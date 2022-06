“De qué tamaño es el chayote”: Layda Sansores y Ciro Gómez Leyva discutieron por audios de ‘Alito’

Layda Sansores arremetió contra Ciro Gómez Leyva por entrevistar al fiscal Castillo, quien reveló que investigan la procedencia de los audios que filtró Layda Sansores (Foto: Cuartoscuro)

Layda Sansores, gobernadora de Campeche, está en el ojo del huracán por los recientes audios que filtró del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, en donde presuntamente se le vincula con supuestos actos de corrupción, además de amenazas en contra de periodistas mexicanos.

Sin embargo, la guerra de declaraciones no es únicamente entre ambos personajes opuestamente distintos en partido e ideologías políticas, sociales, económicas, etcétera, pues ya alcanzó también a otras esferas nacionales como el del gremio periodístico, y no solo por las declaraciones del diputado también conocido como Alito.

Lo anterior, luego de que Layda Sansores se enfrascara en una guerra de declaraciones en contra del periodista Ciro Gómez Leyva, quien durante una de sus más recientes transmisiones para Radio Fórmula, acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) para conocer el estatus de las acusaciones y revelaciones que ha hecho la gobernadora.

Fue a través del fiscal regional Germán Castillo como el periodista obtuvo una declaración, misma en la que aseguró que ya se dio inicio a una carpeta de investigación de oficio en contra de Layda Sansores, con el objetivo de analizar si es la responsable detrás de las grabaciones que a todas luces parecen ilegales.

Layda Sansores llamó "chayotero" a Ciro Gómez Leyva por invitar a un fiscal a su programa FOTO: MOISÉS PABLOCUARTOSCURO.COM

Sin embargo, aseguró que lo primero serán los dictámenes periciales donde establecerán si dichas grabaciones publicadas por Sansores son producto de una intervención de la comunicación privada de Alito Moreno y en segundo lugar, determinarán si se trató de un acto ilícito, lo que podría significar hasta 6 años de cárcel para quien resulte responsable.

Las declaraciones no cayeron bien a la gobernadora de Campeche, quien aseguró que no puede tratarse de una coincidencia, ni de la suerte de Alejandro Moreno, y más bien consideró que Castillo es presuntamente amigo del priista, por lo que busca beneficiarlo con dicha investigación.

Además, señaló a Ciro Gómez Leyva como un “chayotero”; es decir, aquel periodista que a cambio de dinero, puede evitar hablar mal de una persona física o moral, incluso puede hablar únicamente cosas buenas o publicar noticias tendenciosas que pudieran beneficiarlo o bien, perjudicar a su competencia directa.

“El único que lo defendió, yo no sé de qué tamaño es el chayote, pero él sí”, dijo durante su conferencia de prensa en redes sociales conocida como Martes del Jaguar.

Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, ha negado que las grabaciones compartidas por Layda Sansores tengan veracidad y rechazó que se trate de su voz FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

También aseguró que al considerar que podría existir un delito y declararlo a nivel nacional por la radio pública, se podría caer en una violación al debido proceso en caso de que tuviera que enfrentar a la justicia, y el responsable del delito sería el fiscal Castillo.

Por último, le advirtió que se pondrá interesante el caso, sobre todo en estos momentos en que los fiscales “se creen más artistas de cine” dando entrevistas en los medios de comunicación.

“Mire fiscal, yo no sé quién le dio permiso, nunca he visto a un Ministerio Público que asiste a una entrevista con Ciro Gómez Leyva (...) lo reconoce que no han puesto la denuncia, pero lo investiga de oficio, inventando ya de alguna manera predisponiendo, prejuiciado el asunto”.

Desde luego, el periodista Ciro Gómez Leyva no se quedó callado ante las acusaciones, y aseguró en su Twitter oficial que únicamente se acercaron al representante de la Fiscalía para que contestara algunas preguntas, por ejemplo, si la gobernadora de Campeche rompió la ley al circular estos audios.

Ciro Gómez Leyva respondió que se trata de una contradicción que un fiscal de la 4T le pague para hablar mal de una gobernadora de la 4T FOTO: PAOLA HIDALGO/ CORTESÍA GRUPO IMAGEN /CUARTOSCURO.COM

“¡Layda, Layda! Nosotros buscamos a la @FGRMexico para hacerle una pregunta: ¿Si habías violado la ley? La FGR nos respondió a través del fiscal Castillo. ¿Cuál es el misterio, dónde está el complot, @LaydaSansores?”, redactó en sus redes sociales.

Horas más tarde, a través de su programa, consideró una contradicción que Layda Sansores asegure a la ligera que un fiscal en la era de la Cuarta Transformación (4T) le pague “chayote” a cambio de hablar mal o atacar a una gobernadora precisamente representante de la 4T.

