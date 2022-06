Transportistas CDMX: cuáles son los requisitos que el gobierno les pide cumplir para mejorar servicio

El gobierno ha pedido a los transportistas de CDMX mejorar el servicio (Foto: Cuartoscuro)

El diálogo entre transportistas y el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) fue retomado. Martí Batres anunció que durante la mesa de diálogo solicitó a los conductores de transporte público mejorar el servicio mediante el cumplimiento quince requisitos.

Batres, quien es secretario de Gobierno de la CDMX, expresó que “es una parte que toca cumplir a los transportistas y cumplir no solo con el gobierno, sobre todo con la ciudadanía y sus propios usuarios”. En ese sentido, los puntos propuestos por las autoridades están relacionados con las características que deben tener quienes están al volante de las unidades, respecto al tipo de servicio que deben ofrecer y en qué condiciones deben tener los autobuses.

Para el mejoramiento del servicio, Martí Batres anunció quince medidas solicitadas a los transportistas (Foto: Cuartoscuro)

Las autoridades han solicitado a los transportistas el uso de uniforme, recibir capacitación, contar con licencia y no llevar acompañantes a bordo. Respecto a la forma de operar se solicita no cometer abusos, tener orden en las bases, respetar las paradas, no circular a exceso de velocidad y no reproducir música a volumen alto.

En cuanto a las unidades de trasporte, se ha pedido darles mantenimiento y evitar los vidrios polarizados, otras solicitudes son cromática, seguros y padrón. Cabe mencionar que la reunión donde el gobierno hizo estas peticiones se dio luego de que el pasado 2 de junio la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) terminó los bloqueos viales organizados por la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT), para exigir el aumento de tarifas.

El secretario fue el encargado de anunciar la postura del gobierno en este nuevo diálogo. Al respecto, internautas propusieron otras medidas para el mejoramiento del servicio y expusieron otros problemas, entre los comentarios en Twitter se pueden leer algunos como: “¿Si conoces que sumado a eso, conducen echando carreras, frenar y acelerar constantemente, apresurar a usuarios tanto para subir como bajar, con riesgo de caer?”, “curriculum vitae, antecedentes no penales, conocimiento y experiencia en el cargo” o “No los dejen colocar sus estéreos. La salud auditiva y mental de los pasajeros no debería ser un juego para el gobierno”.

Sin embargo, probablemente, será hasta el 6 de junio cuando finalmente se podría alcanzar un acuerdo en el que ambas partes acepten ciertos compromisos que sean justos tanto para los miembros del FAT como para los ciudadanos que diariamente utilizan este medio de transporte para desplazarse.

Cuáles son las exigencias de los transportistas

La principal exigencia de transportistas de CDMX es el aumento de tarifas (Foto: Cuartoscuro)

Las más recientes manifestaciones de la FAT, según sus representantes, de debe a que el gobierno no cumplió con un acuerdo previo. La principal exigencia es que se autorice incrementar el pasaje entre tres y cinco pesos, esto debido a que consideran injusto que la CDMX sea una de las pocas entidades donde sigue siendo tan bajo.

La ciudadanía está de acuerdo en la necesidad de tener un mejor servicio, pero también han cuestionado al gobierno acerca de las medidas que tomará para apoyar a transportistas de CDMX (Foto: Cuartoscuro)

Pero las autoridades tienen peticiones también. Aunque buena parte de la población está de acuerdo con ellas, hubo quienes se pusieron del lado de los transportistas. En la publicación de Twitter donde Batres compartió la información, usuarios de la red social dejaron comentarios como:

“Y el gobierno, ¿qué va a hacer por los transportistas? y ¿cómo los va a proteger de la delincuencia”, “Es decir, que trabajen de 5 a 10 horas para que paguen tus requisitos. La tarifa de CDMX no es ni la mitad del Edomex que es apegada a la realidad” o “El gobierno tendría que darles financiamiento accesible para el cambio de muchísimas unidades que están ya viejas y mal cuidadas”.

