“El gobierno rechaza tal aumento”: Martí Batres sobre protestas de transportistas

Foto: Fuerza Amplia Transportista

Ante las protestas anunciadas por la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) en las que exigen un aumento en las tarifas de camiones, microbuses y vagonetas, el secretario de gobierno de la Ciudad de México dijo que las autoridades se mantendrán al tanto de la situación para este jueves 2 de junio, e instó a no cerrar vialidades vehiculares, así como dejó saber la postura frente a las peticiones: la administración de Claudia Sheinbaum no está de acuerdo con subir los precios del transporte público.

“El @GobCDMX está atento a las movilizaciones de transportistas convocadas para hoy, con motivo de su exigencia de elevar las tarifas del transporte público en cinco pesos. El gobierno rechaza tal aumento. Hay que proteger la economía familiar. Los exhortamos a no hacer bloqueos”, escribió Martí Batres en su cuenta de Twitter.

De acuerdo con Francisco Carrasco y Enrique Hernández, dirigentes de la FAT, señalaron como el principal motivo de los bloqueos la nula respuestas de las autoridades ante la necesidad de un aumento en los ingresos de los transportistas. De tres a cinco pesos es la cifra solicitada y entres sus argumentos se encuentra la comparativa que hacen respecto a las tarifas que se mantienen en otras entidades del país. Que la capital sea el sitio donde es más barato “es injusto”, acusaron.

“Hay un planteamiento exorbitante, exagerado, que realizan diversas organizaciones de transportistas. No aceptamos las propuestas que se han planteado por los transportistas, no aceptamos que se homologuen las tarifas con el Estado de México para nosotros todo eso es inadmisible. No podemos estar de acuerdo”, expuso Batres.

Vialidades afectadas este 2 de junio por bloqueos:

- Avenida Ferrocarril Hidalgo y Eje 5 Norte, Col. 15 de Agosto en la Gustavo A. Medro.

- Dr. Gálvez y sus cruces con Av. Revolución y Av. Insurgentes.

- Avenida División del Norte y Avenida Muyuguarda, en Xochimilco.

- Calzada Ignacio Zaragoza, al poniente y Crisóstomo Bonilla, en la colonia Juan Escutia, de la alcaldía Iztapalapa.

- Avenida Taxqueña y Canal de Miramontes, colonia Campestre Churubusco, en Coyoacán.

- Avenida Constituyentes a la altura de Prolongación Paseo de la Reforma.

- San Lorenzo y Periférico, en la colonia el Vergel.

- Francisco Goitia y 16 de Septiembre, colonia La Noria Tepepan, en Xochimilco.

