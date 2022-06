Elenco de Venga la Alegría se burló de la mujer que habló alienígena: “eso no es ético, ella pensando que la entendían y mira”

Se burlan de Mafe Walker en Venga la Alegría (Foto: Instagram @vengalaalegriatva/ @mafewalkerstarseed)

En una reciente transmisión del programa Venga la Alegría apareció como invitada una mujer colombiana llamada Mafe Walker, quien asegura tener un don para comunicarse con seres de otros planetas y hablar su idioma.

La cuenta de TikTok del programa mañanero de TV Azteca publicó un video, en el que se observa a parte del elenco “ensayando el idioma” después de que la mujer se había retirado.

Patricio Borghetti y Capi Pérez comenzaron a arremedar a la mujer y hablar entre ellos en el supuesto “lenguaje extraterrestre” mientras se reían. Algunos de los integrantes estaban serios ante la acción, mientras que otros soltaron carcajadas.

Elenco del programa Venga la Alegría (Foto: Instagram @vengalaalegriatva)

“Más evidencia que esa...”, dijo Pato Borghetti mientras negaba con la cabeza. Alguien tras de cámaras dijo “están en el curso” y soltó una pequeña risa. Después, el conductor Sergio Sepúlveda le pidió a Capi Pérez que volviera hablar en el idioma.

“Mi Capi por qué no tú hablas en idioma extraterrestre y despides a nuestros compañeros”, agregó Sergio, seguido de eso el comediante continuó imitando la manera de hablar de Mafe Walker, a la par de que todos se burlaban.

El comediante Capi Pérez arremedó a la mujer que hablaba alienígena (Foto: Instagram @vengalaalegriatva)

Al parecer el clip de TikTok causó indignación en los usuarios, pues en la mayoría de comentarios se expresaban mal del programa asegurando que eso era una falta de respeto.

“Que mal que se burlen después de haberla invitado, no sé cómo se prestan para esas cosas”,”Yo los amo VLA pero se burlaron de una invitada y eso no estuvo padre”, “eso no es ético, ella pensando que la entendían y mira”, “o sea sí estuvo gracioso pero wey, no deberían burlarse si fue su invitada”, comentaron algunos seguidores.

Mafe Walker es la mujer que se hizo viral por presumir habilidades para contactarse con otras dimensiones (Foto: Instagram @mafewalkerstarseed)

El video cuenta con más de 23 mil likes y 588 comentarios, que en su mayoría, eran de personas condendando la acción que tuvieron los presentadores.

Mafe Walker es una colombiana que radica en México y se hizo viral en redes sociales por mostrar su habilidad para hablar en idioma “alienígena”. Ella misma se ha descrito como un portal a otra dimensión y ofrece sus servicios para expandir la mente de los escépticos.

“Soy un puente de comunicación entre lo divino y la tierra”, aseguro la colombiana. Mafer explicó que lo que habla es la expresión de ondas de sonido, es decir, frecuencias galácticas que emana a través de sus cuerdas vocales.

Hace una semanas una página LGBT+ llamada Inventadas.Inventada en Instagram, fue de las pioneras en comenzar a popularizar el contenido de Mafe y después de que se presentara en Venga la Alegría empezaron a surgir muchos memes entorno al tema.

Patricio Borghetti es parte de los conductores de Venga la Alegría (Foto: Instagram @vengalaalegriatva)

Al principio los entrevistadores Patricio Borghetti y Roger González aseguraron que la intención de invitarla era para conocer más sobre su habilidad y sobre su proceso personal con mucho respeto.

Y aunque al comienzo la presentación se llevó sin problemas y no hubo groserías por parte de ninguno, el TikTok que compartió el programa dejó una visión diferente al público, ya que muchos aseguraron que sí se burlaron de la chica y que eso no era correcto.

La influencer no ha dado respuesta a lo ocurrido y al parecer tampoco ha prestado atención a los memes, ya que recientemente publicó en sus historias de Instagram una foto con la descripción “Nos amo acturiana en la tierra” junto con emojis de corazón.

