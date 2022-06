“Es una amenaza directa”: PRI cierra filas a favor de Alito Moreno

PRI respalda a Alito Moreno (Ilustración: Infobae/ Jesús Abraham Avilés Ortiz)

El nombre de Alejandro Alito Moreno Cárdenas no ha dejado de sonar en los medios de comunicación, puesto que se han dado a conocer algunos audios en los que presumiblemente se pudo escuchar al líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) aceptar o cometer algunas actividades ilícitas.

Ante lo cual, el exgobernador de Campeche ha señalado que se trata de una “operación de Estado”, en la que presuntamente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha iniciado una “venganza política” contra su persona por haber hecho que su partido votara en contra de la Reforma Eléctrica.

Frente a este panorama es que el priismo realizó una reunión de emergencia del Consejo Político Nacional este jueves 2 de junio, donde se reúne la cúpula partidista, para cerrar filas a favor de Moreno Cárdenas, así como para pedir al Instituto Nacional Electoral (INE) que los comicios del próximo 5 de junio se lleven en paz en las seis entidades federativas donde se desarrollarán.

Paul Ospital también se desempeña como el presidente del PRI en Querétaro (Foto: Facebook/Alejandro Moreno Cárdenas)

Infobae México pudo hablar en exclusiva con Paul Ospital Carrera, diputado local del PRI en Querétaro, el cual señaló que existe un “respaldo absoluto” hacia Alito Moreno, pues saben que todo lo que ha salido en los últimos días se trata de “una mentira”.

Previo a la reunión del consejo político, a la cual asiste como presidente del Revolucionario Institucional en Querétaro, el legislador aseveró que, desde el primer audio que dio a conocer la gobernadora Layda Sansores, al interior del tricolor se han dado muestras de apoyo para el líder nacional priista.

“Desde el primer audio le hemos dado seguimiento. (Hay) muchas manifestaciones locales del PRI en los distintos estados, en los distintos comités estatales, de las diputadas y diputados federales y locales respaldando a Alejandro Moreno”, expresó.

Paul Ospital mostró preocupación por las supuestas amenazas contra Alejandro Moreno y su familia (Foto: Congreso de Querétaro)

Sin embargó, mostró preocupación ante la llamada telefónica que dio a conocer Moreno Cárdenas como muestra de la “operación de Estado” en su contra, pues aseveró que durante la conversación que tuvo el exgobernador de Campeche con el senador Manuel Velasco se pude apreciar una “amenaza directa”.

Indicó que las probables pruebas que se mostraron en la semana contra la Cuarta Transformación son la imagen de que “se molestó al gobierno” al votar en contra de la reforma que envió el presidente a la Cámara de Diputados, pues, dijo, es claro que se envía una amenaza a través de un intermediario, la cual no solo es para el actual diputado federal, sino “una amenaza directa a su familia”.

“Es una amenaza directa por el hecho de votar en contra de la Reforma Eléctrica y, además, advertir sobre una expulsión del PRI a quien vote a favor, lo cual molestó al gobierno federal”

Ospital Carrera recordó que, los señalamientos priistas no son en vano, puesto que “advirtieron que si hacia esto el PRI (no votar a favor) se le iba a ir encima, literalmente, a Alito y es lo que hemos visto”; no obstante, fue claro en señalar un “respaldo grande” para Moreno de parte de los consejeros políticos, gobernadores, diputados locales y federales, senadores, así como algunas figuras del priismo reconocidas.

Paul Ospita acudirá al Consejo Político Nacional del PRI como presidente de la sede en Querétaro (Foto: Twitter/@Pospital)

Finalmente, el expresidente de la escuela de cuadros del tricolor aseveró que también se lanzará una petición a las autoridades electorales para que se lleven a cabo los comicios en paz en Aguascalientes, Hidalgo, Tamaulipas, Quintana Roo, Oaxaca y Durango, pues, sentenció, tanto en 2018 como en 2021 ha ido en aumento la violencia durante estos procesos en el país.

