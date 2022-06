Senadores del PRI rechazaron la moratoria constitucional planteada por coalición Va por México

Alianza Va por México (Foto: @epigmenioibarra)

Durante la reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, los coordinadores de las fracciones parlamentarias del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de Movimiento Ciudadano (MC) se mostraron en contra del acuerdo de moratoria constitucional impulsada por la coalición Va Por México (PRI,PAN y PRD).

Fue el pasado 9 de junio cuando el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como Alito Moreno, junto al dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, aseguraron que no aprobarían cualquier iniciativa de Reforma, adición o modificación a la Constitución por parte del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) o de sus aliados.

La ex presidenta nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu declaró: “Nosotros no compartimos esa visión de cancelar el trabajo legislativo a priori y a rajatabla, sino como lo hemos hecho durante todos estos años con seriedad analizar cada cosa que se propone, no importa quién lo proponga. Y a partir de eso pues ir haciendo un trabajo político y legislativo serio y tomar una definición de cómo votaremos para cada tema”.

Alito Moreno afirmó que no aprobaría ninguna iniciativa de reforma planteada por Morena (Foto: Facebook/Alejandro Moreno Cárdenas)

Sobre el encuentro que solicitaron los ex dirigentes nacionales del PRI con su actual líder, Alito Moreno, la senadora comentó que se buscará fortalecer al partido puesto que: “Ha perdido el respaldo ciudadano y presencia territorial, por lo que tras los últimos comicios es necesario hacer una reflexión crítica sobre las actuales circunstancias del partido”.

Además destacó la importancia de esta reunión la cual se realizará el próximo 14 de junio en la sede nacional del partido. Ruiz Massieu explicó que lo que se pide es un encuentro para evaluar y reflexionar sobre la situación en la que se encuentra el PRI. También expresó su preocupación en cara a las elecciones del 23 y 24, por lo que buscará que el partido se fortalezca, sea competitivo y sume fortaleza a una alianza electoral.

Por otro lado, el coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong declaró que los ciudadanos los eligieron para poder legislar. “Legislar quiere decir aprobar, pero también rechazar lo que no le sirve al país. Y por supuesto, esto pasa por un análisis, por un proceso legislativo y nosotros estamos comprometidos con ello y lo vamos a hacer”.

Osorio Chong declaró que para legislar se requiere analizar propuestas (Foto: Twitter/@osoriochong)

Clemente Castañeda, coordinador de la bancada naranja compartió en Twitter: “En la Junta de Coordinación Política, fijé postura sobre la moratoria constitucional y el error que significaría cancelar el diálogo, así como la urgencia de que la Mesa Directiva atienda la sentencia del TEPJF para incluir a la @BancadaNaranjaD en la Comisión Permanente”.

Por su parte, la senadora Kenia López Rabadán del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional limitó la moratoria constitucional a la Reforma Electoral y la adición de la Secretaría de la Defensa Nacional a la Guardia Nacional. “Claramente la moratoria constitucional tiene nombre y apellido. Esas aberraciones que pretende enviar el presidente de la República por su puesto no van a pasar”.

Kenia López Rabadán arremetió contra AMLO y aseguró que la Reforma Electoral y a Reforma de la Guardia Nacional no van a pasar (Foto: Cuartoscuro)

Cabe recordar que la Reforma Electoral, de acuerdo con el proyecto de decreto presentada por AMLO, el Instituto Nacional Electoral (INE) sería transformado al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC). También promueve la elección de consejeros y magistrados electorales mediante el voto popular.

Asimismo, se planteó la desaparición de los Organismos Públicos Locales (OPLEs) y Tribunales Electorales Locales, también la eliminación de las diputaciones bajo principio de representación proporcional y la reducción del número de legisladores federales y locales.

SEGUIR LEYENDO: