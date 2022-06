“Debe entender AMLO que su alianza con el narco no es heredable”: Muñoz Ledo

FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

El político Porfirio Muñoz Ledo, señaló que el narcotráfico no va a necesitar del actual presidente de México cuando éste deje el cargo. “Debe entender Andrés Manuel López Obrador que su contubernio o alianza con el narco no es heredable, porque es un hecho que -en todos lados- se entienden con quien va a llegar. Ya no va a necesitar el narco del presidente”, expuso.

Así lo dijo durante la XL Reunión Plenaria de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina (COPPPAL), en la que recientemente se reeligió a Alejandro Moreno como presidente del organismo.

“Va a prescindir del presidente y habrá el peligro de que exija más a los nuevos actores”, aseguró.

Muñoz Ledo, a su vez, advirtió de la participación de un nuevo agente en la política mexicana. “Ha aparecido un nuevo rey de la selva, que es el narco, porque potencia en dimensiones nunca soñadas, nunca imaginadas, el uso del dinero”. Así lo dijo durante la Reunión Plenaria de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina (COPPPAL).

Durante la Reunión Plenaria de la COPPPAL, Alejandro Moreno fue reelecto presidente del organismo para el período 2022-2026 (Foto: TW@lazarojimeneza)

“Ha explotado una bomba en el jardín, ha aparecido un nuevo actor que no existía en los procesos políticos, que viene a revolucionar lo que entendemos como procesos políticos. Participó durante las últimas décadas en terrorismos, en caídas de gobiernos, hasta en Ucrania está ahora; con AL Qaeda, con Irak, que es la participación del narcotráfico en guerras internas”, sostuvo el político mexicano.

Por su parte, reviró: “En México ha terminado la transición democrática, está iniciando una reversión autoritaria”, señalando al actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Información en desarrollo