión del T-MEC entre México y Canadá se da con miras a abrir nuevos mercados y fortalecer la cooperación bilateral

Durante el Consejo de Relaciones Exteriores de Montreal, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó que la revisión del T-MEC no se limita a un ejercicio comercial bilateral con Estados Unidos, sino que forma parte de un plan más amplio de cooperación entre México y Canadá para abrir nuevos mercados, proteger cadenas de suministro y reducir la dependencia de proveedores asiáticos en sectores como el farmacéutico y el electrónico.

La visita de Ebrard a Canadá se enmarca en una misión comercial integrada por 244 empresas mexicanas de sectores como manufactura, aeronáutica, semiconductores e industria cinematográfica.

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México y Canadá firmaron memorandos de entendimiento

El secretario informó que ambos países suscribieron varios memorandos de entendimiento (MOU) como puntos de partida en áreas donde la interdependencia con terceros países representa una vulnerabilidad. Entre los sectores identificados:

Productos farmacéuticos: México y Estados Unidos tienen una dependencia superior al 80% de proveedores externos.

Electrónica: el nivel de dependencia de insumos asiáticos también es elevado.

Aeronáutica y semiconductores: sectores en los que ambas naciones buscan construir capacidades conjuntas.

Industria cinematográfica: presente en la misión comercial con actividad en Montreal y Toronto.

Marcelo Ebrard en Canadá. (Foto: X/@SE_mx)

La misión mexicana generó más de 2,000 reuniones B2B, cifra que Ebrard calificó como la actividad comercial más grande organizada por México en Canadá. En febrero, ambos países ya habían recibido una misión comercial canadiense de gran escala.

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La prioridad es conservar el T-MEC al 85% libre de aranceles antes del 1 de julio

Ebrard fijó como objetivo central de las negociaciones preservar el acceso sin aranceles que hoy cubre más del 80% del comercio entre los tres países. Las conversaciones formales con Estados Unidos están previstas para las próximas dos semanas, antes del 1 de julio, fecha en que se esperan conocer las propuestas concretas de la administración estadounidense.

“El objetivo principal es mantener el T-MEC al 85%, reducir el daño que podamos sentir por la Sección 232 y comenzar a pensar sobre cómo vamos a organizarnos para competir mejor o reducir la dependencia de varios países asiáticos”, dijo Ebrard ante el Consejo.

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El secretario reconoció que México y Canadá resienten los aranceles de la Sección 232 sobre acero, aluminio y la industria automotriz, pero subrayó que la posición de ambos países es más favorable que la del resto del mundo frente a las medidas proteccionistas de Washington.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, encabezó el inicio de los trabajos de la misión comercial mexicana en Canadá. (Foto: SRE)

México busca integración regional

Ebrard anticipó que en algún momento Canadá se incorporará formalmente a las conversaciones trilaterales. Su argumento: los tres países conforman una región con integración económica consolidada que compite con bloques asiáticos de crecimiento acelerado.

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“La realidad será muy poderosa, como siempre, y jugará a favor de esta idea”, afirmó el funcionario. Agregó que el plan de cooperación acordado entre Sheinbaum y Carney ya representa una decisión política tomada al más alto nivel, lo que da sustento institucional a la agenda bilateral más allá del proceso formal de revisión del tratado.