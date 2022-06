Larousse se “burló” de Mafe Walker con portada falsa de diccionario alienígena

Mafe Walker ha sido objeto de memes (Foto: Instagram/@mafewalkerstarseed)

Ahora el reconocido diccionario Larousse se “burló” de Mafe Walker, la mujer colombiana que aseguró poder hablar con los alienígenas en el programa de revista Venga la Alegría de TV Azteca.

La cuenta oficial de Facebook de Larousse Latinoamérica ironizó la “habilidad” de Walker, publicando un meme que simula la portada de uno de sus diccionarios, que incluye frases, proverbios, frases, ejemplos, preposiciones, pronombres y más de “la lengua interdimensional / Ahnama akhme ahle ik ñik ah”.

“Espera muy pronto una antología con los dioses alienígenas de Cthulhu y la Llama gemela. Aniahe hanmt nekeika”, dice la publicación.

Como era de esperar, la publicación de la cuenta oficial de Larousse rápidamente se llenó de comentarios, reacciones y “compartir”, no obstante, la página borró la publicación unas horas después.

(Foto: Captura de pantalla/Larousse Latam)

Y es que la mujer se volvió objeto de memes, luego de que afirmó que puede comunicarse con alienígenas en su mismo idioma y hasta hizo una demostración en el mencionado programa televisivo.

Según lo explicó la colombiana, lo hace a través de “frecuencias de sonido; es una frecuencia galáctica que yo emano a través de mis cuerdas vocales. Suena raro, es curiosidad, pero hay que sentirlo porque soy un puente de comunicación entre lo divino aquí en la tierra”.

Por otro lado, Mafe Walker señaló que es capaz de destruir ‘implantes’, que dice que son “chips metálicos o estructuras que rompen la vibración y desarmonizan tu esencia. A veces son visuales y me las muestran, y otras veces las percibo con mi pineal”, que es un órgano pequeño del cerebro que produce melatonina.

(Foto: Instagram @vengalaalegriatva / @mafewalkerstarseed)

“Al desactivarlas o extraerlas, todo vuelve a sincronizarse con tu propia esencia y se armoniza tu vibración al corazón. Pueden ser hasta bloqueos inconscientes y al deshacerlos vuelves a tu energía original pura, sin interferencias”, relata, y al parecer los conductores están bastante convencidos de la veracidad de sus palabras.

Y a pesar que la médium ha llegado a ser la burla de muchos que no logran entender bien a lo que realmente se dedica, en redes sociales destacaron que los presentadores de programa ‘Venga la alegría’, Roger Gonzáles y Patricio Borghetti, no se rieron de ella.

Borghetti dio su declaración sobre la entrevista con Walker

Este 10 de junio, el conductor argentino aseguró durante una emisión del programa que, sin importar la temática, él intenta siempre ser atento con quienes asisten al matutino de TV Azteca.

Memes sobre Mafe Walker (Foto: Archivo)

“Mucha gente me pregunta por qué no me ganó la risa... yo respeto lo que cada quien cree. Aunque sí fue una situación que podría prestarse a la risa, mucha gente se lo ha tomado a la risa, pero para nosotros era una invitada del programa”, comenzó.

Sin embargo el conductor apuntó que el “lenguaje alienígena” era algo que no lo atravesaba, por lo que tuvo que mantener la compostura ante la incertidumbre que le causó.

“No fue fácil, la gente que me conoce sabe que no fue fácil, porque a veces cuando desconocemos algo, una cosa o es tan llamativa como ésta, sí te puede ganar un poco la risa, pero aguantamos”, sentenció.

En cuanto a las críticas que recibió Venga la Alegría por invitar a la mujer que presuntamente habla idioma alienígena, Borghetti desmintió una vez más que hubieran invitado a Mafe para ridiculizarla.

SEGUIR LEYENDO: