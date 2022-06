Parodia de Samuel García se viralizó en redes: “La gente se enojó porque dejaron a Shakira, yo no soy Piqué”

El comediante Marco Polo parodió a Samuel García luego de sus declaraciones a causa de las quejas ciudadanas por la falta de agua. (Imagen: Tiktok/@lordmarcopolo)

El pasado miércoles 8 de junio, Samuel García, gobernador del estado de Nuevo León, se defendió de las “mentadas de madre” que ha recibido como consecuencia del desabasto de agua latente en su entidad, así como por las fallas en otros servicios como el eléctrico.

“Ahora la mentada de madre también me llega porque no hay luz, como si yo manejara CFE; y ahora resulta que la mentada de madre es porque no hay agua, como si a mí me tocara el abasto de agua. Pues no, señores, el abasto del agua le toca a Conagua, el abasto de luz le toca a la CFE. A Agua y Drenaje (AyD) le toca organizar con los alcaldes la distribución, pero ¿Qué distribuye si no hay?”, expresó en una conferencia de prensa.

Las declaraciones del gobernador provocaron múltiples reacciones y burlas por parte de usuarios en redes sociales, quienes cuestionaban, entre otras cosas “Bueno, ¿entonces qué le toca a usted?”.

Una de las respuestas más destacadas a lo comentado por Samuel García en su conferencia es la parodia que realizó el actor y comediante Marco Polo.

El video satírico fue publicado en redes sociales como Instagram, Tik Tok y Twitter, en las que alcanzó rápidamente millones de reproducciones. Tan solo en Tik Tok, el video ya supera las 2.9 millones de vistas y los 264 mil comentarios.

“Mucha gente se está quejando de que los están asaltando en la calle, ese es problema de la policía, no mía. Pero nosotros aguantamos vara. Mi esposa que la traigo trabajando sin un sueldo, anda en friega, me está mejorando la imagen, necesito sus seguidores, se la rayan. Ahorita está haciendo un giveaway, va a regalar un año de agua a un hogar de Nuevo León y se la rayan”, es parte de la parodia realizada por el comediante.

Conforme avanza el video, las referencias utilizadas por Marco Polo, quien publica en redes sociales bajo el usuario @lordmarcopolo, son cada vez más absurdas y alejadas de lo mencionado por el gobernador neoleones, pero es precisamente esa característica la que más cautivó a la gente.

“La gente se está enojando por el aumento a las tarifas del metro, yo cuando nací ya estaba el metro, yo no lo puse, es más ni lo uso. Mucha gente está molesta porque dejaron a Shakira, yo no soy Piqué, yo no le hice nada. La gente se enoja porque perdieron los Tigres, yo no soy el Atlas, ¡y me la rayan!”.

Como podía anticiparse, las respuestas de los usuarios no se hicieron esperar. En Twitter abundaron los memes y respuestas que comparaban al gobernador de Nuevo León con Excelsa, el icónico personaje de La Familia Peluche interpretado por Bárbara Torres y cuya frase más recordada es “Si yo sólo soy la sirvienta”. “Que sho ayude al abasto de agua? A mi ni me miren, sho soy solo el gobernador del estado”, comentó el usuario @DavidAliMdz en Twitter.

Los usuarios respondieron a la parodia de Marco Polo con memes y bromas respecto a Samuel García. (Imagen:Twitter/@samael73)

Cabe señalar que esta no es la primera vez que el actor y comediante imita a Samuel García. De hecho, su interpretación del gobernador de Nuevo León, bajo el personaje “El Gobernathor”, ha sido uno de los aspectos más aplaudidos por el público recientemente, pues incluso lo ha incorporado a sus rutinas de stand up.

SEGUIR LEYENDO