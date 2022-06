Pato Borghetti habló sobre la entrevista a Mafe Walker, mujer que dice hablar alienígena: “No la trajimos para burlarnos”

La mujer fue entrevistada en VLA Foto: Instagram @vengalaalegriatva / @mafewalkerstarseed

El nombre de Mafe Walker ha retumbado en varios medios nacionales y en redes sociales, pues se trata de una mujer que aseguró hablar alienígena. Así, debido a la amplia popularidad que cobró, fue entrevistada recientemente en el matutino Venga la Alegría, lo cuál se convirtió en un nuevo motivo para que estallaran los memes.

Y es que, algo que llamó la atención de aquel encuentro fue que -a pesar de la inusual invitada- el conductor Pato Borghetti mantuvo el temple durante toda la plática y trató con seriedad a la mujer que hizo una demostración de sus presuntas aptitudes.

Fue ante esta situación que el argentino decidió dar su punto de vista respecto a dicho momento y aseguró durante una emisión del programa que, sin importar la temática, él intenta siempre ser atento con quienes asisten al matutino de TV Azteca.

El conductor explicó la verdad detrás de la entrevista (Foto: Instagram@ patoborghetti))

“Mucha gente me pregunta por qué no me ganó la risa... yo respeto lo que cada quien cree. Aunque sí fue una situación que podría prestarse a la risa, mucha gente se lo ha tomado a la risa, pero para nosotros era una invitada del programa”, comenzó.

Sin embargo el conductor apuntó que el “lenguaje alienígena” era algo que no lo atravesaba, por lo que tuvo que mantener la compostura ante la incertidumbre que le causó.

“No fue fácil, la gente que me conoce sabe que no fue fácil, porque a veces cuando desconocemos algo, una cosa o es tan llamativa como ésta, sí te puede ganar un poco la risa, pero aguantamos”, sentenció.

En cuanto a las críticas que recibió Venga la Alegría por invitar a la mujer que presuntamente habla idioma alienígena, Borghetti desmintió una vez más que hubieran invitado a Mafe con fines de ridiculizarla.

Mafe Walker también hace sesiones presenciales en diversos lugares turísticos de México. (Instagram Mafe Walker)

“Al final de cuentas usted puede creer en esto si es una tomada de pelo o es algo serio. Nosotros, y se lo digo de frente, no trajimos para burlarnos absolutamente de nadie; aquí hemos traído a una ‘n’ cantidad de veces temas distintos porque este programa es una revista, en la que cabe algo que para mí puede ser difícil de creer como que alguien hable idioma alienígena, pero yo no soy nadie para decirle a Mafe que está mal o qué es mentira”, sentenció y añadió:

Usted en casa se puede burlar de ella o no, puede creerle o no, nos puede criticar que para eso estamos, pero nosotros colocamos las cosas así y tampoco quiere decir que usted deba creerle 100 por ciento a ella”

Cabe recordar que el controversial momento sucedió el pasado 6 de junio, pero la intensidad de comentarios, críticas y memes que siguen abundando en las redes lo ha colado como uno de los temas más virales.

El momento es viral en redes sociales

En su momento, los encargados de presentar la entrevista con Mafe Walker fueron Roger González y Patricio Borghetti quienes de una manera muy respetuosa aseguraron que la intención de haberla invitado era conocer más sobre el tema y que los televidentes pudieran entender por qué era viral en plataformas como TikTok y Twitter.

“La televisión mexicana hoy ganó con esta nueva presentación que sin duda en cinco o diez años será igual o más icónica de lo que ya es ahorita”. “Antes me daba coraje lo que hacían las televisoras para tener televidentes, pero cuando crecí y comencé a trabajar entendí todo y de verdad que sí necesitamos un momento así de divertido en la vida para poder sobrellevarla”. Fueron algunos de los comentarios que abundaron en redes tras la entrevista en VLA.

