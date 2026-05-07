Sheinbaum califica el encuentro de BTS con fans en el Zócalo como un acto de “hermosa sencillez”

Claudia Sheinbaum califica encuentro con BTS.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó la visita del grupo surcoreano BTS a Palacio Nacional y calificó el saludo que la agrupación ofreció a sus seguidores en el Zócalo capitalino como un momento de “hermosa sencillez”.

A través de redes sociales, la mandataria señaló que el encuentro permitió acercar a miles de jóvenes mexicanos con una de las bandas más populares del mundo y aseguró que las canciones del grupo transmiten mensajes relacionados con la paz, la inclusión y la convivencia.

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Horas antes, durante su conferencia matutina, Sheinbaum había informado que BTS sostendría una reunión en Palacio Nacional como parte de su visita a México por la gira “WORLD TOUR ARIRANG”.

Comunicado de Claudia Sheinbaum.

También explicó que el acercamiento formaba parte de un intercambio cultural entre México y Corea del Sur.

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La presidenta recordó que anteriormente envió una carta al gobierno surcoreano para expresar el interés que existe en México por la agrupación y para plantear la posibilidad de gestionar más conciertos en el país, ante la alta demanda de boletos registrada entre fans mexicanos.

BTS saluda desde Palacio Nacional ante miles de fans en el Zócalo

El encuentro ocurrió alrededor de las 17:07 horas, cuando los siete integrantes de BTS aparecieron en uno de los balcones de Palacio Nacional acompañados por la presidenta mexicana.

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Justo a las 17:07, los integrantes del grupo de K-pop salieron al balcón (Samantha Godínez/Infobae México)

Durante varios minutos, la agrupación saludó a las personas reunidas en el Zócalo, donde previamente se habían congregado miles de seguidores con pancartas, fotografías y artículos alusivos al grupo.

Integrantes de BTS:

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RM – líder y rapero principal

Jin – vocalista

Suga – rapero y productor

J-Hope – rapero y bailarín

Jimin – vocalista y bailarín

V – vocalista

Jungkook – vocalista principal y maknae del grupo

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que cerca de 50 mil personas acudieron al Centro Histórico para esperar la salida de la banda.

Gobierno capitalino informa la asistencia de 50,000 fans de BTS. REUTERS/Luis Cortes

La presencia del grupo provocó cierres parciales en la zona y un importante despliegue de seguridad y logística para controlar el acceso y la movilidad en el primer cuadro de la capital.

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Fans de BTS cuestionan exposición pública del encuentro

Aunque la visita generó entusiasmo entre miles de seguidores, también provocó cuestionamientos dentro de sectores del fandom mexicano.

La comunidad organizada como ARMY México difundió un comunicado en redes sociales donde expresó preocupación por la exposición mediática y logística de la visita de BTS a Palacio Nacional.

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Comunicado de fans de BTS (captura de pantalla)

En el documento, seguidores señalaron que los espacios culturales y artísticos deberían mantenerse alejados de interpretaciones políticas y consideraron que la difusión anticipada de detalles relacionados con la visita pudo afectar la privacidad y seguridad de los integrantes.

Diplomacia cultural y K-pop: el debate tras la visita de BTS

La reunión entre BTS y Claudia Sheinbaum también abrió una conversación sobre el papel del K-pop dentro de la llamada diplomacia cultural, estrategia utilizada por distintos gobiernos para fortalecer relaciones internacionales mediante el intercambio artístico y cultural.

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Durante su conferencia matutina, Sheinbaum recordó que anteriormente envió una carta al presidente de Corea del Sur para solicitar apoyo en la gestión de más conciertos de BTS en México, debido a la alta demanda de boletos y al impacto que la agrupación tiene entre jóvenes mexicanos.

El encuentro refuerza la diplomacia cultural como puente entre México y Corea del Sur.(CRÉDITO OBLIGATORO)

La mandataria explicó que el gobierno surcoreano respondió positivamente y mostró interés en fortalecer los vínculos culturales con México.

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Sin embargo, el caso reavivó el debate sobre los límites entre la promoción cultural y el posible aprovechamiento político de fenómenos de gran alcance mediático, especialmente entre sectores juveniles.

Conciertos de BTS impulsan turismo y actividad económica en la CDMX

La visita de BTS ocurre en el marco de tres conciertos programados en el Estadio GNP Seguros los días 7, 9 y 10 de mayo.

Los conciertos de BTS en la Ciudad de México se perfilan como uno de los eventos musicales más importantes del año. REUTERS/Luis Cortes

De acuerdo con estimaciones empresariales, la presencia del grupo en la capital podría generar una derrama económica superior a mil 800 millones de pesos por concepto de hospedaje, transporte, alimentos, turismo y venta de boletos.

Las autoridades locales también prevén una alta afluencia de visitantes nacionales e internacionales durante los días de conciertos.