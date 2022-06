Moratoria Constitucional: Marko Cortés retó a AMLO y a Morena a que aprueben las iniciativas del PAN

Marko Cortés retó a la 4T a que aprueben sus iniciativas (Foto: PAN)

Marko Cortés, líder reelecto del Partido Acción Nacional (PAN), retó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y a la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso de la Unión a que aprueben las iniciativas de su partido que mantienen en la “congeladora”, esto en el contexto de la moratoria constitucional que promovió Va por México contra la 4T.

Este martes 14 de junio, el máximo líder del albiazul publicó un video en el que promueve la agenda panista y condena la administración de López Obrador, motivo por el cual insistió en que el legislativo federal debería de operar bajo los objetivos del PAN en vez de continuar con la agenda planteada por la mayoría.

“Retamos al presidente López Obrador a aprobar las iniciativas presentadas por las y los legisladores de Acción Nacional”

El presidente del PAN exigió al ejecutivo y al legislativo que aprueben sus iniciativas.

Respecto al quehacer inmediato de AMLO, el contador Cortés Mendoza condenó el perfilamiento de, al menos, tres miembros de Morena para las elecciones presidenciales de 2024, esto tras los eventos en los que participaron Marcelo Ebrard, titular de la secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México; y Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).

“Le exigimos, presidente, que deje de andar adelantando procesos electorales y promoviendo ilegalmente, dicho por usted, sus ‘corcholatas’”

Ante este cuestionamiento, Marko Cortés le dijo a AMLO que mejor se ponga a trabajar, pues, según él, México se encuentra peor en materia de seguridad, salud y economía. Asimismo, arremetió contra Morena en el Congreso y afirmó que ellos no legislan por instrucción presidencial, por eso mejor los retó a que aprueben las iniciativas del PAN.

Va por México suscribió la moratoria constitucional contra AMLO (Foto: Twitter / @Jesus_ZambranoG)

“Lo retamos a que sus legisladores saquen de la ‘congeladora’ varias iniciativas de Acción Nacional como la del seguro de desempleo o la que busca que regrese el Seguro Popular”, dijo, aunque el Seguro Popular fue extinto por el presidente y por el legislativo debido a numerosas irregularidades.

También exigió que regresaran las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo. Asimismo, recordó la legislación panista en materia energética, cabe recordar que la mayoría de los puntos de ésta fueron incluidos en la Reforma Eléctrica de AMLO y rechazada por el PAN en San Lázaro. Finalmente, refrendó su postura en la moratoria constitucional.

“No vamos a ninguna reforma constitucional para desaparecer al INE ni para terminar de militarizar la Guardia Nacional”

AMLO se burló de la moratoria (Foto: cuartoscuro)

Se entiende a la moratoria constitucional como una estrategia suscrita por los líderes partidarios inscritos en la coalición Va por México (PRI, PAN y PRD), quienes acordaron no aprobar ninguna reforma constitucional promovida por López Obrador o Morena, con lo cual se pondría fin al proceso legislativo de las reformas constitucionales anunciadas por el ejecutivo federal: Reforma Político/electoral y Reforma a la Guardia Nacional.

La decisión suscrita por Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano generó diferentes reacciones, tanto en favor como en contra, pues si bien esto fija la postura política de Va por México respecto a las iniciativas de López Obrador, al mismo tiempo destruye la discusión parlamentaria entre facciones.

De hecho, el propio AMLO criticó a las bancadas opositoras y les dijo que si no van a legislar, mejor que no cobren. Asimismo, la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República condenó que se tomara esta decisión, pues ellos están convencidos de que lo que debe de ocurrir en el legislativo es la promoción del debate y no el cierre al diálogo.

