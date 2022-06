Presidente de la Cámara de Diputados respaldó a Adán Augusto López como presidenciable de Morena

Sergio Gutiérrez Luna ve a el secretario de Gobernación como el candidato de Morena (Foto: Twitter/@Sergeluna_S)

Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, aseguró que Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), cuenta con lo necesario para convertirse en el candidato a la presidencia de México por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para las elecciones de 2024.

En entrevista con Adela Micha, Gutiérrez Luna habló sobre el mitin que se dio en Toluca, Estado de México el pasado domingo 12 de junio en donde grandes personalidades de la autodenominada Cuarta Transformación (4T) se hicieron presentes para refrendar la fuerza política y el apoyo de la ciudadanía con el que cuenta el partido guinda.

De acuerdo con el morenista el mitin a las afueras del Teatro Hidalgo en el cetro de Toluca sirvió para trazar un camino rumbo a las elecciones con las que el Estado de México y Coahuila cambiarán de gobernante el próximo año, así como para las presidenciales de 2024.

Toluca refrendó su apoyo hacia Morena (Foto: Especial)

“La realidad es que el presidente (Andrés Manuel López Obrador) tiene un gran apoyo por parte del pueblo en esta transformación que está encabezando, el movimiento, Morena y los liderazgos del partido toman como eje la Cuarta Transformación (...) Creo que es algo que se tiene que reconocer”, declaró el presidente de la Mesa directiva en San Lázaro.

Pese a que Adán Augusto estaría contendiendo contra dos figuras claves para la 4T, como lo son Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Gutiérrez Luna ve prometedor el papel que podría desempañar el secretario de Gobernación como un posible candidato a la presidencia.

“Creo que Adán es un hombre que tiene experiencia, es un hombre que puede aglutinar, que puede generar consensos importantes al interior de Morena y hacia afuera, alguien que está haciendo mucha política, alguien que está conduciendo la política internamente, creo yo, con mucho éxito, con inteligencia, con olfato, y eso es lo que le va a permitir ir posicionándose como alguien que puede ser una opción”, apuntó Sergio Gutiérrez.

Sergio Gutiérrez respaldó Adán Augusto López (Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez)

Sin embargo, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara reconoció el trabajo de la mandataria capitalina y el canciller mexicano, pues, de acuerdo a sus declaraciones, cuentan con una “altura política”.

Aunado a ello, afirmó que Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en el Senado de la República, sí fue invitado al evento, pero que desconocía los motivos de su ausencia: “Creo que a partir de ese suceso deberán generarse encuentros para ir de aglutinar a todos los actores de relevancia, pero no debe de entenderse como algo drástico”.

Con respecto a las elecciones gubernamentales de 2023, Sergio Gutiérrez destacó que tanto el Estado de México como Coahuila han sido considerados como los bastiones del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por lo que consideró que “es momento que se genere una alternancia”.

Gutiérrez Luna catalogó las elecciones del Estado de México como "la antesala del 2024" (Foto: AFP)

“Es la antesala del 2024, todos tenemos interés en esos estados y también el tema simbólico, nunca han tenido alternancia, creemos que sí hay un ánimo social”, comentó.

Cabe mencionar que la inasistencia de Monreal Ávila causó que los morenistas se convirtieran en blanco de duras críticas, pero al también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) pareció no afectarle de manera personal pues dijo que “no va a denunciar a nadie”.

“Yo quiero llevar la fiesta en paz. Son compañeros del movimiento y me vería muy mal denunciando a un compañero por estas infracciones, yo no lo voy a hacer. Como no estoy haciendo actos previos”, externó en un conferencia de prensa desde el Senado.

