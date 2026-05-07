Lucero dará concierto gratis en CDMX por el Día de las Madres: fecha, lugar y cómo llegar

Lucero encabezará el concierto gratuito del Día de las Madres 2026 en la explanada de GAM, reforzando las tradiciones familiares en la Ciudad de México

El próximo 8 de mayo de 2026, la alcaldía Gustavo A. Madero celebrará el Día de las Madres con un concierto gratuito encabezado por Lucero, en un evento que busca reunir a miles de familias para rendir homenaje a las mamás en la explanada central de la demarcación.

La cantante llegará a partir de las 17:00 para interpretar sus temas emblemáticos y reforzar una de las tradiciones familiares más arraigadas en México.

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La explanada de GAM ya es conocida por congregar multitudes en fechas festivas, y las autoridades prevén un lleno total dado el peso de la artista. Lucero, con más de cuatro décadas de trayectoria artística, transmitirá un mensaje de cercanía y reconocimiento a las madres, anticipando la celebración nacional que se realiza cada 10 de mayo.

Lucero, 'La Novia de América', ofrecerá un repertorio que atraviesa generaciones, incluyendo éxitos pop y rancheros en honor a las madres (Ocesa: José Jorge Carreón)

El Día de las Madres mantiene una de las mayores movilizaciones sociales y económicas del año

En México, el Día de las Madres es una fecha de carácter fijo que activa el consumo en rubros como restaurantes, florerías y tiendas de regalos. Las familias integran tradiciones como cantar “Las Mañanitas”, asistir a festivales escolares y organizar reuniones para conmemorar a las figuras maternas.

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El evento de Lucero será una antesala que permitirá a las familias iniciar las celebraciones antes del fin de semana, invitando a asistir con madres, abuelas y tías.

La administración local sugiere llegar temprano, ya que se espera una alta afluencia de asistentes debido al atractivo del cartel y al carácter gratuito del espectáculo. Se recomienda privilegiar la comodidad al vestir y preparar medidas de protección solar, ya que el inicio del evento coincide con el horario de mayor radiación solar en la ciudad.

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La alcaldía recomienda llegar temprano y prepararse con protección solar y ropa cómoda, dadas las condiciones climáticas y la esperada multitud (Ocesa: José Jorge Carreón)

Lucero: de estrella infantil a referente de la música popular mexicana

Lucero, conocida como “La Novia de América”, comenzó su carrera en la televisión desde niña bajo el nombre de Lucerito, y con el paso de los años consolidó una carrera dual en música y actuación.

Sus interpretaciones en el género pop y ranchero le han permitido cruzar generaciones y conectar con el público. El repertorio incluye éxitos como “Cuéntame”, “Veleta”, “Ya no” y “Electricidad”, canciones que han perdurado en el tiempo y la memoria de sus seguidores.

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El desempeño de Lucero en estos escenarios no sólo es garantía de dominio escénico, sino que intensifica el vínculo emocional con el público al abordar temas dedicados a las madres mexicanas.

Como recordatorio, la alcaldía Gustavo A. Madero insistió en que se trata de un evento abierto, sin boletos ni registro previo, cuyo único requisito es llegar con anticipación y prepararse para una tarde de convivencia.

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La alcaldía Gustavo A. Madero anticipa una asistencia masiva al espectáculo gratuito de Lucero, previsto para el 8 de mayo desde las 17:00 horas

Cómo llegar a la explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero

Metro : Las estaciones más cercanas son Deportivo 18 de Marzo (Línea 3 y 6) o La Villa-Basílica (Línea 6). Desde ahí puedes caminar unos minutos hacia la explanada de la alcaldía.

Metrobús: La estación Alcaldía GAM de la Línea 6 y 7 te deja prácticamente en la puerta del evento.