AMLO se comprometió con ejidatarios a rehacer avalúos a terrenos de Mogoñe, Oaxaca

Ejidatarios de Oaxaca exigen el pago justo de sus tierras (Foto: Captura de pantalla)

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, estuvo este sábado en Oaxaca y se comprometió con los ejidatarios de la Estación Mogoñé en hacer un nuevo avalúo de 3 mil hectáreas. Con ello le pondría fin a un conflicto agrario de hace varias décadas.

Para llamar la atención del mandatario federal los ejidatarios cerraron intermitentemente el paso vehicular en San Juan Guichicovi. Dijeron que la ahora Secretaría de Desarrollo Territorial (Sedatu) quiere pagarles 22 mil pesos por hectáreas que, según sus avalúos, tienen un valor de entre 80 mil y hasta 220 mil pesos.

Han pasado más de 40 años desde que comenzó el conflicto entre los ejidatarios y el Gobierno que busca comprarles sus terrenos a un precio menor.

En ese sentido, el presidente López Obrador, abordo de su camioneta, escuchó las palabras de Rocío Jiménez, secretaria del Ejido, quien le dio un ultimátum: Si para el próximo 16 de junio no hay una respuesta resolutoria cerrarán la carretera que comunica al Itsmo con Veracruz.

Imagen de referencia del presidente AMLO (Foto: Archivo)

En respuesta, López Obrador dijo que va a revisar el caso, recordando que él es “simplemente el administrador de los dineros de pueblo”, y que primero requieren verificar los avalúos correspondientes.

“Les quiero decir una cosa. Clarito para que no haya malos entendidos, nosotros somos servidores públicos, el presupuesto es público y es dinero del pueblo. Yo soy simplemente administrador de los dineros del pueblo; para ayudar a los pobres”, dijo.

“Yo no puedo dar dinero si no es a través de un avalúo, se va a mandar a hacer un avalúo porque ustedes no aceptan el avalúo. Yo voy a mandar a hacer otro, personalmente, y lo que resulte eso va a ser”.

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México (Foto: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO)

Adelantó que el próximo 16 de junio irá un funcionario de la 4T que se dedica a hacer avalúos para revisar las hectáreas comprometidas y hacer un informe. Asimismo, subrayó que el dinero les será entregado personalmente, sin intermediarios, para evitar que se maneje el dinero “de arriba”.

“Antes de que termine junio ya saben ustedes cuánto les corresponde. Y pónganse ya a ver los que tienen los derechos, para que no se cuelen, y sepan que se va a entregar la cantidad que les corresponde”.

Luego del acuerdo hablado, el mandatario acudió al Puerto de Salina Cruz, en Oaxaca, para supervisar los avances del plan de modernización de esa terminal portuaria, y anunció una inversión de 120 mil millones de pesos para la construcción en este puerto de dos plantas: una de licuefacción (gas) y una coquizadora (gasolina), además de que dejará operando el Corredor Interoceánico.

Imagen del presidente Andres Manuel Lopez Obrador (Foto: REUTERS/Henry Romero/File Photo)

En el lugar recordó que este corredor, que incluye varias rutas de ferrocarril entre Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas, además de la Refinería de dos Bocas, será administrado y operado por una empresa de la Secretaría de Marina (Semar).

El presidente destacó la necesidad de crear un gasoducto entre estos dos puertos, y detalló que parte del gas que México compra a Texas lo transportará a Oaxaca, donde se construirá una planta para licuar el gas, y expuso que la construcción de esta procesadora tendrá un costo de 60 mil millones de pesos.

Por esta razón urgió a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a conseguir con prontitud los derechos de vía para que en un año esta obra esté lista en el plazo de un año, justo antes de que López Obrador concluya su sexenio, pues ya se fijó la meta de terminar todas las obras públicas de su gobierno en diciembre de 2023.

SEGUIR LEYENDO: