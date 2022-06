Los siete momentos más impactantes del juicio de Johnny Depp contra Amber Heard: de la “búsqueda de cavidades” a un romance sorpresa

Johnny Depp vs Amber Heard

En las próximas horas podría conocerse el veredicto final en el caso por difamación entre Johnny Depp contra su ex esposa, Amber Heard. Los siete miembros del jurado se encuentran en proceso de deliberación.

El jurado escuchó los argumentos finales el viernes 28 de mayo y deliberó durante unas dos horas sin emitir un veredicto. Reanudaron el trabajo el martes 31 y aún no han llegado a una decisión.

Al tratarse de un caso civil y no de uno penal, no hay un “culpable” o “inocente” ya que no hay delito que juzgar. Sin embargo, el jurado sí debe decidir si hubo difamación por parte del actor o de la actriz. Para ello, los siete miembros del jurado deberán rellenar un cuestionario de 42 preguntas que los conducirán a tomar una decisión unánime.

LA “BÚSQUEDA DE CAVIDADES”

La actriz contó que sufrió violencia sexual, la cual dejó un trauma severo en ella. Esta declaración llevó a uno de los momentos más duros del juicio, cuando la doctora Dawn Hughes, psicóloga clínica y forense, fue llamada como primer testigo. Aseguró que la actriz tiene un trastorno de estrés postraumático provocado por lo que llamó “violencia de pareja íntima por parte del señor Depp”.

La psicóloga clínica y forense Dawn Hughes testifica en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax durante el caso de difamación contra el actor Amber Heard por parte de su exesposo, el actor Johnny Depp en Fairfax, Virginia, EE. UU., 4 de mayo de 2022. REUTERS/Elizabeth Frantz/Pool

“El señor Depp realizó una ‘búsqueda de cavidades’ y aparentemente estaba buscando drogas y consideró aceptable arrancarle el camisón y meterle los dedos en en la vagina para buscar cocaína porque pensó que tal vez la estaba escondiendo allí”, dijo Hughes.

“Hubo otro incidente en las Bahamas donde, cuando se enojó, tomó sus dedos y los metió en su vagina y la movió violentamente contra el armario”, continuó la psicóloga. Y agregó: “Y, por supuesto, el incidente en Australia, uno de los casos más graves de violencia sexual que la señora Heard tuvo que soportar, cuando él la golpeaba, la asfixiaba y le decía: ‘Voy a matarte. Te odio’. Agarró una botella que estaba en la barra y la penetró con esa botella”.

Por su parte la actriz declaró, que “Johnny tenía la botella dentro de mí y me la metía una y otra vez”, mientras amenazaba repetidamente con matarla.

Heard afirmó que logró escapar y a la mañana siguiente descubrió que Depp había usado sangre de su dedo, comida y pintura para escribir mensajes “incoherentes” en todas las superficies de la casa.

Videos con las declaraciones de Amber Heard en la que cuenta el episodio de la botella

“NO VOLVERÁS A VER MIS OJOS”

Camille Vasquez, una de las letradas del actor, le preguntó a Amber Heard si había notado que Depp no la había mirado a los ojos ni una sola vez durante el proceso legal. “El Sr. Depp no te ha mirado ni una sola vez durante todo el juicio, ¿verdad?”, le preguntó a la actriz mientras la interrogaba, a lo que ella respondió: “No que haya notado”.

“Lo has mirado muchas veces, ¿no?”, Vasquez continuó. Heard le dijo: “Sí, lo he hecho”.

La letrada luego dijo: “Sabes exactamente por qué el Sr. Depp no te mira, ¿no?”, lo que Heard confirmó. “Él te prometió que nunca volverías a ver sus ojos, ¿es eso cierto?”, continuó la defensa. “No recuerdo si dijo eso”, aseguró la actriz.

La abogada de Depp luego reprodujo el audio de una de las últimas veces que la pareja se había visto, en la que Heard le ruega al actor que la abrace para despedirse.

Amber Heard Explica Por Qué Johnny Depp No Puede Mirarla A Los Ojos

A pesar de haber solicitado una orden de restricción en su contra en ese momento, Heard llamó a Depp para reunirse en un hotel en San Francisco en 2016. Una reunión a la que Depp testificó previamente que asistió con la esperanza de que “ella se retractara de sus mentiras” sobre él.

En la grabación se puede escuchar que cuando Heard trata de abrazar a Depp, él se niega y ella le dice: “Por favor, solo quiero abrazarte y despedirme”. Luego se escucha a Depp decir: “No soy nada para ti, y siempre seré nada para ti. No volverás a ver mis ojos”.

“Él ha mantenido esa promesa, ¿no es así?”, preguntó Vasquez, refiriéndose a que Depp se negaba a mirar a Heard, a lo que ella respondió: “Hasta donde yo sé, él no puede mirarme”.

LA RELACIÓN DE JOHNNY CON SU ABOGADA Y SUS NUEVOS FANS

Camille Vasquez, de 37 años, se ha convertido en una de las protagonistas más notables de este juicio mediático. La abogada se ganó el corazón de miles de personas y creó un grupo de fans, de los cuales una se tatuó la silueta de Vasquez y una de sus palabras más dichas durante el juicio: “Objeción”.

Desde el comienzo del juicio han crecido los rumores de la supuesta relación de Johnny Depp con su abogada Camille Vasquez, debido a su afectuosa relación frente a cámara. Steve Helber/Pool via REUTERS

A pesar de que han tratado de mantener su relación enfocada en lo estrictamente laboral, son fuertes los rumores que alertan de un posible romance entre la jurista y el artista. El actor se muestra más atento y detallista con Camillle Vazquez que con el resto de defensores, lo que ha dado pie a especulaciones como un naciente romance. Ninguno de los dos lo ha confirmado o desmentido.

El actor se muestra más atento y detallista con Camillle Vazquez que con el resto de defensores. Jim Watson/Pool via REUTERS

Es tal la fascinación que los fans de Johnny han desarrollado por Camille que incluso han creado cuentas de Instagram, como la llamada “@johnnyandcamille”. Los usuarios comparten videos y fotos para sustentar su teoría y en ellos se les puede ver aparentemente con cierta actitud cómplice y coqueteo.

Ninguno de los dos ha confirmado o desmentido los rumores de un posible romance. Shawn Thew/Pool via REUTERS

Tal ha sido el apoyo que ha recibido Camille Vásquez de los fanáticos de unos de los consentidos de Tim Burton para sus películas, que algunos se han atrevido a darle el estatus de superheroína, en diferentes publicaciones que han aparecido en redes sociales, como cita el medio británico ‘Evening Standard’.

Es tal el interés de los fans en esta relación que han creado cuentas en redes sociales exclusivamente de la pareja. REUTERS/Kevin Lamarque/Pool

En Twitter no es el único lugar en el que Vásquez ha recibido apoyo de los seguidores del juicio Depp – Heard; en TikTok existen más de 541.8 millones de visitas a la etiqueta #CamilleVasquez y existe una cuenta dedicada a la abogada colombiana que ya supera los 65.000 usuarios. También resalta el hashtag #CamilleVasquezForPresident, que ya aparece con cientos de publicaciones con ediciones que ven a una Vásquez sonriente y la actriz de Aquaman con un rostro enardecido por la ira.

La abogada Camille Vasquez abraza a su cliente, Johnny Depp. Brendan Smialowski/Pool vía REUTERS

LOS 15 MINUTOS DE FAMA

Durante el testimonio de un ex empleado de TMZ, quien relató que habían sido advertidos de antemano sobre la denuncia de violencia doméstica que iba a realizar la actriz contra su esposo, la abogada de Heard insinuó que el único motivo por el cual se estaba presentando al juicio era para ganar sus “15 minutos de fama”.

Ante esto, el testigo aseguró que ese no era el caso ya que estaba yendo en contra del importante medio, el cual es conocido por llevar a juicio a personas que los perjudiquen, y giró la pregunta hacia la abogada.

Los mejores momentos del juicio de Depp Vs Heard 1

“No gano nada con esto. De hecho, me estoy poniendo como objetivo de TMZ. Una organización muy litigiosa, y no busco 15 minutos aquí. Aunque es posible... eres bienvenida a especular. Podría decir lo mismo, tomando a Amber Heard como cliente para usted”.

A continuación se pudo ver la reacción de la sala y del mismo Depp y su abogado, que no podían creer lo que acababa de suceder.

Este momento se volvió viral en redes sociales y fue compartido millones de veces.

EL ABOGADO QUE PIDIÓ OBJECIÓN A SU PROPIA PREGUNTA

Uno de los momentos más embarazosos que tuvo este juicio fue cuando uno de los abogados de Amber Heard, Ben Rottenborn, se opuso a la pregunta que él mismo había hecho y resultó en la risa de toda la sala.

Durante el interrogatorio a Ben King, empleado de un complejo en Australia en el que vivieron ambos implicados, el letrado preguntó sobre el altercado en el cual el actor perdió un pedazo de dedo luego de un altercado, “No sabías qué podría dañar la mano del Sr. Depp mientras estuviste allí el 8 de marzo, ¿correcto?”.

Los mejores momentos del juicio de Depp vs Heard 2

Ante eso, el testigo comenzó a responder que había hablado con el Dr. Kepler al respecto. En ese mismo momento, Rottenborn gritó, “¡Objeción, rumores!”. La sorpresa fue total en la sala, a lo cual la jueza respondió, “Usted fue quien hizo la pregunta”.

Unos días más tarde, el mismo abogado protagonizó otro episodio en el cual mientras que Depp se encontraba en el estrado, le leía evidencia, una serie de tweets, que había escrito. Cada vez que terminaba preguntaba al actor si lo había leído bien, a lo que Depp contestó “Lo leíste muy muy bien”.

LA MUJER Y SU BEBE

Durante uno de los muchos recesos durante el juicio, se vivió un momento extraño en el cual una mujer aseguró a los gritos dentro de la sala que Johnny Depp era el padre de su hijo y dijo, “Johnny te amo, nuestras almas están conectadas”. Ante esto los oficiales de policía la escoltaron fuera del edificio.

LOS FANS

Durante las semanas que duró este juicio, cientos de fans se acercaron a las inmediaciones de la corte en Fairfax, Virginia, para apoyar a Johnny Depp.

Los fanáticos de Johnny Depp y sus mascotas esperan para ver al actor cuando llega al juzgado de circuito del condado de Fairfax. REUTERS/Evelyn Hockstein

Muchos de ellos llevaban carteles pidiendo la libertad del actor, otro pedían “justicia para Johnny Depp”, otros simplemente llevaron a sus mascotas vestidas de personajes de las películas del actor. Él, por su parte, no duda en saludar con una sonrisa entre vítores y gritos a todos los que se encuentran en las cercanías. Hasta se pudo observar como en más de una ocasión pidió parar el auto para interactuar con ellos.

Varios medios aseguran que este tipo de situaciones obligó al juez a prohibirle, tanto a Depp como a Heard, a sacarse fotos e interactuar con sus seguidores. Pero los fans de Depp no han dejado asistir cada día para acompañar a su actor favorito.

Un RV de "Piratas del Caribe" llega mientras continúan las deliberaciones del jurado en el juicio por difamación de Johnny Depp-Amber Heard en el juzgado de circuito del condado de Fairfax en Fairfax, Virginia, EE. UU., 31 de mayo de 2022. REUTERS/Jonathan Ernst

JOHNNY DEPP, ¿ROCKSTAR?

El actor Johnny Depp cantó en Inglaterra este domingo junto al músico británico Jeff Beck. Fue una actuación sorpresa mientras el jurado delibera en su juicio por difamación en los Estados Unidos.

Los videos publicados en las redes sociales muestran a Depp, guitarra en mano, rockeando en el escenario durante el concierto de Beck, que tuvo lugar en Sheffield, según Hollywood Reporter. Depp y Beck interpretaron su colaboración de 2020 “Isolation”, una versión de la canción de John Lennon de 1970.

Jeff Beck And Johnny Depp Playing Hendrix Little Wing At Sheffield City Hall Uk 29th May 2022

Según Hollywood Reporter, Depp y Beck también interpretaron una versión de “What’s Going On” de Marvin Gaye y “Little Wing” de Jimi Hendrix.

El actor también es miembro del grupo de rock, The Hollywood Vampires, junto a Alice Cooper y Joe Perry, de Aerosmith. La banda actuó en el festival de música Rock in Rio en Lisboa, Portugal, en 2016, cuando Depp se enfrentaba a las denuncias de abuso doméstico de Heard.

