En fotos y videos: la visita de BTS a Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional

Members of South Korean Kpop boy band BTS react as they stand on a balcony of the National Palace ahead of a series of concerts on the BTS World Tour "Arirang" in Mexico City, Mexico, May 6, 2026. REUTERS/Luis Cortes

La efervescencia se apoderó del Zócalo capitalino cuando los integrantes de BTS saludaron a miles de seguidores desde el balcón presidencial del Palacio Nacional.

(Jefatura de Gobierno CDMX)

El evento, que marcó el inicio de su visita a la Ciudad de México, convocó a una multitud en el corazón de la ciudad y generó escenas de euforia entre los asistentes.

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Decenas de personas esperan a BTS dos horas antes de que los integrantes saluden desde el balcón (Jefatura Gobierno CDMX)

ARMY acudió al Zócalo con pancartas, lightsticks y gritaron el fanchant varias veces, además de sombrillas para apaciguar el calor, incluso fueron rociadas con agua por los Bomberos.

Aproximadamente 200 personas esperan al grupo surcoreano en el Zócalo, ante las altas temperaturas, se les roció agua para reducir el riesgo (Nallely Sánchez/Infobae México)

A qué hora salió BTS desde Palacio Nacional

Justo a las 17:07, los integrantes del grupo de K-pop salieron al balcón (Samantha Godínez/Infobae México)

Cabe señalar que el saludo fue a las 17:07 y concluyó aproximadamente a las 17:10.

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La convocatoria fue realizada por Claudia Sheinbaum, presidenta de México, desde la conferencia de prensa matutina.

Después de su arribo al Centro Histórico, la caravana de autos negros que transportaba a la banda surcoreana fue escoltada por calles repletas de admiradores.

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La secretaria de Cultura llega antes de reunión con Claudia Sheinbaum (Samantha Godínez/Infobae México)

El grupo descendió en Palacio Nacional y, tras una breve espera, salió al balcón para saludar a los presentes.

El gesto, que duró tres minutos, fue recibido con gritos y pancartas de sus seguidoras, conocidas como ARMY.

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Qué dijo BTS en el Zócalo

Desde el balcón presidencial, RM fue el primero en dirigirse a las fans con un mensaje en español: “Te amo y te quiero”, lo que desató aún más emoción entre los asistentes.

Miles de seguidores de BTS, conocidos como ARMY, se congregan con entusiasmo en el Zócalo de la Ciudad de México, alzando sus teléfonos para capturar el momento en que la banda saluda desde el balcón del Palacio Nacional. (Jefatura CDMX)

Por otro lado, V comenzó su discurso asegurando que su español no es bueno pero manifestó que extrañó mucho a ARMY de México.

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La aparición en Palacio Nacional fue un gesto inusual que, según palabras de Sheinbaum, promete continuidad: “Tienen que regresar el próximo año”, expresó la mandataria.

Sheinbaum presume foto con BTS

La escena se completó con la presidenta Claudia Sheinbaum acompañando al grupo y compartiendo luego una fotografía del encuentro en sus redes sociales.

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“Recibo con gusto a uno de los grupos más queridos por las y los jóvenes de México: BTS.

Miembros de la banda surcoreana BTS saludan a miles de fans de su 'ARMY' desde un balcón del Palacio Nacional, con una multitud abarrotando el Zócalo de la Ciudad de México. (Jefatura CDMX)

La música y los valores unen a México y Corea del Sur“, publicó Sheinbaum, reforzando el tono cultural y diplomático del evento.

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Jin, of South Korean Kpop boy band BTS, speaks as Mexico's President Claudia Sheinbaum reacts on a balcony of the National Palace ahead of a series of concerts on the BTS World Tour "Arirang" in Mexico City, Mexico, May 6, 2026. REUTERS/Luis Cortes

El grupo de K-pop ofreció este saludo público poco antes de reunirse con la presidenta dentro del Palacio Nacional.

A fan of South Korean Kpop boy band BTS, reacts on the day members of the band meet with Mexico's President Claudia Sheinbaum at the National Palace ahead of a series of concerts on the BTS World Tour "Arirang" in Mexico City, Mexico, May 6, 2026. REUTERS/Luis Cortes

BTS tiene programadas tres noches de conciertos en el Estadio GNP Seguros, lo que ha incrementado la expectativa entre los aficionados mexicanos.

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El evento del 6 de mayo de 2026 dejó imágenes que circularon de inmediato en redes sociales y medios digitales, consolidando la visita de BTS como un momento de encuentro entre culturas y generaciones.

Más de 50 mil ARMY en el Zócalo

Fans of South Korean Kpop boy band BTS, known as ARMY, react on the day members of the band meet with Mexico's President Claudia Sheinbaum at the National Palace ahead of a series of concerts on the BTS World Tour "Arirang" in Mexico City, Mexico, May 6, 2026. REUTERS/Luis Cortes

La asistencia total de fans del grupo surcoreano fue de más de 50 mil para el saludo.

Clara Brugada confirmó el número de asistentes al saludo desde Palacio Nacional de parte del grupo surcoreano (X/@ClaraBrugadaM)

“¡La presidenta @Claudiashein hizo posible un momento inolvidable para miles de Army! Abrir las puertas de Palacio Nacional también es abrir espacio a la emoción, a los sueños y a todo lo que le da vida a nuestra ciudad. Hoy, @BTS_twt dejó un recuerdo imborrable en el corazón de muchas y muchos fans”, escribió Clara Brugada, jefa de Gobierno.