El peluquero parecido a Johnny Depp y Christian Nodal que se hizo viral en Tik Tok

En medio del escándalo que desató, por un lado, la pelea entre Christian Nodal y J Balvin y, por el otro, la resolución del juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, en Tik Tok se viralizó un video en el que aparece un peluquero que se parece tanto al cantante mexicano como al actor estadounidense.

Peluquero apodado como Johnny Nodal se hizo viral en redes sociales. (Foto: Tik Tok / @yulirose21)

El video del peluquero, apodado como “Jonny Nodal”, fue publicado por la usuaria @yulirose21 y llegó a más de 3.3 millones de visitas en sólo un día, así como a más de 296 mil likes y 3 mil comentarios, entre los que destacan “Ese se parece más a Johnny que los propios hijos”, “ya veo a Belinda y Amber peleándose”, “increíble, dónde paró el pobre Johnny”.

La aparición del Tik Tok viral coincidió con la determinación final del jurado en el juicio de Johnny Depp y Amber Heard. Después de casi dos meses de iniciado el enfrentamiento en el tribunal, los siete miembros del jurado deliberaron que ambos incurrieron en difamaciones mutuas.

En el caso de Heard, se determinó que tres frases escritas por ella en una columna de opinión publicada en 2018 en The Washington Post eran falsas y fueron redactadas con mala intención. La primera refería el hecho de “hablar contra la violencia sexual”, la segunda decía “representar el abuso doméstico y sufrir la ira contra las mujeres que hablan” y la tercera afirmaba que las “instituciones protegían a los hombres acusados de abuso”.

Como consecuencia de ello, el veredicto final fue que Amber Heard deberá pagar 10 millones de dólares por daños y 350.000 por concepto de multa, cifra rebajada por la jueza del condado de Fairfaix (Virginia, EEUU), Penney Azcarate, ya que el monto inicial era de 5 millones.

Del mismo modo, el jurado decidió de Johnny Depp deberá pagarle a la actriz 2 millones de dólares para compensar daños, ya que la difamó en una ocasión.

El actor Johnny Depp salió victorioso el miércoles de su amargo y publicitado pleito contra su exesposa Amber Heard, a pesar de que los miembros del jurado concluyeron que las dos estrellas de Hollywood se habían difamado mutuamente.

Por otro lado, el Tik Tok del peluquero “Jonny Nodal” también coincidió con el pleito que sostienen en redes sociales Christian Nodal y J Balvin. Todo inició este miércoles 1 de junio, cuando el cantante colombiano subió una publicación en su cuenta de Instagram en la que comparaba su look con el del artista mexicano, con el texto “Encuentra las diferencias”.

La publicación de J Balvin que inició el drama con Christian Nodal. Imagen: original tomada de @jbalvin

Como respuesta, Christian Nodal arremetió contra J Balvin en una historia de la misma red social, en la que dijo “Yo sí tengo talento, carnal, y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea, cuando sea con orgullo”. Posteriormente, el reguetonero colombiano subió un video utilizando un filtro que simulaba un tatuaje de Belinda en su rostro, en el que decía que la foto “se ve linda”, haciendo referencia a la pronunciación del nombre de la expareja de Nodal.

En consecuencia, el cantante de regional mexicano se quejó del uso que J Balvin le da a sus redes sociales. “No es nada coherente que tiene un documental hablando de la paz, de la salud mental, de vibras y de energías, pero en su cuenta que tiene millones y millones de seguidores subió una foto para que hagan burla de mí”.

Además de ello, anunció que sacará una nueva canción haciendo referencia al cantante colombiano. “Te dieron una patada recientemente, no aprendiste, yo creo que te gustó, pero la mía no te va a gustar, porque yo uso botas vaqueras, son picudas, duelen mucho más. Ojalá que a mí sí me respondas”, dijo en sus historias de Instagram.

Finalmente, J Balvin compartió un par de historias más en las que se mostró confiado ante la declaración de Nodal. “Y si va a sacar la tiradera, que sea romántica y que venda, que rompa los streams porque siempre les ha funcionado, buena suerte panita”.

