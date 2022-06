PAN condenó que AMLO no asista a Cumbre de las Américas “por defender países antidemocráticos”

Gina Cruz se lanzó contra AMLO (Foto: Twitter/@GinaCruzBC)

Gina Andrea Cruz Blackledge, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte del Senado de la República, criticó a Andrés Manuel López Obrador, primer mandatario mexicano, por “no acudir” a la Cumbre de las Américas.

De acuerdo con la también senadora del Partido Acción Nacional (PAN), la decisión del Jefe del Ejecutivo “es un capricho”. Además, acusó a López Obrador de defender a las dictadura de Cuba, Venezuela y Nicaragua por insistir en que sean invitados a la reunión que se llevará a cabo en Los Angeles, California.

“Es inaceptable que, otra vez, el capricho del presidente de no acudir a una Cumbre que es sumamente importante para México, en virtud de que está defendiendo, de alguna manera, a países antidemocráticos y, sobre todo, representantes de los Estados Unidos han buscado la posibilidad del diálogo con México”, mencionó la senadora blanquiazul.

LA senadora panista aseguró que "no tenemos un jefe de Estado que nos represente" (Foto: Twitter@lopezobrador_)

Asimismo, Cruz Blackedge mencionó que en caso de que López Obrador no asista a la Cumbre de las Américas, esto podría traer consigo repercusiones en la relación bilateral entorno a la materialización de acuerdos con el gobierno estadounidense.

La panista aseguró que México necesita “al jefe de Estado que no tenemos”, pues, de acuerdo con sus comentarios, López Obrador le da más importancia a las dictaduras cubanas, nicaragüense y venezolana.

“Desgraciadamente tenemos un presidente cerrado a cualquier tipo de diálogo y, sobre todo, que no está viendo por el bien de México, por el bien de nuestros connacionales. Creo yo que sí sería muy importante la participación de nuestro país; lamentable que no suceda, lamentable que no acuda y que si bien es cierto, puede mandar un representante. Necesitamos al jefe de Estado que no tenemos, un jefe de Estado que represente verdaderamente a los intereses de México”, sentenció.

AMLO aseguró mantener buena relación con Joe Biden (Foto: REUTERS/Jonathan Ernst)

Durante su conferencia de prensa de este 2 de junio, el Jefe del Ejecutivo señaló que sigue esperando que Estados Unidos gire todas las invitaciones para la Cumbre. No obstante, reiteró que si él no acude, asistirá Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Además, insistió en que su relación con Joe Biden es muy buena, al igual que con sus colaboradores Antony Blinken, secretario de Estado, y Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional.

“Es gente que tiene experiencia, son profesionales, llevamos muy buena relación, nos caemos bien, nos respetan y estamos a la espera que se tome una decisión”, comentó López Obrador desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Marcelo Ebrard representaría México en caso de que AMLO no acuda a la Cumbre (Foto: REUTERS)

El Jefe del Ejecutivo se mostró confiado de que la administración de su homólogo estadounidense liberen las invitaciones a todos los países del continente tras haber escuchado su propuesta de que también se incluyan a las dictaduras.

Cabe mencionar que hace unos días, el pasado 28 de mayo, López Obrador se lanzó contra Kevin O’Reilly, coordinador de la Cumbre de las Américas, por haber excluido a Venezuela y Nicaragua.

El presidente aseguró que O’Reilly no tiene la autorización para definir a los países invitados: “No está (Kevin O’Reilly), creo yo, autorizado. Hay que esperar el comunicado del Departamento de Estado, del presidente (Joe) Biden que es una gente muy sensata, buena y que está sometida a fuertes presiones”.

