Sheinbaum dedica mensaje a BTS tras su encuentro en Palacio Nacional

El grupo de K-pop BTS posa junto a la presidenta Claudia Sheinbaum, celebrando un encuentro cultural que refuerza los lazos entre México y Corea del Sur (X: Claudia Sheinbaum)

En medio de la expectativa por la visita de BTS a México, l,a presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó la importancia de la visita de una banda de ese calibre a nuestro país.

La mandataria publicó una foto y un mensaje después de su encuentro con los miembros de la banda en Palacio Nacional, donde miles de seguidores se reunieron para presenciar el histórico momento.

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El encuentro de Claudia Sheinbaum y BTS en Palacio Nacional

Este miércoles, Claudia Sheinbaum acompañó a BTS durante un saludo desde el balcón de Palacio Nacional.

El evento congregó a más de 50 mil personas frente al recinto, y durante más de cuatro minutos los miembros del grupo coreano sorprendieron al público mexicano pronunciando frases en español como “Te quiero”, “Gracias” y “Te amo”.

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Las imágenes del encuentro se viralizaron rápidamente en redes sociales. Los usuarios compartieron fotos y videos del momento, mientras que la publicación de la funcionaria se extendió ampliamente por diferentes plataformas digitales. El entusiasmo del fandom conocido como ARMY fue evidente.

La presidenta publicó una foto junto a la banda y escribió : “Recibo con gusto a uno de los grupos más queridos por las y los jóvenes de México: BTS. La música y los valores unen a México y Corea del Sur”.

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Y añadió: Con una hermosa sencillez BTS saludó a su “A.R.M.Y” y a cerca de 50 mil personas que se congregaron en el zócalo para saludarles. Me da mucha alegría haber podido darles este momento de júbilo. El grupo transmite en sus canciones mensajes positivos que fomentan una cultura de paz e inclusión".

Cómo se anunció la llegada de BTS a México y la fiebre por los boletos

La expectativa por BTS comenzó meses atrás, cuando se confirmó que la banda visitaría México como parte de su gira internacional ‘ARIRANG’.

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Desde el anuncio de los conciertos programados para el 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros, la noticia movilizó a miles de seguidoras y seguidores tanto dentro como fuera de la capital. La demanda superó en gran medida la oferta de boletos, dejando clara la fuerza del fandom mexicano.

El problema de la venta de boletos y la reacción de los fans de BTS

La venta limitada de boletos se convirtió en un obstáculo para los seguidores de la banda. Tras la apertura oficial, plataformas como Ticketmaster experimentaron saturaciones y la escasez de entradas incrementó la frustración entre el público, que denunció la reventa y la falta de opciones legítimas para adquirir boletos.

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El movimiento digital impulsado por el ARMY mexicano exigió mayor transparencia y nuevas oportunidades para acceder a los conciertos. Las inquietudes llegaron incluso a la conferencia matutina en Palacio Nacional, donde la presidenta demostró su intención de ayudar a los fans mexicanos a conseguir más conciertos para el Estadio GNP.

La intervención de Sheinbaum para sumar más conciertos de BTS

Durante una conferencia matutina, Sheinbaum explicó que, tras advertir el nivel de demanda, envió una carta formal al primer ministro de Corea del Sur solicitando que se considerara la inclusión de nuevas fechas para BTS en México.

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“Le escribí una carta al primer ministro de Corea, pidiéndole que vengan más veces. Todavía no recibo la respuesta, pero esperemos que sea positiva o que permitan pantallas... En fin, que busquemos la manera de que las jóvenes y los jóvenes puedan tener acceso a este grupo que es tan popular en todo el mundo y particularmente en México”, expresó Sheinbaum durante la conferencia.

Aunque la gestión no consiguió agregar nuevas fechas en la gira nacional, la funcionaria decidió invitar a BTS al Palacio Nacional. Esta acción permitió que jóvenes sin boleto vieran a la banda en un evento simbólico y abierto.

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La derrama económica que dejó BTS en la Ciudad de México

La llegada de BTS y sus conciertos representaron para la Ciudad de México una oportunidad para consolidarse como destino relevante para giras internacionales. Según la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX), la presencia de la banda dejará una derrama económica de 1.861 millones de pesos en la capital.

Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente del organismo, detalló que eventos de este calibre refuerzan la capacidad de la ciudad para atraer espectáculos de nivel internacional y dinamizan los sectores comerciales y de servicios. De esa cifra, 1.529 millones de pesos derivan de la venta de boletos y más de 294 millones 586 mil pesos corresponden a la ocupación hotelera, impulsada por visitantes nacionales y extranjeros.

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El sector restaurantero y de servicios espera también ingresos estimados en 37 millones 670 mil pesos por alimentos y bebidas, principalmente en las zonas cercanas a Ciudad Deportiva y otras áreas turísticas.