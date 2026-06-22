Daniela Parra devastada por la eliminación de Pablo Villagrán en MasterChef México: así fue su reacción

El influencer guatemalteco fue el sexto eliminado de MasterChef México 2026 tras no convencer a los jueces con su platillo. Su salida dejó a Daniela Parra devastada y con una despedida que se volvió viral. (Captura de pantalla MasterChef México)

Daniela Parra llora la salida de Pablo Villagrán de MasterChef México 2026 y lo despide con un mensaje que desbordó las redes sociales: “Lo mejor que me he llevado de esta experiencia ha sido conocerte”.

Pablo fue el sexto eliminado de la competencia tras no convencer a los chefs Zahie Téllez, Adrián Herrera y Alfonso “Poncho” Cadena durante el Domingo de Eliminación, una noche que también marcó el ingreso de dos nuevos participantes al reality culinario de TV Azteca.

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“Me duele el alma”: Daniela Parra despide a su amigo entre lágrimas

La salida de Villagrán se confirmó en la primera etapa de MasterChef 24/7. Su platillo no alcanzó el nivel que los jueces esperaban: un descuido en cocción, presentación o sabor bastó para que los tres chefs lo señalaran como el peor de la noche. Antes de salir, Pablo se acercó a Daniela y le dijo: “Échale ganas, vas a ganar”.

Con Pablo ya fuera de la competencia, Daniela Parra soltó todo lo que guardaba. Le agradeció la amistad, le deseó bienestar afuera y dejó en claro que el vínculo va más allá del programa.(Captura de pantalla YouTube MasterChef México)

La influencer no pudo contener el llanto. En cámara, con la voz quebrada, le habló directamente a él como si estuviera presente: “Pero si estás viendo esto, quiero que sepas que te llevo en el corazón siempre. No hay nada que te haya querido decir que no te haya dicho. Y tú más que nadie sabe todo lo que se vive aquí”.

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Parra reconoció que la separación no la tomó por sorpresa, pero eso no alivió el golpe. “Yo ya sabía que esto iba a pasar. O se iba él o me iba yo, pero iba a pasar eventualmente. Y no sé por qué me está doliendo tanto. Bueno, sí sé. Lo peor es que sí sé”, dijo entre sollozos.

La amistad que tensó dos relaciones fuera de la cocina

La cercanía entre ambos no fue un secreto dentro ni fuera de la casa. Semanas antes de la eliminación, la dinámica entre Daniela y Pablo ya había generado fricciones con sus respectivas parejas. La novia de Villagrán, Marianela Rodríguez, llegó al Domingo de Eliminación del 14 de junio y protagonizó una discusión tensa con él que quedó captada por las cámaras. Salió llorando.

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Tan solo una semana antes, Marianela Rodríguez, la novia de Pablo protagonizó una discusión tensa con él que quedó captada por las cámaras. Salió llorando. (@masterchefmx)

Esa misma semana, Daniela grabó un momento de vulnerabilidad en el que, entre lágrimas, le habló directamente a su novio Diego: “Solo quiero que sepas, y tú me conoces, y no tendría por qué siquiera explicar esto ni decírtelo, pero obviamente no pasa nada. Pablo es mi amigo”. Prometió poner límites y le reafirmó su amor.

Tras la confrontación de Marianela con Pablo, ambos comenzaron a mantener distancia dentro del reality. Daniela confesó que no la pasaba bien con esa situación.

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“Me encantó verte crecer todos los días”

Con Pablo ya fuera de la competencia, Parra soltó todo lo que guardaba. Le agradeció la amistad, le deseó bienestar afuera y dejó en claro que el vínculo va más allá del programa: “Espero que te vaya bien afuera, de verdad, porque nuestra amistad va más allá de todo y lo sabes. Y espero que todo esté bien en tu casa, que puedas ver todos tus partidos, que te eches unos por nosotros”.

Tras la confrontación de Marianela con Pablo, ambos comenzaron a mantener distancia dentro del reality. Daniela confesó que no la pasaba bien con esa situación. (@masterchefmx)

Cerró con una declaración que resumió lo que vivieron juntos en la cocina: “Me encantó haberte conocido, me encantó vivir esta experiencia contigo. Y también verte crecer todos los días y mejorar todos los días, aunque te costara tanto trabajo”.

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MasterChef México 2026 continúa con dos nuevos participantes en la cocina y con Daniela Parra como una de las figuras más seguidas de la edición, ahora sin su compañero más cercano dentro de la competencia.