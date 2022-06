Ciro Gómez Leyva advirtió derrota de la oposición en 2024: “Les guste o no, Morena es mucho más poderoso”

Ciro Gómez Leyva considero que Morena tiene sus tres ases bajo la manga, mientras la oposición continúa buscando al indicado (Foto: Cuartoscuro)

Toluca, en el Estado de México, fue el escenario para que los integrantes de la Cuarta Transformación se reunieran en su primera Asamblea Informativa de Unidad y Movilización con el objetivo de trabajar juntos rumbo a 2024.

Pero también fue el momento perfecto para que los candidatos presidenciales más fuertes del Movimiento Regeneración Nacional midieran sus fuerzas. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard Casaubon, Secretario de Relaciones Exteriores y Adán Augusto López, Secretario de Gobernación fueron los protagonistas del día.

Aseguraron, en este sentido, que dentro del partido la prioridad es actualmente la transformación planeada por Andrés Manuel López Obrador, y no la grilla política, ni la búsqueda de un puesto en las próximas elecciones, lo que llegará a su tiempo.

“La unidad se construye con respeto, se construye cuando hay suelo parejo, se construye escuchando al pueblo”, remarcó, por ejemplo, el canciller mexicano Marcelo Ebrard, quien fue ovacionado por los presentes

Asamblea informativa de Morena en Toluca Estado de México con la presencia de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Augusto López

El evento causó numerosas críticas no solo por parte de miembros de la oposición, también por senadores, diputados, y hasta ex funcionarios, periodistas o analistas políticos, quienes lo consideraron un acto adelantado de campaña, por lo tanto, una ilegalidad.

Ciro Gómez Leyva, quien se ha mostrado como uno de los más férreos críticos de la Cuarta Transformación, se convirtió ahora en analista de la situación que enfrentan los opositores, encabezados por la coalición Va Por México.

A través de su Comentario Final en el más reciente noticiario para Imagen Televisión, aseguró que Morena tiene bajo la manga a sus tres más fuertes contendientes, mientras que PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano no han encontrado a nadie que pueda siquiera competir en las encuestas.

“Los hechos son los hechos y guste o no, Morena tiene 3 candidatos fuertes, muy fuertes, a la presidencia de la República. La oposición no tiene ahora a nadie de este tamaño y ya no falta tanto”, fueron sus primeros comentarios.

Después, recordó que “algo parecido ocurría hace 6 años”, en referencia a todas las encuestas que posicionaron al ahora presidente Andrés Manuel López Obrador como el candidato de la gente por encima de cualquier otro.

“Ya habrá tiempo, decían (...) El tiempo siguió corriendo y ese rival poderoso no apareció jamás. El resto de la historia es bien conocido. López Obrador ganó por 30 puntos de diferencia”, rememoró el periodista.

El periodista, Ciro Gómez Leyva advirtió el triunfo de Morena si la oposición no encuentra a alguien rápido FOTO: PAOLA HIDALGO/ CORTESÍA GRUPO IMAGEN /CUARTOSCURO.COM

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, AMLO obtuvo la mayoría con el 53.19% de la votación, mientras que su rival más cercano fue Ricardo Anaya del PAN con 22.27% del total. José Antonio Mead del PRI únicamente obtuvo el 16.40% de los sufragios y Jaime Rodríguez Calderón, de manera independiente, llegó a los 5.23 puntos.

Ciro Gómez Leyva que ahora, la única diferencia que puede encontrar en ambos escenarios, es que el Movimiento Regeneración “es mucho más poderoso que hace 6 años”.

Por lo anterior, aseguró que nadie debería sorprenderse si cualquiera de los tres “destapados” que ha presentado el Movimiento Regeneración Nacional “arrasa el primer domingo de julio de 2024″, pues al día de hoy, no hay nadie por parte de la oposición que pueda “ponerles un alto”.

“Esos candidatos milagro no surgen de la nada, súbita y milagrosamente. No en México, al menos”, fue el mensaje que dejó a los miembros de la oposición, PAN, PRI y PRD.

