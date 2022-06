Samuel García se deslindó por escasez en Nuevo León: “Como si a mí me tocara el abasto de agua”

Samuel García explota por las "mentadas de madre" que ha recibido tras el desabasto de agua en Nuevo León.

Durante una conferencia de prensa, el gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda reaccionó ante las “mentadas de madre” que ha recibido por el desabasto de agua presente en su estado, así como la falta de otros servicios como el eléctrico.

“Ahora la mentada de madre también me llega porque no hay luz, como si yo majara CFE; y ahora resulta que la mentada de madre es porque no hay agua, como si a mí me tocara el abasto de agua. Pues no, señores, el abasto del agua le toca a CONAGUA, el abasto de luz le toca a la CFE. A Agua y Drenaje (AyD) le toca organizar con los alcaldes la distribución, pero ¿Qué distribuye si no hay?”, expresó.

El nuevoleonés aseguró que él y su gobierno “aguantan vara”, pues para eso se metieron al gobierno, afirmó. “Pero aguantamos vara seria, aguantamos críticas constructivas”.

“Yo aguanto vara porque sé que vamos a arreglar esto y sé que no es nuestra culpa. Ahí está el ‘Bronco’, ahí está al que le deben de mentar la madre”, indicó mientras mostraba un gráfico sobre la capacidad de la Presa Cerro Prieto la cuál se veía a la baja desde años previos.

Samuel García anunció la puesta en marcha de 30 nuevas pipas para el abasto de agua (Foto/nl.gob.mx)

“Es muy importante que la ciudadanía haga su parte y si va a señalar, que señale bien, porque ahora resulta que también es mi culpa que no hay luz”, reviró.

Por su parte, el Ejecutivo estatal detalló que el personal de Agua y Drenaje ha sufrido agresiones de la ciudadanía: “De nada sirve que le mienten la madre a Agua y Drenaje, están haciendo su mayor esfuerzo. Les gritan, les tiran piedras, todavía que les llevan un tinaco, los corretean”, expuso.

“¿Qué culpa tiene AyD de que hace tres o cuatro años el gobierno federal y local no previeron esta crisis?”, aseveró contra la administración de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco. “Lo que no hicieron en 25 años, sí lo vamos a hacer nosotros”, expresó.

Las declaraciones se dieron en el marco del anuncio de la construcción del proyecto “El Cuchillo II”, con la que se planea llevar cinco metros cúbicos por segundo extras para abastecer a la zona metropolitana de Monterrey.

Con esta medida se busca enfrentar la peor crisis hídrica que ha azotado a Nuevo León en su historia. El gobernador por el partido Movimiento Ciudadano reveló que el proyecto se programó desde 1996, quedando archivado por casi 25 años. “Nosotros llevamos ocho meses de Gobierno y ya lo vamos a arrancar, porque lo que no se vale es que nunca negociemos porque no está hecho el ducto. El nuevo Nuevo León es diferente”, agregó.

Samuel García anunció la puesta en marcha del Proyecto Cuchillo II para el abasto de agua (Foto/nl.gob.mx)

Luego de informar sobre el proyecto, dio el banderazo de salida a 30 nuevas pipas de agua de las 120 que planea implementar. “El agua es un derecho humano y vamos a seguir garantizándolo. Asimismo agradeció a Conagua y al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En las últimas semanas el gobierno de García Sepúlveda ha estado en el ojo del huracán luego que su administración comenzara a recortar el suministro de agua por la escasez del líquido.

En redes sociales comenzaron a circular quejas y reclamos contra el mandatario, así como contra su esposa, Mariana Rodríguez. También, Los internautas circularon fotografías de Rodríguez Cantú en una gran alberca.

Por su parte, se difundieron imágenes de pintas en calles de Nuevo León en donde se le reclama al gobernador la mala administración.

SEGUIR LEYENDO: