“Marcelo presidente”: simpatizantes de Morena aclamaron al canciller frente a Claudia Sheinbaum

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hizo un llamado a la unidad durante el encuentro de Morena en Toluca, Estado de México. (Foto: Twitter/@PartidoMorenaMx)

El mitin convocado por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para reunir a sus funcionarios y sus simpatizantes en la explanada del Teatro Morelos en Toluca, Estado de México, desató múltiples reacciones tanto de apoyo como de desacuerdo.

Uno de los aspectos que más resaltaron durante la Asamblea Informativa del partido de Andrés Manuel López Obrador fue la presencia de quienes son considerados como los 3 posibles candidatos presidenciales para las elecciones de 2024: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López.

Este último, después del evento, recibió múltiples ataques en redes sociales debido a la difusión, desde días anteriores, de fotografías y videos que muestran la circulación de camionetas con carteles a su favor. Dichos anuncios incluyen una fotografía de Augusto López abrazado de AMLO con el texto “#AdánVa”, lo que sugiere el apoyo que el presidente le brinda al Secretario de Gobernación como presidenciable.

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, recibió grandes ovaciones después de su discurso en el mitin morenista de Toluca. “Hoy México, hoy el presidente López Obrador es referencia no sólo en las Américas, sino en todo el mundo”, expresó el canciller en lo que pudo ser una discreta referencia a sus labores como representante del país en la reciente Cumbre de las Américas, evento al que AMLO decidió no ir bajo el argumento de que los dirigentes de las dictaduras de Venezuela, Nicaragua y Cuba no fueron invitados.

Simpatizantes y funcionarios de Morena se reunieron en la explanada del Teatro Morelos, en Toluca, Estado de México. (Foto: Twitter/@PartidoMorenaMx)

Además, Ebrard expresó que “la unidad se construye con el respeto, se construye cuando hay suelo parejo, se construye cuando se escucha al pueblo; ellos lo han demostrado y lo harán también aquí, que saben mantener la unidad de Morena”, antes de asegurar que Morena vencerá en las próximas elecciones de 2023, en las que se disputarán las gubernaturas de Coahuila y el Estado de México, los últimos grandes bastiones del Partido Revolucionario Institucional.

Fue tal la simpatía de la gente con el titular de Relaciones Exteriores que no tardó en escucharse el cántico “Presidente, presidente, presidente”. Dicha aclamación fue perceptible, incluso, frente a Claudia Sheinbaum, como lo muestra un video publicado por el periodista Salvador García Soto.

En el metraje se aprecia que, en algún momento del evento, Claudia Sheinbaum se acercó a saludar a los simpatizantes morenistas y a tomarse fotos con la gente. Sin embargo, los asistentes le ofrecieron, como respuesta, un peculiar grito: “¡Marcelo presidente, Marcelo presidente!”.

Aunque eso no alteró el gesto sonriente que presumió la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, supuso un duro golpe a su intento por ganarse la simpatía del pueblo como posible candidata presidencial.

Al respecto, García Soto comentó en la misma publicación en la que adjuntó el video: “Eso sí calienta, como dice AMLO. A La Jefa le gritaron o le mandaron gritar en su cara”.

Salvador García Soto destacó el peculiar grito de "Marcelo presidente" que los simpatizantes de Morena emitieron frente a Claudia Sheinbaum. (Imagen: Twitter/@SGarciaSoto)

Durante su discurso, Claudia Sheinbaum aclaró que en Morena están “más unidos que nunca” y que “nada personal está por encima de los intereses sagrados del pueblo de México”.

Por su parte, Mario Delgado, Presidente Nacional del partido guinda, defendió las encuestas como el proceso para determinar quién será la persona que Morena enviará para contender la presidencia en 2024, esto después de las duras críticas que ha emitido el senador Ricardo Monreal, quien no se presentó en el evento.

“En Morena el pueblo manda, por eso las encuestas no las vamos a discutir, porque no es un proceso de selección el método de encuesta, es mucho más profundo que eso, se trata de que la gente tome las decisiones, se trata de que el pueblo mande. Rumbo a 2024 vamos a dejar esa decisión en manos del pueblo de México”, manifestó Delgado.

Cabe recordar que, semanas atrás, López Obrador fue cuestionado sobre sus preferencias respecto a la candidatura de Morena para las elecciones de 2024. Y, si bien declaró que ni él ni nadie del partido impondrá al candidato, refirió específicamente a los funcionarios referidos: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López. Sin embargo, en la misma conferencia de prensa, mencionó también a Zoé Robledo, director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y a Hugo López-Gatell, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

