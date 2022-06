Javier Lozano se lanzó contra AMLO por faltar a la Cumbre de las Américas: “Está encerrado en su madriguera”

Javier Lozano arremetió contra AMLO por su ausencia en la Cumbre de las Américas. (Fotos: Twitter/@lopezobrador_/@JLozanoA)

En la recta final de la Cumbre de las Américas, que inició el pasado 6 de junio y termina hoy, el día 10, continúan las reacciones y críticas al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por haber declinado a la invitación de Joe Biden, mandatario estadounidense, y enviar, en su lugar, al canciller Marcelo Ebrard.

Poco antes de que iniciara el evento, López Obrador reafirmó su postura de no asistir si no se invitaba a Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega, quienes mantienen dictaduras en Venezuela, Cuba y Nicaragua, respectivamente, bajo el argumento de que no se invitó a todos los países de América, pues él cree “en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos: la exclusión, el querer dominar sin razón alguna, el no respetar la soberanía de los países”, expresó el 6 de junio.

Dicho posicionamiento detonó múltiples críticas hacia el mandatario, tanto por su inasistencia como por la manera en la que ha desempeñado su función, principalmente en materia de seguridad.

Ahora fue Javier Lozano, abogado y extitular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), quien se pronunció en contra de AMLO y su inasistencia al evento que ha tenido lugar en el Microsoft Theater de Los Ángeles, California, pues lo atacó diciendo que es una “burla mundial”.

Javier Lozano criticó a AMLO por estar "encerrado en su madriguera". FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

A través de su cuenta de Twitter, Lozano criticó el aspecto de Gabriel Boric, presidente de Chile, diciendo que “no parece presidente”, pero reconoció su decisión de acudir a la Cumbre.

“Simplemente no parece presidente. Pero, al menos, tuvo los hu*vos de ir a la Cumbre y, en tres idiomas, conversar con Trudeau sobre una agenda realmente progresista. El nuestro, encerrado en su madriguera”, escribió el exsecretario de Trabajo, además de incluir el hashtag #AmloBurlaMundial

Horas antes de esa publicación, Lozano ya había lanzado un par de ataques hacia López Obrador y su partido Morena. El primero fue en respuesta a una acción que realizó el jefe del Ejecutivo Federal durante su conferencia mañanera, quien recitó un fragmento de Patria, una popular canción de Rubén Blades.

Al respecto, Javier Lozano expresó en Twitter: “Que no m*me. Ni conoce a Blades y es un gran frívolo. Como si estuviéramos para andar cantando en lugar de atender los graves problemas del país. Es un vulgar populista y demagogo. Más respeto a los melómanos, por favor”.

Foto: REUTERS/Henry Romero

Sumado a ello, el abogado arremetió contra Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, cuando este último compartió un mensaje a través de Twitter, en el que agradecía el “cariño y la confianza de la gente” que ha recibido el partido.

Como respuesta, Lozano lanzó un duro ataque al comentar “No sean ingratos y también agradezcan la generosa contribución del crimen organizado. No es cosa menor. #MorenaNarcoPartido”.

Esta última declaración está en sintonía por lo expresado en días anteriores por Marco Rubio, senador republicano por Florida, quien se alegró de la inasistencia de López Obrador a la Cumbre de las Américas, pues aseguró que el mandatario mexicano “ha entregado secciones de su país a los cárteles de droga”. A manera de defensa, AMLO retó al legislador estadounidense a presentar pruebas que sustenten dicho señalamiento.

SEGUIR LEYENDO