CDMX: en qué transporte pagarás un peso más a partir del 15 de junio y en cuál seguirás pagando lo mismo

El transporte concesionado subirá un peso (FOTO: COSME RADA/CUARTOSCURO.COM)

El Gobierno de la Ciudad de México anunció que aumentarán las tarifas del transporte público concesionado a partir del próximo 15 de junio, luego de diversas demandas por parte de la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT).

No obstante, dicho aumento no aplica para todo tipo de transporte que actualmente circula en la metrópoli. El secretario de movilidad capitalino, Andrés Lajous Loaiza, indicó que el alza del precio de transporte sólo aplica al transporte concesionado, es decir, las rutas que no son operadas por subsidiarias del propio gobierno local.

Lajous Loaiza declaró que el aumento de 3 a 5 pesos solicitado por los transportistas fue rechazado debido a que no era proporcional ni justificable. No obstante, sí se aprobó una actualización en la tarifa correspondiente a un peso, basada en los cambios inflacionarios del período 2017 a 2021, así como el aumento del precio del combustible.

Por su parte, se reiteró que las tarifas del transporte operado por el gobierno se mantendrán como están, lo que incluye al Metro, Metrobús, Cablebús, Trolebús y la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP), que continuarán con sus precios habituales.

Metro, metrobús, cablebús, trolebús y RTP mantendrán sus precios (Foto: Cuartoscuro)

¿Qué transporte subirá de precio?

Las unidades de transporte concesionado son a las que se les aplicará el aumento de un peso en el costo por viaje, entre las que se encuentran los microbuses y vagonetas, los autobuses de ruta, así como los autobuses de corredor.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, las nuevas tarifas quedarán de la siguiente manera:

Microbuses y vagonetas cobrarán $6 en viajes menores a 5 kilómetros; de 5 a 12 kilómetros costará $6.50, mientras que traslados de más de 12 kilómetros tendrán un costo de $7.50.

Autobuses de ruta cobrarán $7 pesos en viajes de hasta 12 kilómetros y $7.50 rebasando dicha distancia.

Autobuses de corredor tendrán un costo de $8.

Los autobuses de corredor son aquellas unidades de transporte que cursan por vías principales, como el Corredor Periférico S.A (COPESA), que va del Toreo a Chalco, o el Corredor Revolución S.A (COREVSA), que corre de Chapultepec a San Ángel.

Andrés Lajous Loaiza, Secretario de Movilidad de la CDMX (Foto:Twitter/@GobCDMX)

¿Cómo afectará el aumento del transporte?

En la zona metropolitana del Valle de México, de cada 10 personas que viajan en transporte público, ocho lo hacen por medio del transporte concesionado, que incluye microbuses, autobuses y vagonetas, conocidas popularmente como combis, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad de la CDMX (Semovi). Por tanto, 8 de cada 10 personas serán afectadas por el aumento de la tarifa.

Este tipo de transporte es el más usado en la urbe capitalina, por encima del metro y el metrobús. Se estima que dicho transporte realiza casi 12 millones de viajes diarios, de lunes a viernes, resultando en más de 60 millones de traslados a la semana.

Por su parte, el gasto en transporte público corresponde casi al 9% del total de ingresos por hogar en las zonas periféricas, de acuerdo con la Semovi. También, implica el doble de tiempo en comparación con quienes tienen un automóvil propio.

Asimismo, según la Encuesta de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 9 de cada 10 capitalinos consideran que el transporte concesionado es inseguro.

Camiones, autobuses, vagonetas y microbuses serán los que suban sus precios (Foto: Cuartoscuro)

Sin embargo, a pesar del aumento, la tarifa de este tipo de transporte en la Ciudad de México se encuentra como la más baja de todo el país, donde la media es de 9.80 pesos, mientras que la más alta es de 14 pesos en el estado de Tlaxcala.

En tanto, los transportistas deberán cumplir con los compromisos establecidos con las autoridades capitalinas, entre lo que destacan: la portación de licencia vigente y visible tipo C; el desuso de vidrios polarizados; el uso de uniformes; el mantenimiento de las unidades en buenas condiciones; así como el asistir a un programa de capacitación.

El aumento se dio después de que en días pasados, grupos de transportistas hicieran un paro de labores en la CDMX, donde bloquearon algunas de las principales arterias de la capital. El objetivo de las manifestaciones era presionar al gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo para que el aumento a las tarifas fuera una realidad; esto luego de meses de encuentros entre las autoridades y representantes del transporte concesionado.

La última actualización en los costos del transporte fue en 2017, durante la administración de Miguel Ángel Mancera.

