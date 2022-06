AMLO denostó las declaraciones de Francisco Labastida y Porfirio Muñoz Ledo: “Si tienen pruebas que las presenten”

FOTO: CUARTOSCURO/Archivo

Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a agradecer al exmandatario Enrique Peña Nieto, por no haber intervenido en las elecciones de 2018, cuando el político tabasqueño ganó la presidencia de la República.

Sin que nadie le preguntara, López Obrador respondió a los señalamientos realizados el jueves en donde el priista Francisco Labastida, aseguró en una entrevista con la periodista Carmen Aristegui en su programa radiofónico, que el PRI había ayudado a que AMLO ganara la contienda presidencial al atacar a Ricardo Anaya, el candidato del Partido Acción Nacional (PAN), quien iba en segundo lugar en las preferencias.

“(...) ¿Con qué autoridad moral el señor Labastida (hace esos señalamientos)? Y lo que más pena ajena me produce es lo de Carmen Aristegui, la verdad, que también me conoce.. Yo no soy (Carlos) Salinas, ni (Ernesto) Zedillo (...) Ahora imagínense que yo hice acuerdo con Peña Nieto, que por eso gané, pues no. Yo lo que hice fue agradecerle a Pena Nieto de que no se metió como lo hizo (Vicente ) Fox y como lo hizo Calderón y como lo hicieron otros en el fraude, es decir, no impidió el que yo pudiese llegar con el voto de los ciudadanos a la presidencia como si lo impidió Fox”, aseguró López Obrador en su tradicional conferencia mañanera en Palacio Nacional.

