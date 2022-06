AMLO aseguró que Gustavo Petro, el candidato a la presidencia de Colombia, enfrenta una guerra sucia “de lo más indigna”

AMLO aseguró que el candidato a la presidencia de Colombia, Gustavo Petro, está enfrentando una guerra sucia “de lo más indigna”. (Foto: especial)

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio un espaldarazo al candidato presidencial de Colombia, quien es de ideología de izquierda, Gustavo Petro, ya que -dijo- está siendo víctima de una campaña sucia.

Durante su tradicional conferencia mañanera en Palacio Nacional, López Obrador dijo que Petro era objeto de una campaña “de lo más indigna” con la intención de minar las preferencias electorales que lo colocan como el candidato favorito para ganar la segunda vuelta que se realizará el próximo domingo 19 de junio.

“Nada más por un instante, voy a decir que le mando un abrazo a (Gustavo) Petro -al tiempo que cruzó los brazos para representar para simbolizarlo- desde aquí ¿y saben por qué lo abrazo? porque está enfrentando una guerra sucia de los más indigno y cobarde. Todo lo que ya vimos y padecimos en México: Petro, un peligro para Colombia, comunista, guerrillero; Colombia va a ser como Venezuela, etc, etc; pero con todo, unidos todos los conservadores”, enfatizó.

FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO/ ARCHIVO

“Y sin ética, olvidando que la política es un imperativo ético, y ya. Lo hago porque si alguien ha padecido, y no exagero y no me siento víctima, de esas guerras sucias, es el que les habla. Desde hace años, por eso ánimo y hay que tenerle mucha fe al pueblo, confiar en el pueblo, en la inteligencia del pueblo; no hay más que eso”, destacó López Obrador.

Señaló que le molesta mucho la campaña contra Petro, quien se enfrenta al empresario multimillonario Rodolfo Hernández, toda vez que es ruin y busca manipular a la población con la ayuda de publicistas mercenarios.

“Por eso todo eso lo de Petro, es para decir, en cualquier lugar de la tierra donde hay una campaña con esas características, además por lo general siempre se tiene el control de todos los medios, dominan, aturden, se imponen, están suplantando la voluntad libre de los ciudadanos, el derecho a elegir libremente a sus autoridades”, señaló.

AMLO aseveró que su solidaridad con el político colombiano, Gustavo Petro, se debe a que él ha sido víctima de ese tipo de campañas. (Foto: REUTERS/Luisa González)

Recordó que en el 2006, él (AMLO) padeció toda una campaña de calumnias debido a que los poderes económicos y políticos se unieron en su contra, “padecimos toda esa campaña de calumnias, hasta las empresas aportaban dinero para la campaña”.

“Si se tiene el medio y el mensaje pues funciona, todos se alinearon, no existían las redes sociales, no existían, pero fíjense lo que es el pueblo aún con todo y eso ganamos y tuvieron que hacer el fraude el día de la elección y los días posteriores, tuvieron que rellenar urnas y falsificar actas y se negaron a contar los votos”, dijo.

El jefe del Ejecutivo mexicano insistió que al pueblo ya no se le puede engañar, al tiempo que aseguró, está en la presidencia por los ciudadanos, y gracias a ello, es uno de los mandatarios a nivel mundial con el mayor porcentaje de aprobación.

López Obrador aprovechó para mostrar un ranking realizado por Morning Consult y fechado el 2 de junio de 2022, en la que lo coloca con un nivel de aprobación del 66% y un 25% en contra.

Foto: REUTERS/Henry Romero/ Archivo

“Seguimos estando en segundo lugar, porque en primero sigue estando este fenómeno (al tiempo que señaló el nombre del primer ministro de la India, Narendra Damodardas Modi- que me mandó decir que no quería decirme cómo estaba gobernando porque le iba yo a ganar (rió)”, quien tiene un 76% de aprobación.

El jefe del Ejecutivo mexicano insistió que, debido a sus altos niveles de popularidad, es que sus adversarios políticos lo atacan con declaraciones como las realizadas por el ahora morenista Porfirio Muñoz Ledo y por el priista Francisco Labastida, quienes aseguraron que López Obrador tiene vínculos con el narcotráfico, o la aseveración de Labastida Ochoa de que el expresidente Enrique Peña Nieto ayudó a AMLO a ganar la presidencia.

“(...) Enseñan el cobre, muestran el cobre quienes antes pues tenían un poco de sensatez, actuaban con prudencia, están desesperados y enajenados u ofuscados por el coraje; entonces vamos a continuar adelante”, finalizó.

Petro y Hernández, los candidatos colombianos que se enfrentarán en segunda vuelta

Los candidatos presidenciales colombianos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández se enfrentarán en segunda vuelta el próximo 29 de junio. (Foto: REUTERS/Luisa González)

El próximo 19 de junio, el candidato de la coalición Pacto Histórico -de ideología de izquierda-, Gustavo Petro, se enfrentará al aspirante de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández; en una segunda vuelta en la que se definirá al nuevo presidente de Colombia.

De acuerdo con algunas de las últimas encuestas, Petro y Hernández -un millonario empresario de la construcción- se encuentran en empate técnico, situación que sorprende toda vez que el candidato de izquierda alcanzó el 8.5 millones de votos en la primera vuelta, lo que representa el 40.32 % de los votos; 12 puntos más que Rodolfo Hernández, que obtuvo el 28.15 % de los votos, al ganar 5.9 millones de sufragios.

Sin embargo hay otras como la realizada por GAD3, emitida por RNC radio y televisión, donde la intención de voto favorece a Hernández.

De acuerdo con los resultados emitidos, el ganador sería el exalcalde de Bucaramanga quien tendría un 52.5 %, mientras que el líder del Pacto Histórico obtuvo 44.8%.

SEGUIR LEYENDO: